ПОРХОВ
ПОРХОВ - город в России, в Псковской области, центр Порховского района.
Население 9,6 тысяч человек (2014). Расположен на реке Шелонь. Железно-дорожная станция. Через Порхов проходит автодорога Псков - Сольцы (Новгородская область) - Великий Новгород.
Основан в 1239 году новгородским князем Александром Ярославичем как «городци на Шелони». Первоначальное укрепление (старое Порховское городище на «Поляковой мызе») возведено на мысу, образуемом реку Шелонь и впадающей в неё реку Дубенка, с напольной стороны было окружено двумя рядами валов и рвов. Археологическими раскопками установлено, что главный вал городища насыпался трижды (между 1239 и 1300, около 1300, между 1300 и 1387), в XIV веке его высота достигла 4,3 м, по его вершине проходила состоящая из срубных городней деревянная стена. В 1346 году горожане Порхова откупились от осадивших крепость войск литовского князя Ольгерда. В 1387 году в связи с напряжённой военно-политической обстановкой на границах Новгородской республики новгородцы перенесли Порхов на 1,3 км от старого городища, на остров, омывавшийся рекой Шелонь (в XVIII-XIX века протоки Шелони к востоку от крепости засыпаны строительным мусором), где под руководством бояр Ивана Фёдоровича и Фатьяна Есифовича выстроили каменную крепость в виде неправильного 5-угольника со стенами длиной около 500 м, толщиной до 2,3 м и высотой до 11 м (сохранилась до 9 м), с 3 башнями высотой до 17 м - квадратной Малой (5 ярусов), полукруглой Средней (6 ярусов) и прямоугольной Никольской (6 ярусов; в начале XIX века надстроена колокольня), 2 захабами (укреплениями для защиты въездных ворот) - Никольским (основной въезд) и Псковским, 2 тайными ходами к воде. В 1428 году Порхов выдержал осаду войск великого князя литовского Витовта. В 1430 году крепость реконструирована. В 1440-х годах сооружена Псковская башня (6 ярусов; окончательно разрушена в 1876 году) в составе Псковского захаба. Археологические раскопки в крепости показали, что в XIV-XV века она не имела развитой жилой застройки, в ней, вероятно, проживали только представители привилегированных слоёв горожан. Обширный посад Порхова, по археологическим данным, простирался на правом берегу Шелони от старого городища (наиболее древняя часть посада) до каменной крепости, а на левом берегу достигал Спасо-Преображенского мужского (впервые упоминается в 1399 году, закрыт в 1917 году) и Рождественского женского (основан не позднее XVI века, закрыт в 1764 году) монастырей. С конца XV века Порхов входил в состав Шелонской пятины Новгородской земли. В 1581 году, во время Ливонской войны 1558-1583 годов, выдержал осаду польско-литовских войск. В Смутное время в 1611 году, во время Шведской интервенции начала XVII века, перешёл под контроль шведских войск. По Столбовскому миру 1617 года остался в составе Русского государства. В 1708-1727 годы входил в Санкт-Петербургскую губернию (до 1710 года Ингерманландская губерния), в 1727-1776 годы - в Новгородскую губернию. Уездный город Новгородской (1773-1776), Псковской (1776-1927 годы; в 1777-1796 годы Псковское наместничество) губерний. В 1897 году открыто постоянное движение по железно-дорожной линии Бологое - Псков, прошедшей через Порхов.
Советская власть установлена в ноябре 1917 года. В 1919 году, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, под Порховом частями РККА были остановлены и разгромлены отряды С.Н. Булак-Балаховича. Районный центр Ленинградской области (1927-1944), с 1944 года Псковской области. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 11.7.1941 года. В Порхове на поле у Старого городища проводились массовые расстрелы (свыше 5 тысяч человек), в лагере «Дулаг-110» в августе 1941 - феврале 1944 годов погибло около 85 тысяч советских солдат и офицеров, в лагере у деревни Заполянье (близ Порхова) - свыше 3 тысяч партизан, подпольщиков и мирного населения. В Порхове действовало подполье, насчитывавшее свыше 600 человек, во главе с Б.П. Калачёвым. При отступлении германскими войсками взорвано свыше 90% зданий города. Освобождён частями Красной Армии 26.2.1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции.
Центр города застроен в соответствии с генеральными планами 1772 и 1781 годов. Главная улица - Петербургская (вдоль левого берега Шелони), Смоленская улица продолжала её в южном направлении. Старейший памятник Порхова - крепость (реставрирована в 1912 и 1962-1968 годы). В крепости - одноглавая 4-столпная Никольская церковь (1770 год, на фундаментах храма новгородского типа 1412 года). В начале XIX века на Никольской башне устроена колокольня. Напротив старого городища на берегу Шелони - церковь Рождества Богородицы (предположительно XV век, южный придел и колокольня XVIII века) бывшего Рождественского монастыря. Близ неё - церковь Спаса Преображения «на Кострех» (1772 год, на фундаменте храма XVI века) бывшего Спасо-Преображенского монастыря. На въезде в город со стороны Пскова - церковь Рождества Иоанна Предтечи на Иоанновском кладбище (1804). Среди других памятников - здания духовного училища (1882), дом и банк купца Зацкого (1903; ныне здание почты). В 1950-е годы построены: Дом Советов, пожарное депо (1958). Памятники: «Партизанская слава» (1975 год; скульптор Н.Е. Клевец); «Воинам-освободителям» (1977 год; скульпторы Н.В. Радченко, Б.М. Сергеев, Б.С. Чебунин), Александру Невскому (1989), Б.П. Калачёву (2010) и другим. Краеведческий музей (1919 год, собрание уничтожено в годы Великой Отечественной войны; вновь основан в 1946 году, с 1980 года филиал Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) включает выставочный зал (1993), Дом ремёсел (1998), экспозиции «Порховский край в годы войны» (в доме Б.П. Калачёва на территории крепости) (1986) и «Музейная почта» (2009).
Релейный и известковый заводы, деревообрабатывающие предприятия. Маслосыродельный завод и другие.
В 10 км к западу от Порхова расположен бальнеологический курорт Хилово (основан в 1865 году местным помещиком П.П. Балавинским; основные природные лечебные факторы: минеральная вода и лечебная иловая грязь, используются для лечения больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и нервной системы). В 12 км к юго-западу от Порхова - мемориал «Красуха» с монументом «Скорбящая псковитянка» (1968 год; скульптор А.П. Усаченко) на месте, где в 1943 году были заживо сожжены 283 жителя деревни Красуха. В 15 км к юго-востоку от Порхова на берегу реки Шелонь - усадьба князя А.Г. Гагарина (из рода Гагариных) Холомки (с 2000 года Учебно-исторический заповедник «Усадьба А.Г. Гагарина "Холомки"» Санкт-Петербургского политехнического университета): главный дом в стиле неоклассицизма (1913-1914 годы, проект архитектора И.А. Фомина), парк. В 18 км к юго-востоку от Порхова, в деревне Волышово, - усадьба Васильчиковых и графов Строгановых - крупнейший усадебный комплекс на территории современной Псковской области (насчитывала свыше 70 построек, к 2010-м годам большинство в руинированном состоянии), в том числе главный дом (конца XIX - начала XX веков, архитектор К.К. Шмидт), церковь Всемилостивого Спаса (1820), ансамбль конного завода (XIX век), обширный пейзажный парк. В 20 км к западу от Порхова - Никандрова Свято-Благовещенская пустынь (основана в 3-й четверти XVI века, закрыта в 1928 году, в 1920-1930-е годы все постройки практически уничтожены, возрождена в 2001 году): деревянной церкви в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2002) и во имя Святых царственных мучеников (2004-2007), кирпичный собор Благовещения Пресвятой Богородицы (2006-2010). В 23 км к северо-востоку от Порхова, в деревне Опоки, - Благовещенская церковь (1772) в стиле барокко с резными деревянными иконостасами XVIII века (одновременны постройке храма). На правом берегу реки Шелонь, близ деревни Заполье, - городище 2-й половины 1-го тысячелетия и XIII-XV веков (площадь 45×85 м) - остатки средневекового города Опоки, существовавшего в составе Новгородской республики (основан, вероятно, в 1239 году, впервые упоминается в 1329/1330 в Новгородской первой летописи, с конца XV века погост); близ городища - остатки каменного Никольского храма (конца XIII - начала XIV веков).