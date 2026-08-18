ПОРОЧНОГО КРУГА НИЩЕТЫ ТЕОРИИ
ПОРОЧНОГО КРУГА НИЩЕТЫ ТЕОРИИ - экономические концепции, объясняющие неспособность многих развивающихся стран перейти к устойчивому росту ВВП на душу населения.
Понятие введено Р. Пребишем и одним из создателей Бреттон-Вудской валютной системы Х. Зингером. В дальнейшем представители неокейнсианства выдвинули различные варианты порочного круга нищеты теории, из которых наиболее известна модель квазистабильного равновесия американского экономиста Х. Лейбенстайна, показывающая давление демографического взрыва на экономическое развитие: возросшая численность населения не только поглощает прирост ВВП, но и приводит к дроблению земельных участков и, как следствие, снижению урожайности и недоеданию. Другой американский экономист - Р. Неркс определяющим фактором слаборазвитости считал нехватку капиталов, которая приводит к низкой производительности труда, низкому уровню доходов и слабой покупательной способности и в результате - к недостатку эффективного спроса, необходимого для инвестиций. Неркс делал вывод о необходимости для слаборазвитых экономик внешнего «большого толчка», чтобы инвестировать в различные отрасли. Экономист из ФРГ Б. Кналл на опыте Непала на первый план выдвинул недостаток финансирования народного образования, который приводит к низкому уровню профессиональной подготовки рабочей силы и вследствие этого - к низкой производительности труда. Более поздние варианты порочного круга нищеты теории подчёркивали фактор политической нестабильности, чреватой угрозой нарушения прав собственности и подрывающей стимулы для инвестиций.