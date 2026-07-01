ПОРХОВ

ПОРХОВ - город в России, в Псковской области, центр Порховского района.

Население 9,6 тысяч человек (2014). Рас­по­ло­жен на реке Ше­лонь. Железно-дорожная стан­ция. Че­рез Порхов про­хо­дит ав­то­до­ро­га Псков - Соль­цы (Нов­го­род­ская область) - Ве­ли­кий Нов­го­род.

Ос­но­ван в 1239 году нов­го­род­ским князем Алек­сан­дром Яро­сла­ви­чем как «го­род­ци на Ше­ло­ни». Пер­во­на­чаль­ное ук­ре­п­ле­ние (ста­рое Пор­хов­ское го­ро­ди­ще на «По­ля­ко­вой мы­зе») воз­ве­де­но на мы­су, об­ра­зуе­мом реку Ше­лонь и впа­даю­щей в неё реку Ду­бен­ка, с на­поль­ной сто­ро­ны бы­ло ок­ру­же­но дву­мя ря­да­ми ва­лов и рвов. Ар­хео­ло­гическими рас­коп­ка­ми ус­та­нов­ле­но, что главный вал го­ро­ди­ща на­сы­пал­ся три­ж­ды (ме­ж­ду 1239 и 1300, около 1300, ме­ж­ду 1300 и 1387), в XIV веке его вы­со­та дос­тиг­ла 4,3 м, по его вер­ши­не про­хо­ди­ла со­стоя­щая из сруб­ных го­род­ней де­ревянная сте­на. В 1346 году го­ро­жа­не Порхова от­ку­пи­лись от оса­див­ших кре­пость войск ли­товского князя Оль­гер­да . В 1387 году в свя­зи с на­пря­жён­ной во­енно-по­ли­тической об­ста­нов­кой на гра­ни­цах Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки нов­го­род­цы пе­ре­не­сли Порхов на 1,3 км от ста­ро­го го­ро­ди­ща, на ост­ров, омы­вав­ший­ся рекой Ше­лонь (в XVIII-XIX века про­то­ки Ше­ло­ни к вос­то­ку от кре­по­сти за­сы­па­ны стро­ительным му­со­ром), где под руководством бо­яр Ива­на Фёдо­ро­ви­ча и Фать­я­на Еси­фо­ви­ча вы­строи­ли ка­мен­ную кре­пость в ви­де не­пра­виль­но­го 5-уголь­ни­ка со сте­на­ми дли­ной около 500 м, тол­щи­ной до 2,3 м и высотой до 11 м (сохранилась до 9 м), с 3 баш­ня­ми высотой до 17 м - квад­рат­ной Ма­лой (5 яру­сов), по­лу­круг­лой Сред­ней (6 яру­сов) и пря­мо­уголь­ной Ни­коль­ской (6 яру­сов; в начале XIX века над­строе­на ко­ло­коль­ня), 2 за­ха­ба­ми (ук­ре­п­ле­ния­ми для за­щи­ты въезд­ных во­рот) - Ни­коль­ским (основной въезд) и Псков­ским, 2 тай­ны­ми хо­да­ми к во­де. В 1428 году Порхов вы­дер­жал оса­ду войск великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та. В 1430 году кре­пость ре­кон­ст­руи­ро­ва­на. В 1440-х годах со­ору­же­на Псков­ская баш­ня (6 яру­сов; окон­ча­тель­но раз­ру­ше­на в 1876 году) в со­ста­ве Псков­ско­го за­ха­ба. Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки в кре­по­сти по­ка­за­ли, что в XIV-XV века она не име­ла раз­ви­той жи­лой за­строй­ки, в ней, ве­ро­ят­но, про­жи­ва­ли толь­ко пред­ста­ви­те­ли при­ви­ле­ги­рованных сло­ёв го­ро­жан. Об­шир­ный по­сад Порхова, по ар­хео­ло­гическим дан­ным, про­сти­рал­ся на пра­вом бе­ре­гу Ше­ло­ни от ста­ро­го го­ро­ди­ща (наи­бо­лее древ­няя часть по­са­да) до ка­мен­ной кре­по­сти, а на ле­вом бе­ре­гу дос­ти­гал Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го муж­ско­го (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1399 году, за­крыт в 1917 году) и Ро­ж­де­ст­вен­ско­го жен­ско­го (ос­но­ван не позд­нее XVI века, за­крыт в 1764 году) мо­на­сты­рей. С конца XV века Порхов вхо­дил в со­став Ше­лон­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли. В 1581 году, во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, вы­дер­жал оса­ду поль­ско-ли­товских войск. В Смут­ное вре­мя в 1611 году, во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, пе­ре­шёл под конт­роль шведских войск. По Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года ос­тал­ся в со­ста­ве Русского государства. В 1708-1727 годы вхо­дил в Санкт-Пе­тербургскую губернию (до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ская губерния), в 1727-1776 годы - в Нов­го­род­скую губернию. Уезд­ный го­род Нов­го­род­ской (1773-1776), Псков­ской (1776-1927 годы; в 1777-1796 годы Псков­ское на­мест­ни­че­ст­во) гу­бер­ний. В 1897 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Бо­ло­гое - Псков, про­шед­шей че­рез Пор­хов.

Советская власть ус­та­нов­ле­на в но­ябре 1917 года. В 1919 году, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, под Порховом час­тя­ми РККА бы­ли ос­та­нов­ле­ны и раз­гром­ле­ны от­ря­ды С.Н. Бу­лак-Ба­ла­хо­ви­ча. Рай­он­ный центр Ле­нинградской области (1927-1944), с 1944 года Псков­ской области. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 11.7.1941 года. В Порхове на по­ле у Ста­ро­го го­ро­ди­ща про­во­ди­лись мас­со­вые рас­стре­лы (свыше 5 тысяч человек), в ла­ге­ре «Ду­лаг-110» в августе 1941 - феврале 1944 годов по­гиб­ло около 85 тысяч советских сол­дат и офи­це­ров, в ла­ге­ре у деревни За­по­ля­нье (близ Порхова) - свыше 3 тысяч пар­ти­зан, под­поль­щи­ков и мир­но­го на­се­ле­ния. В Порхове дей­ст­во­ва­ло под­по­лье, на­счи­ты­вав­шее свыше 600 человек, во гла­ве с Б.П. Ка­ла­чё­вым. При от­сту­п­ле­нии германскими вой­ска­ми взо­рва­но свыше 90% зда­ний го­ро­да. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 26.2.1944 года в хо­де Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской на­сту­пательной опе­ра­ции.

Центр го­ро­да за­стро­ен в со­от­вет­ст­вии с ге­не­раль­ны­ми пла­на­ми 1772 и 1781 годов. Глав­ная ули­ца - Пе­тер­бург­ская (вдоль ле­во­го бе­ре­га Ше­ло­ни), Смо­лен­ская улица про­дол­жа­ла её в южном на­прав­ле­нии. Ста­рей­ший па­мят­ник Порхова - кре­пость (рес­тав­ри­ро­ва­на в 1912 и 1962-1968 годы). В кре­по­сти - од­но­гла­вая 4-столп­ная Ни­коль­ская церковь (1770 год, на фун­да­мен­тах хра­ма нов­го­род­ско­го ти­па 1412 года). В начале XIX века на Ни­коль­ской баш­не уст­рое­на ко­ло­коль­ня. На­про­тив ста­ро­го го­ро­ди­ща на бе­ре­гу Ше­ло­ни - церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (пред­по­ло­жи­тель­но XV век, южный при­дел и ко­ло­коль­ня XVIII века) бывшего Ро­ж­де­ст­вен­ско­го монастыря. Близ неё - церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния «на Ко­ст­рех» (1772 год, на фун­да­мен­те хра­ма XVI века) бывшего Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря. На въез­де в го­род со сто­ро­ны Пско­ва - церковь Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи на Ио­ан­нов­ском клад­би­ще (1804). Сре­ди других па­мят­ни­ков - зда­ния ду­хов­но­го учи­ли­ща (1882), дом и банк куп­ца Зац­ко­го (1903; ны­не зда­ние поч­ты). В 1950-е годы по­строе­ны: Дом Со­ве­тов, по­жар­ное де­по (1958). Па­мят­ни­ки: «Пар­ти­зан­ская сла­ва» (1975 год; скульп­тор Н.Е. Кле­вец); «Вои­нам-ос­во­бо­ди­те­лям» (1977 год; скульп­то­ры Н.В. Рад­чен­ко, Б.М. Сер­ге­ев, Б.С. Че­бу­нин), Алек­сан­д­ру Нев­ско­му (1989), Б.П. Ка­ла­чё­ву (2010) и другим. Крае­ведческий му­зей (1919 год, со­б­ра­ние унич­то­же­но в го­ды Великой Отечественной вой­ны; вновь ос­но­ван в 1946 году, с 1980 года фи­ли­ал Псков­ско­го государственного объ­е­ди­нён­но­го ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка) вклю­ча­ет вы­ста­воч­ный зал (1993), Дом ре­мё­сел (1998), экс­по­зи­ции «Пор­хов­ский край в го­ды вой­ны» (в до­ме Б.П. Ка­ла­чё­ва на тер­ри­то­рии кре­по­сти) (1986) и «Му­зей­ная поч­та» (2009).

Ре­лей­ный и из­вест­ко­вый за­во­ды, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия. Мас­ло­сы­ро­дель­ный за­вод и другие.

В 10 км к за­па­ду от Порхова рас­по­ло­жен баль­нео­ло­гический ку­рорт Хи­ло­во (ос­но­ван в 1865 году ме­ст­ным по­ме­щи­ком П.П. Ба­ла­вин­ским; основные при­род­ные ле­чеб­ные фак­то­ры: ми­неральная во­да и ле­чеб­ная ило­вая грязь, ис­поль­зу­ют­ся для ле­че­ния боль­ных с за­бо­ле­ва­ния­ми опор­но-дви­га­тель­но­го ап­па­ра­та, ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния и нерв­ной сис­те­мы). В 12 км к юго-за­па­ду от Порхова - ме­мо­ри­ал «Кра­су­ха» с мо­ну­мен­том «Скор­бя­щая пско­ви­тян­ка» (1968 год; скульп­тор А.П. Уса­чен­ко) на мес­те, где в 1943 году бы­ли за­жи­во со­жже­ны 283 жи­те­ля деревни Кра­су­ха. В 15 км к юго-вос­то­ку от Пор­хо­ва на бе­ре­гу реки Ше­лонь - усадь­ба князя А.Г. Га­га­ри­на (из ро­да Га­га­ри­ных) Хо­лом­ки (с 2000 года Учеб­но-ис­то­рический за­по­вед­ник «Усадь­ба А.Г. Га­га­ри­на "Хо­лом­ки"» Санкт-Пе­тербургского по­ли­тех­нического университета): главный дом в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1913-1914 годы, про­ект архитектора И.А. Фо­ми­на), парк. В 18 км к юго-вос­то­ку от Порхова, в деревне Во­лы­шо­во, - усадь­ба Ва­силь­чи­ко­вых и гра­фов Стро­га­но­вых - круп­ней­ший уса­деб­ный ком­плекс на тер­ри­то­рии современной Псков­ской области (на­счи­ты­ва­ла свыше 70 по­стро­ек, к 2010-м годам боль­шин­ст­во в руи­ни­ро­ван­ном со­стоя­нии), в том числе главный дом (конца XIX - начала XX веков, архитектор К.К. Шмидт), церковь Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са (1820), ан­самбль кон­но­го за­во­да (XIX век), об­шир­ный пей­заж­ный парк. В 20 км к за­па­ду от Порхова - Ни­кан­д­ро­ва Свя­то-Бла­го­ве­щен­ская пус­тынь (ос­но­ва­на в 3-й четверти XVI века, за­кры­та в 1928 году, в 1920-1930-е годы все по­строй­ки прак­ти­че­ски унич­то­же­ны, воз­ро­ж­де­на в 2001 году): де­ревянной церк­ви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Взы­ска­ние по­гиб­ших» (2002) и во имя Свя­тых цар­ст­вен­ных му­че­ни­ков (2004-2007), кир­пич­ный со­бор Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (2006-2010). В 23 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Порхова, в деревне Опо­ки, - Бла­го­ве­щен­ская церковь (1772) в сти­ле ба­рок­ко с рез­ны­ми де­ревянными ико­но­ста­са­ми XVIII века (од­но­вре­мен­ны по­строй­ке хра­ма). На пра­вом бе­ре­гу реки Ше­лонь, близ деревни За­по­лье, - го­ро­ди­ще 2-й половины 1-го тысячелетия и XIII-XV веков (площадь 45×85 м) - ос­тат­ки средневекового го­ро­да Опо­ки, су­ще­ст­во­вав­ше­го в со­ста­ве Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки (ос­но­ван, ве­ро­ят­но, в 1239 году, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1329/1330 в Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си, с конца XV века по­гост); близ го­ро­ди­ща - ос­тат­ки ка­мен­но­го Ни­коль­ско­го хра­ма (конца XIII - начала XIV веков).

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