ПОРФИРИЙ
ПОРФИРИЙ - античный философ, представитель неоплатонизма, ученик Плотина.
Его имя Малх (от сирийского malka - царь) воспроизводили по-гречески как «Порфирий» - царственный или как «Василевс» - царь. Порфирий учился в Афинах у ритора Кассия Лонгина, знаменитого эрудита и литератора. С 263 года в Риме, входит в кружок Плотина и становится одним из самых близких его учеников и доверенных лиц. В 268 году, пережив глубокую депрессию, уезжает на Сицилию и обосновывается в Лилибее, поддерживая отношения с Плотином вплоть до смерти последнего и получает от него все его сочинения. Много путешествует, возможно по приглашению Лонгина, находившегося при дворе царицы Зенобии, посещает Финикию, какое-то время живёт в Карфагене. Возвратившись в Рим, открывает собственную школу, в которой позднее его учеником будет Ямвлих, издаёт сочинения Плотина в виде так называемых девяток - «Эннеад», предваряя их написанной им «Жизнью Плотина».
Бо́льшая часть из 77 трактатов Порфирия утрачена. Среди сохранившихся - трактат по метафизике «Подступы к умопостигаемому»; сочинения по этике «О воздержании от мясной пищи» и «Утешение к Марцелле» - составленное в виде письма жене нравоучит. наставление, представляющее философию как путь спасения души, тесно связанный с аскетическим образом жизни; фрагменты трактата «Против христиан» в 15 книгах; «Письмо к Анебону», вымышленному египетскому жрецу, в котором критикуются традиционные мифы и языческие представления о богах; сочинение «О пещере нимф», содержащее аллегорическое толкование образа пещеры в «Одиссее» Гомера (ХIII 102-113); небольшой трактат «О философии из оракулов», в котором загадочные изречения греческих и египетских богов истолковываются в духе платоновской философии.
Из большого числа экзегетических сочинений сохранились фрагменты комментариев на диалоги Платона «Тимей», «Филеб», «Федон», «Софист», «Государство» (неясна принадлежность Порфирию анонимного комментария к «Пармениду»). Среди комментариев Порфирия на аристотелевские трактаты по логике, физике и метафизике («Категории», «Герменевтика», «Первая Аналитика», «Физика», XII книга «Метафизики») особенной популярностью пользовалось его «Введение к Категориям», известное также как «Исагог, или О пяти общих понятиях». Переведённый впоследствии на латинский язык Боэцием, этот текст стал в средние века одним из главных руководств по аристотелевской логике. Широкую известность получило и так называемое древо Порфирия - иллюстрация отношения родов и видов на примере дихотомического деления субстанции. При этом философию Аристотеля Порфирий рассматривал как продолжение и развитие учения Платона, считая, что оба мыслителя, несмотря на имеющиеся разногласия, по существу не расходятся друг с другом. Сохранились также фрагменты комментариев Порфирия на «Начала» Евклида и поэмы Гомера (так называемые Гомеровские вопросы). «Жизнь Пифагора» первоначально входила в написанную Порфирием многотомную «Историю философии», доведённую до Платона включительно.
Сохраняя тройственную схему плотиновского универсума (Единое, ум и душа), Порфирий подчёркивает их взаимную проницаемость, подчас сближая Единое с умом на стадии «пребывания», когда мыслящее и мыслимое ещё не отличаются друг от друга (идея, которую подвергли резкой критике позднейшие неоплатоники). Аналогичная тенденция прослеживается и в учении Порфирия о душе: ни тело, ни пространство не отделяют душу от Бога, поскольку она, как и любая другая бестелесная сущность, находится везде и нигде. Тело не удерживает душу наподобие клетки или темницы, она сама привязывает себя к нему до тех пор, пока сосредоточивает своё внимание на нём и действует с помощью телесных органов. По сравнению с Плотином Порфирий расширил иерархию добродетелей, введя, помимо политических (гражданских), очистительных и теоретических добродетелей, ещё и добродетели «парадигматические», свидетельствующие об окончательном приобщении души к уму и слиянии с ним.
Порфирий оказал большое влияние на весь последующий неоплатонизм, как языческий, так и христианский: знакомство с ним на Востоке было инициировано обильно цитирующим его Евсевием Кесарийским, на Западе под его влиянием находились переводивший его Марий Викторин (и через него - Августин), а также Макробий и Боэций.
Сочинения:
Sententiae ad intelligibilia ducentes / Ed. E. Lamberz. Lpz., 1975;
De l’abstinence. P., 1977-1979. Vol. 1-2. Liv. 1–3 / Texte ét. et. trad. par J. Bouffartigue;
P., 2003. Vol. 3. Liv. 4 / Par M. Patillon, A.-Ph. Segonds;
Vie de Pythagore. Lettre а̀ Marcella / Texte ét. et trad. par É. Des Places, avec un appendice d’A.-Ph. Segonds. P., 1982;
La vie de Plotin / Éd. L. Brisson e.a. P., 1982-1992. Vol. 1-2;
Жизнь Пифагора, Жизнь Плотина / Пер. М.Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986;
О пещере нимф / Пер. А.А. Тахо-Годи // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. М., 1988. Кн. 2;
О воздержании от мясной пищи / Пер. В.Б. Черниговского // Человек. 1994. № 1-6;
Isagoge / Texte introd., trad. et notes par A. de Libera, A.-Ph. Segonds. P., 1998;
Подступы к умопостигаемому / Пер. С.В. Месяц // ΣΧΟΛΗ. 2008. Т. 2. № 2;
Гавру, о том, как одушевляются эмбрионы / Пер. Е.В. Афонасина // Там же. 2013. Т. 7. № 1.