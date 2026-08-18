ПОРОШЕНКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОРОШЕНКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ - украинский государственный и политический деятель, предприниматель.

Из се­мьи слу­жа­ще­го. В 1989 году окон­чил Ки­ев­ский государственный университет имени Т.Г. Шев­чен­ко , кан­ди­дат юри­дических на­ук (2002). Мас­тер спор­та по дзю­до. С началом 1990-х годов - в биз­не­се (кор­по­ра­ция «Roshen», ЗАО «Ук­ра­ин­ский промышленно-ин­ве­стиционный кон­церн» («Укр­пром­ин­вест»)). В 1998 году из­бран в Вер­хов­ную ра­ду, член фрак­ции Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии Ук­раи­ны (объ­е­ди­нён­ной). В 2000 году вы­шел из со­ста­ва этой фрак­ции, соз­дал и воз­гла­вил фрак­цию «Со­ли­дар­ность». С 2001 года ли­дер од­но­имённой пар­тии (в декабре 2001 года при­сое­ди­ни­лась к бло­ку В.А. Ющен­ко «На­ша Ук­раи­на»). С 2002 года пред­се­да­тель бюд­жет­но­го комитета Вер­хов­ной ра­ды. На вы­бо­рах пре­зи­ден­та Ук­раи­ны в октябре 2004 - январе 2005 годов до­ве­рен­ное ли­цо Ющен­ко. СМИ не­од­но­крат­но на­зы­ва­ли Порошенко «главным спон­со­ром оран­же­вой ре­во­лю­ции». В феврале - сентябре 2005 года сек­ре­тарь Со­ве­та национальной без­опас­но­сти и обо­ро­ны Ук­раи­ны. Кон­флик­то­вал с пре­мьер-министром Ю.В. Ти­мо­шен­ко и её ок­ру­же­ни­ем. В 2006-2007 годы пред­се­да­тель комитета по фи­нан­сам и бан­ков­ской дея­тель­но­сти Вер­хов­ный ра­ды. По­сле рас­па­да «оран­же­вой коа­ли­ции» в феврале 2007 - мар­те 2012 годов пред­се­да­тель Со­ве­та Национального бан­ка Ук­раи­ны. С сентября 2007 года вновь депутат Вер­хов­ной ра­ды от про­пре­зи­дент­ско­го бло­ка «На­ша Ук­раи­на - Народная са­мо­обо­ро­на». В октябре 2009 - мар­те 2010 годов министр иностранных дел, ак­тив­но вы­сту­пал за ев­ро­ин­те­гра­цию Ук­раи­ны и её всту­п­ле­ние в НАТО . В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва В.Ф. Яну­ко­ви­ча министр эко­но­мического раз­ви­тия и тор­гов­ли (март - декабрь 2012). По­сле оче­ред­но­го из­бра­ния в Вер­хов­ную ра­ду во­шёл в со­став комитета Вер­хов­ной ра­ды по вопро­сам ев­ропейской ин­те­гра­ции Ук­раи­ны. В начале 2014 года одоб­рил ак­ции про­тес­та, при­вед­шие к на­силь­ст­вен­но­му от­стра­не­нию Яну­ко­ви­ча от вла­сти, впо­след­ст­вии под­дер­жал про­ве­де­ние си­ло­вой опе­ра­ции про­тив До­нец­кой и Лу­ган­ской народных рес­пуб­лик. 25.5.2014 года на вне­оче­ред­ных вы­бо­рах из­бран пре­зи­ден­том Ук­раи­ны (по­лу­чил 54,7% го­ло­сов из­би­ра­те­лей).