ЗАГОВОР

Жанр обрядового фольклора , словесный компонент магии.

Текст З. пред­став­лял со­бой по­сле­до­ва­тель­ное со­че­та­ние рит­мич. фор­мул; ха­рак­тер­ны тра­диц. мо­лит­вен­ные всту­п­ле­ния и фи­наль­ные «за­креп­ки». З. име­ли раз­но­об­раз­ные фор­мы: об­ра­ще­ния, прось­бы, мо­лит­вы, диа­ло­га и др. В сю­жет­но раз­вёр­ну­тых З. при­сут­ст­во­ва­ло опи­са­ние со­бы­тий, ре­аль­ных или во­об­ра­жае­мых об­ря­до­вых дей­ст­вий ис­пол­ни­те­ля. З. функ­цио­ни­ро­ва­ли в уст­ной и пись­мен­ной фор­ме; их про­из­не­се­ние бы­ло при­уро­че­но к оп­ре­де­лён­но­му мес­ту и вре­ме­ни (у ре­ки, на пе­ре­крё­ст­ке, на по­ро­ге, в пе­чи, у ку­ри­но­го на­сес­та; в пол­ночь, на за­ре, в Ве­ли­кий чет­верг), мог­ло со­про­во­ж­дать­ся кре­ст­ным зна­ме­ни­ем, дей­ст­вия­ми с во­дой, ог­нём, разл. пред­ме­та­ми (др. нар. на­зва­ния З.: «за­кли­на­ние», «на­го­вор», «сло­ва», «шеп­та­ние», «мо­лит­ва»). Счи­та­лось, что текст З. ме­нять нель­зя, ина­че ос­лаб­нет его си­ла; что раз­ру­шить си­лу З. мог толь­ко дру­гой З. Пись­мен­ные З. не­ред­ко но­си­ли в ла­дан­ке на гру­ди; про­из­но­сить их бы­ло не­обя­за­тель­но. З. был пред­ме­том тай­но­го ве­де­ния зна­ха­рей, кол­ду­нов, во­ро­жей. Пер­со­на­жа­ми З. яв­ля­лись оли­це­тво­рён­ные но­си­те­ли зла («две­на­дцать сес­тёр – две­на­дцать до­че­рей Иро­до­вых», «бес Сал­чак», «тос­ка», «ху­дое») и доб­ра (Бо­жья Ма­терь, Свя­той Спа­си­тель, свя­тые – Его­рий Храб­рый и др.), а так­же при­род­ные си­лы («крас­но сол­ныш­ко», «свет­лый ме­сяц», «вет­ры буй­ные», «гром гре­му­чий» и др.). Из­вест­ны З. ле­чеб­ные (наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ные), хо­зяй­ст­вен­ные (зем­ле­дель­цев, пас­ту­хов, охот­ни­ков), лю­бов­ные («при­суш­ки» и «от­суш­ки»), со­ци­аль­ные («На суд иду­чи», «От пу­ли на вой­не»). Не­смот­ря на ути­ли­тар­ную на­прав­лен­ность, З. час­то от­ли­ча­лись осо­бой по­этич­но­стью. (см. Мистика ).

Издания:

Май­ков Л. Н. Ве­ли­ко­рус­ские за­кли­на­ния. СПб., 1869. 2-е изд. СПб., 1994;

Рус­ские за­го­во­ры и за­кли­на­ния: Ма­те­риа­лы фольк­лор­ных экс­пе­ди­ций 1953–1993 гг. М., 1998.

Автор статьи: Т. В. Зуе­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)