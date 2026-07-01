ПОРФИРИЙ

ПОРФИРИЙ - античный философ, представитель неоплатонизма, ученик Плотина.

Его имя Малх (от сирийского malka - царь) вос­про­из­во­ди­ли по-гре­че­ски как «Пор­фи­рий» - цар­ст­вен­ный или как «Ва­си­левс» - царь. Порфирий учил­ся в Афи­нах у ри­то­ра Кас­сия Лон­ги­на , зна­ме­ни­то­го эру­ди­та и ли­те­ра­то­ра. С 263 года в Ри­ме, вхо­дит в кру­жок Пло­ти­на и ста­но­вит­ся од­ним из са­мых близ­ких его уче­ни­ков и до­ве­рен­ных лиц. В 268 году, пе­ре­жив глу­бо­кую де­прес­сию, уез­жа­ет на Си­ци­лию и обос­но­вы­ва­ет­ся в Ли­ли­бее, под­дер­жи­вая от­но­ше­ния с Пло­ти­ном вплоть до смер­ти по­след­не­го и по­лу­ча­ет от не­го все его со­чи­не­ния. Мно­го пу­те­ше­ст­ву­ет, воз­мож­но по при­гла­ше­нию Лон­ги­на, на­хо­див­ше­го­ся при дво­ре ца­ри­цы Зе­но­бии, по­се­ща­ет Фи­ни­кию, ка­кое-то вре­мя жи­вёт в Кар­фа­ге­не. Воз­вра­тив­шись в Рим, от­кры­ва­ет собственную шко­лу, в ко­то­рой позд­нее его уче­ни­ком бу­дет Ямв­лих, из­да­ёт со­чи­не­ния Пло­ти­на в ви­де так называемых де­вя­ток - «Эн­не­ад», пред­ва­ряя их на­пи­сан­ной им «Жиз­нью Пло­ти­на».

Бо́ль­шая часть из 77 трак­та­тов Порфирия ут­ра­че­на. Сре­ди со­хра­нив­ших­ся - трак­тат по ме­та­фи­зи­ке «Под­сту­пы к умо­по­сти­гае­мо­му»; со­чи­не­ния по эти­ке «О воз­дер­жа­нии от мяс­ной пи­щи» и «Уте­ше­ние к Мар­цел­ле» - со­став­лен­ное в ви­де пись­ма же­не нра­во­учит. на­став­ле­ние, пред­став­ляю­щее фи­ло­со­фию как путь спа­се­ния ду­ши, тес­но свя­зан­ный с ас­ке­тическим об­ра­зом жиз­ни; фраг­мен­ты трак­та­та «Про­тив хри­сти­ан» в 15 кни­гах; «Пись­мо к Ане­бо­ну», вы­мыш­лен­но­му египетскому жре­цу, в ко­то­ром кри­ти­ку­ют­ся тра­диционные ми­фы и язы­че­ские пред­став­ле­ния о бо­гах; сочинение «О пе­ще­ре нимф», со­дер­жа­щее ал­ле­го­рическое тол­ко­ва­ние об­раза пе­ще­ры в «Одис­сее» Го­ме­ра (ХIII 102-113); не­боль­шой трак­тат «О фи­ло­со­фии из ора­ку­лов», в ко­то­ром за­га­доч­ные из­ре­че­ния греческих и египетских бо­гов ис­тол­ко­вы­ва­ют­ся в ду­хе пла­то­нов­ской фи­ло­со­фии.

Из боль­шо­го чис­ла эк­зе­ге­тических со­чи­нений со­хра­ни­лись фраг­мен­ты ком­мен­та­ри­ев на диа­ло­ги Пла­то­на «Ти­мей», «Фи­леб», «Фе­дон», «Со­фист», «Го­су­дар­ст­во» (не­яс­на при­над­леж­ность Порфирию ано­ним­но­го ком­мен­та­рия к «Пар­ме­ни­ду»). Сре­ди ком­мен­та­ри­ев Порфирия на ари­сто­те­лев­ские трак­та­ты по ло­ги­ке, фи­зи­ке и ме­та­фи­зи­ке («Ка­те­го­рии», «Гер­ме­нев­ти­ка», «Пер­вая Ана­ли­ти­ка», «Фи­зи­ка», XII книга «Ме­та­фи­зи­ки») осо­бен­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лось его «Вве­де­ние к Ка­те­го­ри­ям», из­вест­ное так­же как «Иса­гог, или О пя­ти об­щих по­ня­ти­ях». Пе­ре­ве­дён­ный впо­след­ст­вии на латинский язык Бо­эци­ем, этот текст стал в сред­ние ве­ка од­ним из главных ру­ко­водств по ари­сто­те­лев­ской ло­ги­ке. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ло и так называемое дре­во Пор­фи­рия - ил­лю­ст­ра­ция от­но­ше­ния ро­дов и ви­дов на при­ме­ре ди­хо­то­ми­ческого де­ле­ния суб­стан­ции. При этом фи­ло­со­фию Ари­сто­те­ля Порфирий рас­смат­ри­вал как про­дол­же­ние и раз­ви­тие уче­ния Пла­то­на, счи­тая, что оба мыс­ли­те­ля, не­смот­ря на имею­щие­ся раз­но­гла­сия, по су­ще­ст­ву не рас­хо­дят­ся друг с дру­гом. Сохра­ни­лись так­же фраг­мен­ты ком­мен­та­ри­ев Порфирия на «На­ча­ла» Евк­ли­да и по­эмы Го­ме­ра (так называемые Го­ме­ров­ские во­про­сы). «Жизнь Пи­фа­го­ра» пер­во­на­чаль­но вхо­ди­ла в на­пи­сан­ную Порфирием мно­го­том­ную «Ис­то­рию фи­ло­со­фии», до­ве­дён­ную до Пла­то­на вклю­чи­тель­но.

Со­хра­няя трой­ст­вен­ную схе­му пло­ти­нов­ско­го уни­вер­су­ма (Еди­ное, ум и ду­ша), Порфирий под­чёр­ки­ва­ет их вза­им­ную про­ни­цае­мость, под­час сбли­жая Еди­ное с умом на ста­дии «пре­бы­ва­ния», ко­гда мыс­ля­щее и мыс­ли­мое ещё не от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га (идея, ко­то­рую под­верг­ли рез­кой кри­ти­ке позд­ней­шие нео­п­ла­то­ни­ки). Ана­ло­гич­ная тен­ден­ция про­сле­жи­ва­ет­ся и в уче­нии Порфирия о ду­ше: ни те­ло, ни про­стран­ст­во не от­де­ля­ют ду­шу от Бо­га, по­сколь­ку она, как и лю­бая другая бес­те­лес­ная сущ­ность, на­хо­дит­ся вез­де и ни­где. Те­ло не удер­жи­ва­ет ду­шу на­по­до­бие клет­ки или тем­ни­цы, она са­ма при­вя­зы­ва­ет се­бя к не­му до тех пор, по­ка со­сре­до­то­чи­ва­ет своё вни­ма­ние на нём и дей­ст­ву­ет с по­мо­щью те­лес­ных ор­га­нов. По срав­не­нию с Пло­ти­ном Порфирий рас­ши­рил ие­рар­хию доб­ро­де­те­лей, вве­дя, по­ми­мо по­ли­ти­че­ских (гра­ж­дан­ских), очи­стительных и тео­ре­тических доб­ро­де­те­лей, ещё и доб­ро­де­те­ли «па­ра­диг­ма­ти­че­ские», сви­де­тель­ст­вую­щие об окон­чательном при­об­ще­нии ду­ши к уму и слия­нии с ним.

Порфирий ока­зал боль­шое влия­ние на весь по­сле­дую­щий не­оп­ла­то­низм, как язы­че­ский, так и хри­сти­ан­ский: зна­ком­ст­во с ним на Вос­то­ке бы­ло ини­ции­ро­ва­но обиль­но ци­ти­рую­щим его Ев­се­ви­ем Ке­са­рий­ским, на За­па­де под его влия­ни­ем на­хо­ди­лись пе­ре­во­див­ший его Ма­рий Вик­то­рин (и че­рез не­го - Ав­гу­стин), а так­же Мак­ро­бий и Бо­эций.

Сочинения:

Sententiae ad intelligibilia ducentes / Ed. E. Lamberz. Lpz., 1975;

De l’abstinence. P., 1977-1979. Vol. 1-2. Liv. 1–3 / Texte ét. et. trad. par J. Bouffartigue;

P., 2003. Vol. 3. Liv. 4 / Par M. Patillon, A.-Ph. Segonds;

Vie de Py­tha­go­re. Lettre а̀ Marcella / Texte ét. et trad. par É. Des Places, avec un appendice d’A.-Ph. Segonds. P., 1982;

La vie de Plotin / Éd. L. Brisson e.a. P., 1982-1992. Vol. 1-2;

Жизнь Пи­фа­го­ра, Жизнь Пло­ти­на / Пер. М.Л. Гас­па­ро­ва // Дио­ген Ла­эрт­ский. О жиз­ни, уче­ни­ях и из­ре­че­ни­ях зна­ме­ни­тых фи­ло­со­фов. М., 1986;

О пе­ще­ре нимф / Пер. А.А. Та­хо-Го­ди // Ло­сев А.Ф. Ис­то­рия ан­тич­ной эс­те­ти­ки. По­след­ние ве­ка. М., 1988. Кн. 2;

О воз­дер­жа­нии от мяс­ной пи­щи / Пер. В.Б. Чер­ни­гов­ско­го // Че­ло­век. 1994. № 1-6;

Isa­goge / Texte introd., trad. et notes par A. de Li­bera, A.-Ph. Segonds. P., 1998;

Под­сту­пы к умо­по­сти­гае­мо­му / Пер. С.В. Ме­сяц // ΣΧΟΛΗ. 2008. Т. 2. № 2;

Гав­ру, о том, как оду­шев­ля­ют­ся эм­брио­ны / Пер. Е.В. Афо­на­си­на // Там же. 2013. Т. 7. № 1.