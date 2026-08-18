ПОРОЧНОГО КРУГА НИЩЕТЫ ТЕОРИИ

ПОРОЧНОГО КРУГА НИЩЕТЫ ТЕОРИИ - экономические концепции, объясняющие неспособность многих развивающихся стран перейти к устойчивому росту ВВП на душу населения.

По­ня­тие вве­де­но Р. Пре­би­шем и од­ним из соз­да­те­лей Брет­тон-Вуд­ской ва­лют­ной сис­те­мы Х. Зин­ге­ром. В даль­ней­шем пред­ста­ви­те­ли нео­кейн­си­ан­ст­ва вы­дви­ну­ли различные ва­ри­ан­ты порочного круга нищеты теории, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­на мо­дель ква­зи­ста­биль­но­го рав­но­ве­сия американского эко­но­ми­ста Х. Лей­бен­стай­на, по­ка­зы­ваю­щая дав­ле­ние де­мо­гра­фического взры­ва на эко­но­мическое раз­ви­тие: воз­рос­шая чис­лен­ность на­се­ле­ния не толь­ко по­гло­ща­ет при­рост ВВП, но и при­во­дит к дроб­ле­нию зе­мель­ных уча­ст­ков и, как след­ст­вие, сни­же­нию уро­жай­но­сти и недоеданию. Другой американский эко­но­мист - Р. Неркс оп­ре­де­ляю­щим фак­то­ром сла­бо­раз­ви­то­сти счи­тал не­хват­ку ка­пи­та­лов, ко­то­рая при­во­дит к низ­кой про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да, низ­ко­му уров­ню до­хо­дов и сла­бой по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти и в ре­зуль­та­те - к не­дос­тат­ку эф­фек­тив­но­го спро­са, не­об­хо­ди­мо­го для ин­ве­сти­ций. Нер­кс де­лал вы­вод о не­об­хо­ди­мо­сти для сла­бо­раз­ви­тых эко­но­мик внеш­не­го «боль­шо­го толч­ка», что­бы ин­ве­сти­ро­вать в различные от­рас­ли. Эко­но­мист из ФРГ Б. Кналл на опы­те Не­па­ла на пер­вый план вы­дви­нул не­до­с­та­ток фи­нан­си­ро­ва­ния народного об­ра­зо­ва­ния, ко­то­рый при­во­дит к низ­ко­му уров­ню профессиональной под­го­тов­ки ра­бо­чей си­лы и вслед­ст­вие это­го - к низ­кой про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да. Бо­лее позд­ние ва­ри­ан­ты порочного круга нищеты теории под­чёр­ки­ва­ли фак­тор по­ли­тической не­ста­биль­но­сти, чре­ва­той уг­ро­зой на­ру­ше­ния прав соб­ст­вен­но­сти и под­ры­ваю­щей сти­му­лы для ин­ве­сти­ций.

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