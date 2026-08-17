ПОПУРРИ

ПОПУРРИ - музыкальная инструментальная пьеса, составленная из популярных фрагментов оперы, оперетты , балета, из мелодий какого-либо композитора, народных песен, танцев, музыкальных номеров из кинофильма и тому подобное.

По­на­ча­лу бы­ло близ­ко квод­ли­бе­ту. В XIX веке попурри как раз­но­вид­ность фан­та­зии на за­им­ст­вованные те­мы по­лу­чи­ло по­все­ме­ст­ное рас­про­стра­не­ние в ев­ропейских стра­нах, сре­ди об­раз­цов - «Фан­та­зия на поль­ские те­мы» Ф. Шо­пе­на (в од­ном из пи­сем ав­тор на­звал её попурри). В XX-XXI века попурри ис­поль­зу­ет­ся главным образом в эс­т­рад­ной му­зы­ке.

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