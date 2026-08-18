ПОРИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОРИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - советский военнослужащий, участник Движения Сопротивления во Франции во время 2-й мировой войны , лейтенант, Герой Советского союза (1964, посмертно).

Окон­чил Харь­ков­ское во­енное пехотное училище (1941). На во­енной служ­бе с 1939 года. В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны вое­вал в со­ста­ве 6-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии Юго-Западного фрон­та. В ию­ле 1941 года под городом Умань (Ук­раи­на) вме­сте со сво­им под­раз­де­ле­ни­ем по­пал в ок­ру­же­ние, при по­пыт­ке про­ры­ва, бу­ду­чи ра­нен­ным, по­пал в плен. Ле­том 1942 года от­прав­лен в германский конц­ла­герь в деревню Бо­мон-ан-Артуа (ны­не в со­ста­ве города Энен-Бо­мон, департамент Па-де-Ка­ле, Фран­ция). В конц­ла­ге­ре уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции под­поль­но­го ко­ми­те­та и групп по под­го­тов­ке по­бе­га, ус­та­но­вил связь с уча­ст­ни­ка­ми французского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Со­вер­шил по­бег, ор­га­ни­зо­вал пар­ти­зан­ский от­ряд, с ко­то­рым с ию­ля 1943 года сра­жал­ся про­тив германских ок­ку­пан­тов в Северной Фран­ции. В од­ном из бо­ёв был ра­нен, схва­чен и за­клю­чён в тюрь­му Сен-Ни­кез города Ар­рас, от­ку­да сно­ва бе­жал. С 1944 года член Центрального комитета советских во­ен­но­плен­ных во Фран­ции (соз­дан в декабре 1943 года по ини­циати­ве ЦК Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии). В апреле 1944 года от­ряд, воз­глав­ляе­мый Пориком, раз­гро­мил ох­ра­ну Бо­мон­ско­го конц­ла­ге­ря и ос­во­бо­дил всех уз­ни­ков. 22.7.1944 года при вы­пол­не­нии бое­во­го за­да­ния по­пал в за­са­ду, был схва­чен и в тот же день рас­стре­лян. По­хо­ро­нен на клад­би­ще города Энен-Лье­тар (ны­не в со­ста­ве города Энен-Бо­мон), где ему ус­та­нов­лен па­мят­ник (1968). Порик - национальный ге­рой Фран­ции (1964). Его имя вы­се­че­но на сте­не Ар­рас­ской кре­по­сти сре­ди имён уча­ст­ни­ков Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . Порик - главный ге­рой фильма «Уз­ни­ки Бо­мо­на» (1971 год, режиссер Ю. Лы­сен­ко). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1964, посмертно).