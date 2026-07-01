ПОРНОКРАТИЯ

Период в истории папства с 903 г. по 963 г., когда папы находились под влиянием семейства сенатора Теофилакта, его супруги Феодоры и их дочери Марозии.

Слово «порнократия» можно перевести с греческого, как «власть блудниц». Такое название эпоха получила потому, что Феодора и ее дочь отличались распущенным нравом, а папами становились любовники, незаконные сыновья и прочие родственники этих женщин. В началу X в. в Риме возвысилось семейство графа Тускуланума, Теофилакта. В 903 г. при его поддержке папой римским стал Сергий III (903–911 гг.)

В понтификат Сергия Теофилакт фактически присвоил светскую власть папы. Дочь Теофилакта была любовницей Сергия и родила от него сына, который впоследствии тоже стал папой римским Иоанном XI (931–935 гг.). После смерти Сергия на папский престол взошел также ставленик семейства Теофилакта, Анастасий III (911–913 гг.).

В 914 г. папой стал любовник Феодоры Иоанн X (914–928 гг.), который был смещен и заточен в тюрьму после смерти своей покровительницы. Инициатором смещения Иоанна X была Марозия, которая пыталась это сделать несколько раз. Впервые, вместе со своим мужем Альберихом, маркграфом Камерино, он предприняла попытку низложить Иоанна и стать полновластной хозяйкой Рима. Но план провалился, и Альберих был убит. Вторая попытка увенчалась успехом и стола жизни Иоанну X.

C избранием в 931 г. папой сын Марозии и Сергия III, Иоанна XI, Марозия, наконец, завладела всей полнотой власти в Риме. Однако в 935 г. Иоанн XI и Марозия были посажены в тюрьму сыном Альбериха, Альберихом II. На этом, однако, период частой смены пап, называемый порнократией не окончился. До 963 г. римские папы назначались Альберихом II, а в 955 г. на апостольский престол взошел сын Альбериха, внук Марозии, Иоанн XII (955–963 гг.). Конец порнократии положил Оттон I . Длительный период порнократии привел к глубокому кризису церкви и стал причиной ее неспособности противостоять императорской власти.

Исторические источники:

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь. М., 2006.

Автор статьи: Г. А. Шмидт