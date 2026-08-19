ПОРФИРИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

ПОРФИРИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ - русский церковный деятель, епископ Чигиринский, византолог, востоковед, писатель.

Из се­мьи при­чет­ни­ка. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1829), в том же го­ду по­стри­жен в мо­на­ше­ст­во, ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи. За­ко­но­учи­тель в Санкт-Пе­тербургском ка­дет­ском кор­пу­се (1829-1831), в Ри­шель­ев­ском ли­цее в Одес­се (1831-1834). На­стоя­тель одес­ско­го Ус­пен­ско­го монастыря (1834-1840), ар­хи­ман­д­рит (1834); рек­тор Хер­сон­ской (Одес­ской) ду­хов­ной се­ми­на­рии (1838-1840). На­стоя­тель по­соль­ской церк­ви в Ве­не (1840-1842).

По по­ве­ле­нию императора Ни­ко­лая I в 1842-1846 годы Порфирий со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток для оз­на­ком­ле­ния с ну­ж­да­ми пра­во­сла­вия в Па­ле­сти­не, Си­рии, на Афо­не и Си­нае. Главным ре­зуль­та­том этой по­езд­ки стал вы­вод о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния Рус­ской ду­хов­ной мис­сии в Ие­ру­са­ли­ме . При уч­ре­ж­де­нии мис­сии 11(23).2.1847 года Порфирий на­зна­чен её на­чаль­ни­ком. Пер­вый со­став мис­сии во гла­ве с Порфирием при­был в Ие­ру­са­лим в феврале 1848 года. Вес­ной 1849 года все чле­ны мис­сии со­вер­ши­ли пу­те­ше­ст­вие по Южной Па­ле­сти­не, вес­ной - ле­том 1850 года - по Егип­ту, в том числе в Си­най­ский мо­на­стырь Святой Ека­те­ри­ны. По прось­бе бра­тии мо­на­сты­ря был со­став­лен пер­вый на­учный ка­та­лог греческих ру­ко­пи­сей мо­на­стыр­ской библиотеки, до­ны­не со­хра­няю­щий своё зна­че­ние. В 1849 году по пред­ло­же­нию Порфирия в Ие­ру­са­ли­ме от­кры­то гре­ко-арабское учи­ли­ще; в 1852 году по бла­го­сло­ве­нию Ие­ру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха­та Порфирий на­зна­чен по­пе­чи­те­лем всех пра­во­слав­ных учеб­ных за­ве­де­ний Па­ле­сти­ны. По ини­циа­ти­ве Порфирия в 1853 году от­кры­та ти­по­гра­фия для из­да­ния книг на греческих и арабских язы­ках для пра­во­слав­ных ара­бов. К 1854 году в Ие­ру­са­ли­ме по чер­те­жам Порфирия по­строе­но зда­ние для Русской мис­сии. С на­ча­лом Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов мис­сия 8(20).5.1854 года ото­зва­на из Ие­ру­са­ли­ма. По пу­ти в Рос­сию Порфирий по собственной ини­циа­ти­ве ис­про­сил в Ри­ме ау­ди­ен­цию у па­пы Рим­ско­го Пия IX (1846-1878).

При во­зоб­нов­ле­нии мис­сии в 1857 году Порфирий не был на­зна­чен её на­чаль­ни­ком. В 1858-1861 годы (с пе­ре­ры­вом в 1860 году) он пре­бы­вал в на­учной ко­ман­ди­ров­ке на Вос­то­ке: ра­бо­тал в афон­ских мо­на­сты­рях (в том числе в Пан­те­леи­мо­но­вом мо­на­сты­ре), в Ме­тео­ре, в монастыре Святого Дио­ни­сия на го­ре Олимп, в Па­ле­сти­не; в Каи­ре пы­тал­ся вес­ти пере­го­во­ры с пред­стоя­те­лем Копт­ской церк­ви пат­ри­ар­хом Ки­рил­лом IV (1854-1861) о вос­со­еди­не­нии Копт­ской церк­ви с пра­во­сла­ви­ем. В 1860 году Порфирий дос­та­вил из Ие­ру­са­ли­ма в Одес­су уни­каль­ную биб­лио­те­ку: со­б­ра­ние греческих, славянских, арабских и других ру­ко­пи­сей, а так­же кол­лек­цию древ­них икон. С Порфирием свя­за­на ис­то­рия об­на­ру­же­ния Си­най­ско­го ко­дек­са Биб­лии (IV века), ему при­над­ле­жит от­кры­тие ви­зантийского Чет­ве­ро­еван­ге­лия (832), бе­сед пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Фо­тия о русском на­ше­ст­вии на Кон­стан­ти­но­поль (860). Порфирию при­над­ле­жит так­же честь от­кры­тия для русской нау­ки Абис­син­ской церк­ви (вхо­див­шей в то вре­мя в со­став Копт­ской церк­ви на пра­вах ми­тро­по­лии; смотреть Эфи­оп­ская цер­ковь): им бы­ли сде­ла­ны пер­вые в Рос­сии на­учной пуб­ли­ка­ции по Абис­си­нии, бо­го­слу­же­нию и цер­ков­ной литературе эфио­пов.

14(26).2.1865 года Порфирий ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Чи­ги­рин­ско­го, ви­ка­рия Ки­ев­ской ми­тро­по­лии. К ки­ев­ско­му пе­рио­ду от­но­сит­ся большая часть его на­учных пуб­ли­ка­ций (толь­ко ис­сле­до­ва­ния по Афо­ну со­ста­ви­ли в об­щей слож­но­сти 12 книг). В декабре 1877 года уво­лен от ви­ка­ри­ат­ст­ва и пе­ре­ве­дён в Мо­ск­ву чле­ном Московской си­но­даль­ной кон­то­ры. На­стоя­тель московского Но­во­спас­ско­го мо­на­сты­ря (1878-1885). В 1883 году кол­лек­ция ру­ко­пис­ных книг Порфирия при­об­ре­те­на Императорской пуб­лич­ной библиотекой (ны­не Российская национальная библиотека; Санкт-Пе­тер­бург). Свою библиотеку (свыше 7 тысяч то­мов) Порфирий за­ве­щал Си­но­ду, со­б­ра­ние древ­них икон - Ар­хео­ло­гическому обществу при Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (ны­не на­хо­дит­ся в ки­ев­ском Му­зее ис­кусств имени Б. и В. Ха­нен­ко). Порфирий по­хо­ро­нен в под­кле­те Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Но­во­спас­ско­го мо­на­сты­ря.

Сочинения: Вос­ток хри­сти­ан­ский. Цер­ков­ное и по­ли­ти­че­ское со­стоя­ние Абис­си­нии с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней // Тру­ды Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии. 1866. № 3-6;

Уча­стие Рос­сии в судь­бе Абис­си­нии // Там же. 1866. № 8;

Вто­рое пу­те­ше­ст­вие по Свя­той го­ре Афон­ской в го­ды 1858, 1859 и 1861... М., 1880;

Кни­га бы­тия мое­го. Днев­ни­ки и ав­то­био­гра­фи­че­ские за­пис­ки. СПб., 1894-1902. Т. 1-8;

Свя­ты­ни зем­ли Ита­лий­ской. Из пу­те­вых за­пи­сок 1854 г. М., 1996;

Пер­вое пу­те­ше­ст­вие в Афон­ские мо­на­сты­ри и ски­ты. М., 2006;

Ис­то­рия Афо­на. М., 2007. Т. 1-2.