ПОРФИРИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ПОРФИРИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ - русский церковный деятель, епископ Чигиринский, византолог, востоковед, писатель.
Из семьи причетника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1829), в том же году пострижен в монашество, рукоположен в иеромонахи. Законоучитель в Санкт-Петербургском кадетском корпусе (1829-1831), в Ришельевском лицее в Одессе (1831-1834). Настоятель одесского Успенского монастыря (1834-1840), архимандрит (1834); ректор Херсонской (Одесской) духовной семинарии (1838-1840). Настоятель посольской церкви в Вене (1840-1842).
По повелению императора Николая I в 1842-1846 годы Порфирий совершил путешествие на Восток для ознакомления с нуждами православия в Палестине, Сирии, на Афоне и Синае. Главным результатом этой поездки стал вывод о необходимости создания Русской духовной миссии в Иерусалиме. При учреждении миссии 11(23).2.1847 года Порфирий назначен её начальником. Первый состав миссии во главе с Порфирием прибыл в Иерусалим в феврале 1848 года. Весной 1849 года все члены миссии совершили путешествие по Южной Палестине, весной - летом 1850 года - по Египту, в том числе в Синайский монастырь Святой Екатерины. По просьбе братии монастыря был составлен первый научный каталог греческих рукописей монастырской библиотеки, доныне сохраняющий своё значение. В 1849 году по предложению Порфирия в Иерусалиме открыто греко-арабское училище; в 1852 году по благословению Иерусалимского патриархата Порфирий назначен попечителем всех православных учебных заведений Палестины. По инициативе Порфирия в 1853 году открыта типография для издания книг на греческих и арабских языках для православных арабов. К 1854 году в Иерусалиме по чертежам Порфирия построено здание для Русской миссии. С началом Крымской войны 1853-1856 годов миссия 8(20).5.1854 года отозвана из Иерусалима. По пути в Россию Порфирий по собственной инициативе испросил в Риме аудиенцию у папы Римского Пия IX (1846-1878).
При возобновлении миссии в 1857 году Порфирий не был назначен её начальником. В 1858-1861 годы (с перерывом в 1860 году) он пребывал в научной командировке на Востоке: работал в афонских монастырях (в том числе в Пантелеимоновом монастыре), в Метеоре, в монастыре Святого Дионисия на горе Олимп, в Палестине; в Каире пытался вести переговоры с предстоятелем Коптской церкви патриархом Кириллом IV (1854-1861) о воссоединении Коптской церкви с православием. В 1860 году Порфирий доставил из Иерусалима в Одессу уникальную библиотеку: собрание греческих, славянских, арабских и других рукописей, а также коллекцию древних икон. С Порфирием связана история обнаружения Синайского кодекса Библии (IV века), ему принадлежит открытие византийского Четвероевангелия (832), бесед патриарха Константинопольского Фотия о русском нашествии на Константинополь (860). Порфирию принадлежит также честь открытия для русской науки Абиссинской церкви (входившей в то время в состав Коптской церкви на правах митрополии; смотреть Эфиопская церковь): им были сделаны первые в России научной публикации по Абиссинии, богослужению и церковной литературе эфиопов.
14(26).2.1865 года Порфирий рукоположен в епископы с титулом Чигиринского, викария Киевской митрополии. К киевскому периоду относится большая часть его научных публикаций (только исследования по Афону составили в общей сложности 12 книг). В декабре 1877 года уволен от викариатства и переведён в Москву членом Московской синодальной конторы. Настоятель московского Новоспасского монастыря (1878-1885). В 1883 году коллекция рукописных книг Порфирия приобретена Императорской публичной библиотекой (ныне Российская национальная библиотека; Санкт-Петербург). Свою библиотеку (свыше 7 тысяч томов) Порфирий завещал Синоду, собрание древних икон - Археологическому обществу при Киевской духовной академии (ныне находится в киевском Музее искусств имени Б. и В. Ханенко). Порфирий похоронен в подклете Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря.
Сочинения: Восток христианский. Церковное и политическое состояние Абиссинии с древнейших времен до наших дней // Труды Киевской духовной академии. 1866. № 3-6;
Участие России в судьбе Абиссинии // Там же. 1866. № 8;
Второе путешествие по Святой горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861... М., 1880;
Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки. СПб., 1894-1902. Т. 1-8;
Святыни земли Италийской. Из путевых записок 1854 г. М., 1996;
Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. М., 2006;
История Афона. М., 2007. Т. 1-2.