ПОРИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОРИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - советский военнослужащий, участник Движения Сопротивления во Франции во время 2-й мировой войны, лейтенант, Герой Советского союза (1964, посмертно).
Окончил Харьковское военное пехотное училище (1941). На военной службе с 1939 года. В начале Великой Отечественной войны воевал в составе 6-й общевойсковой армии Юго-Западного фронта. В июле 1941 года под городом Умань (Украина) вместе со своим подразделением попал в окружение, при попытке прорыва, будучи раненным, попал в плен. Летом 1942 года отправлен в германский концлагерь в деревню Бомон-ан-Артуа (ныне в составе города Энен-Бомон, департамент Па-де-Кале, Франция). В концлагере участвовал в организации подпольного комитета и групп по подготовке побега, установил связь с участниками французского Движения Сопротивления. Совершил побег, организовал партизанский отряд, с которым с июля 1943 года сражался против германских оккупантов в Северной Франции. В одном из боёв был ранен, схвачен и заключён в тюрьму Сен-Никез города Аррас, откуда снова бежал. С 1944 года член Центрального комитета советских военнопленных во Франции (создан в декабре 1943 года по инициативе ЦК Французской коммунистической партии). В апреле 1944 года отряд, возглавляемый Пориком, разгромил охрану Бомонского концлагеря и освободил всех узников. 22.7.1944 года при выполнении боевого задания попал в засаду, был схвачен и в тот же день расстрелян. Похоронен на кладбище города Энен-Льетар (ныне в составе города Энен-Бомон), где ему установлен памятник (1968). Порик - национальный герой Франции (1964). Его имя высечено на стене Аррасской крепости среди имён участников Движения Сопротивления. Порик - главный герой фильма «Узники Бомона» (1971 год, режиссер Ю. Лысенко). Награждён орденом Ленина (1964, посмертно).