КЕРАМИКА

КЕРАМИКА - изделия и материалы, получаемые обычно спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также оксидов и других неорганических соединений.

Для изготовления керамики используется как природное сырьё (глины и их смеси, природные минералы), так и синтетические соединения (например, оксиды, карбиды, нитриды, бориды, силициды металлов). Керамику часто называют по используемым минералам или химическим соединениям, например, корундовая, стеатитовая, титановая, на основе нитрида бора и др. В зависимости от состава исходного сырья и технологии производства получают керамические материалы с разнообразными свойствами и пористостью. Керамику различают: по назначению - строительная керамика (кирпич, черепица, плитка, канализационные и дренажные трубы, санитарные изделия), хозяйственно-бытовая и художественная керамика (изделия из терракоты, май­о­ли­ки , фаянса, каменной массы, фарфора), техническая керамика (электроизоляционная, радиотехническая, пьезокерамика и др.), огнеупорная керамики (применяемая в тепловых агрегатах); по структуре - грубая с пористостью 5-95% (строительная и огнеупоры) и тонкая (плотная) с пористостью менее 5% (художественная, хозяйственно-бытовая и техническая).

Древнейшие (29-19 тысяч лет назад) изделия из обожжённой глины - изображения людей и животных, известны с верхнего па­лео­ли­та (например, Дольни-Вестонице и Пршедмости в Моравии, Майнинская стоянка в Южной Сибири). Действительное освоение керамики началось в мезолите (эпипалеолите), а широкое распространение керамики - в не­оли­ те ((для ряда культур появление керамики - один из основных признаков наступления новой эпохи). В это время сложились основные виды керамики - строительная, бытовая, декоративная, возникают практически все основные способы орнаментации (графический, расписной, скульптурный), обработки поверхности (включая лощение, ангобирование).

Технологические приёмы изготовления керамических сосудов, непосредственно связанные с представлениями о сырье, роли примесей, способах придания сосудам прочности, водонепроницаемости, менялись в соответствии с эволюцией гончарства. Формы и их набор, орнаменты и другие характеристики керамики стали важной особенностью древних культур. Эти показатели являются одним из важнейших оснований для выделения культур археологических. Традиции керамического производства складывались независимо в нескольких очагах.

По-видимому, раньше всего керамические сосуды (не позднее 12-10 тысяч лет назад) получили распространение в Восточной Азии. На Японских островах древнейшая керамика найдена на поселении Фукуи и др., предшествующих культуре Дзёмон; на территории России - на Нижнем Амуре (поселение Гася и др.), Витимском плоскогорье в Восточной Сибири (поселение Усть-Каренга); на территории Китая - на поселении Юйчаньянь (уезд Даосянь, юг провинции Хунань), возможно, Чалайнор (Внутренняя Монголия) и др. Ранняя восточноазиатская керамика, как правило, имеет округлое дно, рельефную поверхность со штриховкой, отпечатками верёвки или желобчатыми оттисками, нередко с простейшим орнаментом.

На территории Китая древнейшая керамика датируется в рамках VIII-го - середины VI-го тысячелетия до нашей эры (например, поселение Сяньженьдун, группа поселений Пэнтоушань). В культурах раннего неолита керамика известна во всех основных очагах земледелия (Пэйлиган, Лаогуаньтай и др.); она становится тонкостенной, распространяются триподы (сосуды на трёх «ножках»), сосуды на сплошных и полых поддонах, корчаги с «ушками», «фляги» с плоским дном и др.; для многочисленных культур среднего неолита характерна расписная керамика.

В Северной Африке (Центральная Сахара) древнейшую керамическую посуду относят к эпипалеолиту: керамические сосуды поселения Тагалагал (радиоуглеродные даты 9370±130, 9330±130 лет назад) имели округлое дно, короткий, иногда немного отогнутый венчик; волнистые линии, выполненные гребнем, спирали, противостоящие шевроны, врезные линии, цветные неровные полосы или линии; сосуды с поселений у гранитного массива Тадрарт-Акакус (8640±70, 8070±100 лет назад) украшены точками, сгруппированными в волнистые линии. Немногим позднее датируют керамику из Западной пустыни Египта (у пересохших озёр Набта-Кисейба; конец VIII-го - 1-я половина VII-го тысячелетия до нашей эры), украшенную полосами в виде длинных запятых. В долине Нила наиболее древняя керамика принадлежит мезолитической на ранних стадиях культуре Хартума.

Непосредственно в Египте керамика известна с начала неолита (не ранее середины VI-го тысячелетия до нашей эры) - культуры Файюм А, Меримда-Бени-Салама, Омари и Маади (керамика двух последних близка иерихонской). Развитие керамики в Египте происходило в рамках бадарийской культуры, культур Нагада и др., лёгших в основу цивилизации Египта Древнего.

Проблема происхождения керамики в Африке южнее Сахары во многом остаётся неизученной. В ряде случаев она распространялась одновременно с началом производства железа, в ходе культурных влияний и миграций. Мировую известность получили терракотовые статуэтки, связанные с культурами 2-й половины I-го тысячелетия до нашей эры и более поздними на территории современной Нигерии (Нок, Ифе и др.). В Ифе и близких культурах известны мостовые, сложенные из миллионов специально обточенных черепков.

В Америке древнейшие очаги керамического производства находились в восточной Амазонии (спорные даты VI-V-е тысячелетия до нашей эры, признанные - с III-го тысячелетия), на побережье современного Эквадора и на севере современной Колумбии (конец IV-го тысячелетия), на среднем Миссисипи и на атлантичном побережье Джорджии (конец IV-го - III-е тысячелетия). В центрах древних цивилизаций керамика распространяется позже - в конце III-го тысячелетия в Мезоамерике, в 1-й половине - середине II-го тысячелетия до нашей эры в Центральных Андах. До прихода европейцев гончарный круг не получил распространения.

В культуре Рекуай на севере современного Перу (1-я половина I-го тысячелетия нашей эры) он использовался лишь для производства парадной культовой посуды и быстро вышел из употребления. В тропической и умеренной зонах в ранней керамике преобладают шаровидные сосуды без выраженного горла типа текомате, воспроизводящие форму тыквы-горлянки. К шедеврам индейских традиций керамики относятся терракотовые статуэтки майя, фигурные сосуды и маски ацтеков, разнообразные по форме (в том числе «лицевые») расписные сосуды инков.

Один из важнейших очагов раннего гончарства связан с раннеземледельческими (обеспечивавшими стабильную оседлость) культурами Ближнего Востока, сформировавшимися к VIII-VII-му тысячелетиям до нашей эры. Сначала появились сырцовые (то есть из необожжённой глины) блоки (первые формы кирпича) и глиняная пластика (так называемый докерамический неолит), заметно позднее (иногда на I-II тысячелетия) - керамические сосуды. Наиболее ранние были толстостенными, преимущественно открытых форм со скруглённым дном, иногда с отпечатками плетений (например, Телль-Саби-Абьяд), но вскоре появились плоскодонные сосуды, стал усложняться набор форм. В Палестине (памятники типа Иерихон) получил распространение ногтевой орнамент, в Загросе (Джармо и др.) - расписной (простые виды). Особые традиции керамики сложились в Анатолии (Чатал-Хююк): сосуды с красной полосой, глиняные рельефы, сложные фигуры на тростниковом каркасе и др.

Экономический подъём, связанный с освоением в VI-м тысячелетии до нашей эры плодородных долин Ме­со­по­та­мии , способствовал прогрессу керамики. В культурах Хассуна, Самарра сосуды отличаются многообразием форм и видов росписи, в том числе полихромной, в комбинации с врезным ор­на­мен­том (слож­ные ком­по­зи­ции из гео­мет­рических фи­гур, изо­бра­же­ния жи­вот­ных, рас­те­ний); оявился гончарный горн. Керамика культуры Халаф - вершина развития этого круга традиций. В культуре Убейд в конце V-го - 1-й половине IV-го тысячелетия распространились монументальные постройки из кирпича, украшение внешних стен мозаичными декорациями из глиняных конусов; появление гончарного круга способствовало превращению производства керамики в массово-стандартизированное, что приводило к упрощению, а зачастую и к вытеснению расписной орнаментации (вероятно, сказалась и мода на металлическую посуду среди элиты). С культурами Загроса и Месопотамии связано сложение традиций керамики более северных и восточных территорий (включая Среднюю Азию), существенно их влияние и на керамику Восточного Средиземноморья. На этой основе развивалась керамика ряда цивилизаций Древнего Востока.

В древневосточных цивилизациях впервые парадная посуда стала покрываться цветной глазурью, возникли утончённые по формам изделия из фаянса (Египет, II-е тысячелетие до нашей эры), развивалась керамика, специально предназначенная для ритуальных целей (например, канона), в отделке зданий широко применялись разноцветная терракотовая мозаика, рельефы и картины из глазурованных кирпичей (например, ворота Иштар в Вавилоне, VI век до нашей эры).

В Южной Азии первая грубая керамика с оттисками плетения представлена в неолитическом периоде IB (VII-VI-е тысячелетия до нашей эры) поселения Мехргарх, очевидно, ей предшествовали плетёные корзины, обмазанные битумом; в периоде IIC появляется керамика, сделанная на гончарном круге (конические чаши, сферические вазы), от тёмно-жёлтого до красноватого цвета с чёрной росписью. Посуда середины III-го тысячелетия (Мехргарх, КотДиджи, Амри IIB и др.) связана с формированием хараппской цивилизации. Другой самостоятельный центр появления керамики конца мезолита («протонеолита»; VII-VI-е тысячелетия) исследован на плато Виндхья (Чопани-Мандо, Махагара и др.) и в долине Среднего Ганга (Сохгаура, Чиранд и др.). Выделяют 4 группы этой керамики: шнуровая, грубая, краснолощёная, чернолощёная. Возможно, существовал особый очаг появления шнуровой керамики в Юго-Восточной Азии: Пещера Духов (VI-е тысячелетие), Нон-Нок-Тха (V-е тысячелетие) на территории Таиланда, Лаанг-Спеане (V-е тысячелетие) - Камбоджи, Падах-Лине (V-е тысячелетие) - Бирмы.

С Восточным Средиземноморьем связано становление ряда раннеземледельческих культур юга Европы - до Среднего Поднепровья, Подунавья, Западного Средиземноморья - с характерными для них формами керамики (глиняная пластика, расписная посуда). К локальным традициям относится, например, распространение сосудов с шершавой поверхностью из-за дополнительного покрытия жидкой глиной - так называемый барбатин (смотри Кёрёш). К древнейшим культурам с керамикой в Западной Европе относятся Кампиньи и др.

В степной и лесостепной зонах Евразии процесс «неолитизации», начавшийся в VI-V-м тысячелетиях до нашей эры, маркируется появлением керамической посуды. С V-IV-го тысячелетий керамика постепенно распространилась в лесной зоне, у культур, не знавших производящего хозяйства. Древнейшие сосуды были открытыми, непрофилированными, остро- и округлодонными, с орнаментом из врезных линий, ямок, штампов. По сформировавшимся характерным особенностям орнамента и форм керамики различают многие культурные общности Европы и Северной Азии неолита и более поздних эпох (ямочно-гребенчатой керамики культурно-историческая общность, гребенчато-ямочной керамики культура, гребенчатого геометризма культуры, линейно-ленточной керамики культура, шнуровой керамики культурно-историческая общность, колоколовидных кубков культура и др.).

Богатейшая расписная керамика (сосуды, статуэтки, рельефы) характерна для эгейского искусства. В Восточном Средиземноморье сложились и, под влиянием культур Древ­ней Гре­ции , этрусков и др., широко распространились специализированные типы сосудов (амфора, арибалл, гидрия, киаф, килик, лекиф, скифос и т.д.; смотри в статье Сосуды художественные), в том числе украшенных чёрно- и краснолаковой росписью на мифологические и бытовые темы (смотрите Ва­зо­пись ).

Особая технологическая группа представлена сосудами, выполненными при помощи штамповки в специальных формах (мегарские чаши и др.). Широкую известность получили совершенные по пластике терракотовые статуэтки (в Танагре и др.); художественная выразительность была присуща терракотовым лепным и расписным архитектурным деталям (карнизы, акротерии и др.). Для керамики этрусков характерны погребальные урны-канопы со скульптурными изображениями умерших, сосуды буккеро и др.

В Древ­нем Ри­ме , синтезировавшем керамические традиции всего Средиземноморья, была распространена так называемая terra sigillata - посуда с гладкой или рельефной поверхностью ярко-оранжевого цвета с твёрдой облицовкой, цветная поливная керамика, украшенная рельефом керамика, развивалось производство кирпича, служившего для сооружения сложных, в том числе сводчатых, строительных конструкций.

Традициям римской керамики следовало керамическое производство Ви­зан­тии . В строительстве широко применялись обожжённый кирпич - плинфа, керамические поливные архитектурные детали. В византийском искусстве появились также керамические иконы. Многие виды римской и византийской керамики оказали влияние на культуры ряда регионов Европы (в том числе Древней Руси) и Азии.

В средневековых Средней Азии, Иране, Азербайджане, Турции, арабских странах развилась архитектурная керамика: узорная кирпичная кладка, резная терракота, майоликовая полихромная плиточная и мозаичная облицовка зданий. К лучшим образцам таких видов архитектурной отделки относится декор зданий Самарканда, Бухары XIV-XV века. Здесь же создавалась керамическая утварь. Особенно выделялись сосуды с росписью люстром - фаянс иранского города Рей (XIII век), испано-мавританская майолика XIII-XV века (знамениты «альгамбрские» вазы XIV века и изделия фабрик Валенсии XV века), также изразцы в Испании и Португалии (асулехос, азулежуш). Уникален храм «Тысячи Будд» Махабуддха (XIV век) в Патане (Непал): его фасады облицованы терракотой с резными изображениями Будды, растительным орнаментом и другими изображениями.

В Китае с IV-V веков нашей эры изготовлялись фаянсовые изделия, а в VI-VII веках в результате длительного совершенствования технологии возник фарфор. Китайская керамика (посуда, вазы, скульптура, монументальные облицовки, архитектурные детали, глазурованная черепица) благодаря техническому и художественному совершенству, беспримерному богатству форм и декора оказала огромное влияние на мировое керамическое производство.

Под влиянием Китая и Кореи развивалась керамика в Японии: в IV-VI веках распространилась погребальная, полая внутри глиняная скульптура («ханива»), с XIII века появились вазы, чаши с высококачественными глазурованными покрытиями, со 2-й половины XIV века с развитием чайной церемонии - сосуды из пористой тяжёлой керамической массы, с конца XVI века изготовлялись изделия из фарфора. В Китае и Корее во время правления династии Сун (960-1279 годы) распространяется так называемый селадон - посуда, покрытая полупрозрачной глазурью нежных светло-зелёных оттенков.

В Западной Европе керамическое производство стало вновь интенсивно развиваться с эпохи Возрождения. Под некоторым влиянием испано-мавританской керамики в Италии в конце XIV-XVII веков развивалось искусство майолики, в которой сюжетная роспись впервые в Европе после античности стала господствующим видом декорирования изделий, а керамическая скульптура приобрела монументальный характер (в городах Фаэнца, Дерута, Губбио, Урбино; скульптура семьи делла Роббиа). Итальянская майолика оказала заметное влияние на мастеров Германии XV века (в Нюрнберге и других городах), где, однако, уже с XIV века стали изготовлять сосуды из каменной массы, изразцы, а также на майолику Франции XVI-XVIII веков (в городах Ним, Лион, Невер), развивавшуюся параллельно с производством фаянса. Широкую известность получили французские тончайшие фаянсовые сосуды из города Сен-Поршер, а также так называемые сельские глины - покрытые цветными поливами декоративные блюда, изготовленные в мастерской Б. Палисси. В Голландии в конце XVI-XVIII векаx создавались фаянсовые расписные изразцы (в городах Роттердам, Гауда), знаменитая посуда - делфтский фаянс, испытавший влияние дальневосточной керамики.

На Руси в бытовой керамике с XVI века распространилось «чернение» (достигалось ограничением доступа кислорода на последней стадии обжига) и лощение. С XV века в архитектурном декоре использовали керамические плиты и изразцы - терракотовые и глазурованные (зелёные, жёлтые, коричневые - «муравленые», позднее - полихромные - «ценинные»). В XVII веке известны работавшие в Москве белорусские мастера П. И. Заборский, С. И. Полубес и др. Производство изразцов было налажено также в Ярославле и других городах. С XVIII века рельефные изразцы были вытеснены гладкими с сюжетной росписью. В XVIII веке стала выпускаться майоликовая посуда с росписью по сырой эмали (фабрика А. К. Гребенщикова в Москве, основана в 1724 году).

Переворот в истории европейской керамики произошёл после изобретения фарфора И. Ф. Бётгером (при содействии Э. В. Чирнхауза) в Германии в начале XVIII века. В XVIII-XIX веках начали функционировать крупные фарфоровые заводы в Майсене (смотри Майсенский фарфор), мануфактуры в Вене, Севре (смотри Севрский фарфор) и др. В XVIII веке фарфор как художественный материал почти повсеместно обретает ведущую роль среди других видов керамики. В нём с наибольшей полнотой проявились эстетические принципы рококо и классицизма. Наряду с расписной позолоченной мелкой пластикой создавалась скульптура из неглазурованного белого фарфора - бисквита. Особое место принадлежит английским мануфактурам XVIII века, прочно введшим в практику производство фаянса (керамический завод Дж. Уэджвуда).

В России производство фарфора было налажено в конце 1740-х годов Д. И. Виноградовым на первой в России «порцелиновой мануфактуре» (с 1765 года Императорский фарфоровый завод; ныне Ломоносовский фарфоровый завод); в 1766 году в Вербилках под Москвой была основана частная фабрика Ф. Я. Гарднера (ныне Дмитровский фарфоровый завод). Фарфоровые посуда, жанровые статуэтки XVIII - 1-й половины XIX веков отличаются высоким художественным качеством, ярким национальным колоритом. В 1830-1840-е годы основным районом фарфорофаянсового производства было село Гжель (смотри Гжельская керамика); в конце XIX - начале XX века самыми крупными стали фарфорофаянсовые заводы М. С. Кузнецова (смотри Дулёвский фарфоровый завод). Наряду с заводским производством сохранялись гончарное ремесло и народные художественные промыслы (дымковская игрушка, скопинская керамика и др.).

Со 2-й половины XIX века бурно развивалась керамическая промышленность, однако высокий технологический уровень изделий не соответствовал их художественному качеству. Некоторому оживлению художественных поисков керамистов способствовал развившийся на рубеже XIX-XX веков стиль модерн: на фарфоровом заводе в Копенгагене (Дания) создавались изделия, отмеченные текучей слитностью форм, утончённостью блёклых подглазурных росписей; в России стремление обыграть живописную текучесть материала характерно для керамической мастерской Абрамцевского художественного кружка (декоративная майолика М. А. Врубеля и др.). Национально-романтичная тенденция проявилась в интересе к народным, вылепленным от руки керамическим изделиям. В отделке зданий широко использовались белый и цветной глазурованный кирпич, майоликовые панно, изразцовые фризы.

В первые десятилетия XX века, с распространением функционализма, в искусстве керамики стран Европы и США начались поиски простых, подчас абсолютно «очищенных» от какого-либо декора (разработки Баухауза) целесообразных форм, рассчитанных на промышленное производство. Для искусства ар деко характерны функциональные вещи из высокотемпературной каменной массы, простые по форме, без богатого орнамента, навеянные строгой, лишённой украшений японской народной керамикой, - сосуды (вазы, кувшины), также блюда, панно с выявлением фактуры или глазурованные цветными глазурями высокого огня (красно-кровавыми, синими), с тиснением или рельефным крупным орнаментом с изобразительными стилизованными мотивами (французские керамисты Э. Лашеналь, П. Бонифас, Э. Ленобль, Г. Симен, А. Мате, Р. Буто и др.).

С 1950-х годов в промышленной керамике развивается стремление к рациональной простоте, выявлению функционального назначения предмета, структурных и фактурных качеств материала. Для декоративной керамики характерны разнообразие техник (новые виды эмали, глазури), стилевых тенденций (от авангардистских поисков до прямого обращения к национальной художественной традиции), неожиданные контрастные сопоставления с другими материалами (в том числе с металлом); с 1960-х годов отмечается тенденция отхода от строгой функциональности и стремление приблизиться к станковым формам. В росписи декоративных блюд и сосудов, а также в создании монументальных панно, украшающих общественные здания, принимают участие крупнейшие художники и архитекторы (П. Пикассо, Ф. Леже, А. Фужерон, А. Гауди и др.). В строительной керамике возрастает разнообразие видов облицовочных плиток (плоские с многоцветным узором или рельефные, покрытые глазурью, различных форм и размеров); для покрытия улиц используются клинкер, цветные плиты.

В России резкий перелом в развитии керамики наступил после 1917 года. Начиная с так называемого агитационного фарфора и с опытов ряда советских керамистов 1920-х - начала 1930-х годов на предприятиях фарфорофаянсовой промышленности (Фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова, Дулёвский и Дмитровский фарфоровые заводы, Конаковский фаянсовый завод) стремились улучшить художественные качества керамики. Возрождались керамические народные промыслы России (Гжели, Скопина, Кирова и др.), Украины (Опошни, Косова), а также республик Средней Азии (Узбекистана, Таджикистана) и др. Эти процессы, прерванные Великой Отечественной войной, возобновились с конца 1940 - в 1950-х годах. С середины 1960-х годов начался новый этап развития отечественной керамики, выразившийся в целесообразном построении формы и функциональности («современный стиль» «грубой керамики» В. М. Ольшевского, Н. С. Селезнёва, В. И. Маркова, Д. Н. Шушканова и Л. Н. Шушкановой и др.).

В конце 1960-х - начале 1970-х годов появляется стремление к свободной декоративности, цветовой и пластической выразительности; разрабатываются новые технологические приёмы. Наряду с повышением художественного уровня массовой керамики усиливается интерес к уникальной декоративной керамике, тяготеющей к внушительности форм, к пластической и цветовой разнородности фактуры, усиливающей ощущение грубой первородности материала (излюбленным материалом становится каменная масса, шамот).

В 1970-1980-е годы создаются предметы, отличающиеся богато развитой пластикой, строгостью и усложнённостью колористической гаммы, тональными перетеканиями цвета; сложная объёмная структура изделий нередко уподобляет их скульптуре, способствует пространственной активности. Развитие получила декоративная архитектурная и садово-парковая керамика (панно, рельефы; облицовка фасадов зданий, станций метрополитена, плавательных бассейнов; напольные вазы, кашпо). У истоков российской декоративной керамики последней трети XX века стояли скульпторы И. С. Ефимов, И. Г. Фрих-Хар, А. Г. Сотников и В. С. Васильковский. Керамика в 1970-1990-е годы уходит от сугубой утилитарности и определяется как самоценный вид творчества. В ней соединяются формотворческое и изобразительное начала (понятия «керамопластика», «кераможивопись»).

Выделяются две «школы» керамики: московская (живописное и скульптурное направления - Е. С. Лукинова, Р. У. Ачильдиева, Р. М. Цузмер, Д. В. Мухина, М. Я. Макарова, Л. А. Сошинская, В. А. Малолетков, В. П. Сидоров и др.) и ленинградская (архитектурно-тектоническое направление - В. Н. Цыганков, М. А. Копылков, В. Н. Гориславцев, А. Е. Задорин, В. А. Цивин, Л. С. Солодков и др.); в 1990-е годы возрождается керамическая икона (Г. В. Куприянов).

Иллюстрация:

Ку­бок из нео­ли­ти­че­ско­го по­гре­бе­ния мо­гиль­ни­ка Ка­да­да (Су­дан). Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

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