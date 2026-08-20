ПОРЕТ АЛИСА ИВАНОВНА

ПОРЕТ АЛИСА ИВАНОВНА - российский живописец и график .

Учи­лась в Пет­ро­гра­де - в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1917-1919), во Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1920-1925) у К.С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на, А.Е. Ка­ре­ва. Член объ­е­ди­не­ний «Круг ху­дож­ни­ков» (1926-1927), «Мас­те­ра ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва» (МАИ, с 1926), «Ок­тябрь» (1929-1930), АХР (1930-1932). Сре­ди ра­бот - порт­рет ис­кус­ст­во­ве­да А.М. Пап­пе (1924 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия, Пет­ро­за­водск), «Се­мей­ный порт­рет», «Дев­ка-чер­нав­ка» (обе - 1937 год, Ка­ра­кал­пак­ский му­зей ис­кусств, Ну­кус). В 1927 году вме­сте с другими уче­ни­ка­ми П.Н. Фи­ло­но­ва уча­ство­ва­ла в оформ­ле­нии До­ма пе­ча­ти в Ле­нин­гра­де и в ил­лю­ст­ри­ро­ва­нии из­да­ния «Ка­ле­ва­лы» (1932-1933). Вме­сте с Т.Н. Гле­бо­вой на­пи­са­ла кар­ти­ну «Дом в раз­ре­зе» («Раз­рез на­ше­го до­ма», 1931 год; сохранилась ча­стич­но, Яро­слав­ский ху­дожественный му­зей) в сти­ли­сти­ке ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва и в 1970-е годы офор­ми­ла ряд книг. Бы­ла друж­на с Д.И. Харм­сом, А.И. Вве­ден­ским, Д.Д. Шос­та­ко­ви­чем , М.В. Юди­ной. Со­труд­ни­ча­ла с жур­на­ла­ми «Ёж» и «Чиж», ил­лю­ст­ри­ро­ва­ла дет­ские кни­ги с 1927 года, так­же ис­пол­ня­ла ак­ва­ре­ли («Се­ли­гер», 1929 год; «Лет­ний сад», 1-я половина 1930-х годов; се­рия «Семь смерт­ных гре­хов», Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия). С 1945 года жи­ла в Мо­ск­ве, пи­са­ла кар­ти­ны в реа­ли­стических тра­ди­ци­ях: «Ху­дож­ник и его мо­де­ли. Ав­то­порт­рет» (1958), «Веч­но Зо­ло­той Бах» (1962 год, Му­зей изобра­зит. ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия), ряд порт­ре­тов З.А. До­лу­ха­но­вой (1960-е годы; там же и в других со­б­ра­ни­ях).

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния о Д. Харм­се // Па­но­ра­ма ис­кусств. М., 1980. Вып. 3;

За­пис­ки, ри­сун­ки, вос­по­ми­на­ния. М., 2012.