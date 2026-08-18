ПОПУЛЯРЫ

ПОПУЛЯРЫ - идейно-политическое течение в Римской республике в последней трети II - I веков до нашей эры. Популяры противостояли оптиматам и отражали интересы народа, плебса.

К популярам при­над­ле­жа­ли Ти­бе­рий и Гай Грак­хи, Апу­лей Са­тур­нин, Пуб­лий Кло­дий и другие; под­держ­кой популяров поль­зо­ва­лись Гай Ма­рий, Гай Юлий Це­зарь. Популяры тре­бо­ва­ли раз­да­чи зем­ли не­иму­щим гра­ж­да­нам за счёт изъ­я­тия её у круп­ных зем­ле­вла­дель­цев, вклю­че­ние в су­деб­ные ко­мис­сии всад­ни­ков на­ря­ду с се­на­то­ра­ми, вы­сту­па­ли за по­вы­ше­ние ро­ли народного со­б­ра­ния, за пре­дос­тав­ле­ние прав римского гра­ж­дан­ст­ва ита­ли­кам и так далее.

Тер­мин «Популяры» при­ме­ни­тель­но к по­ли­тической жиз­ни Ри­ма впер­вые встре­ча­ет­ся у Ци­це­ро­на. Он оп­ре­де­лял популяров как осо­бый род по­ли­ти­ков, дей­ст­вую­щих в уго­ду тол­пе (multitudo) (Pro Sestio, 96). Не все­гда од­но­знач­ное упот­реб­ле­ние это­го тер­ми­на у древ­них ав­то­ров при­ве­ло к различным трак­тов­кам его в ис­то­рио­гра­фии . Со­глас­но Т. Мом­мзе­ну, по­ли­тическая жизнь позд­не­рес­пуб­ли­кан­ско­го Ри­ма мо­ж­но рас­смат­ри­вать как про­ти­во­стоя­ние 2 круп­ных пар­тий - оп­ти­ма­тов (кон­сер­ва­тив­ная, ари­сто­кра­тическая пар­тия) и популяров (пар­тия де­мо­кра­тов, на­ро­да). Эта «двух­пар­тий­ная схе­ма» до­воль­но дли­тель­ное вре­мя гос­под­ство­ва­ла в нау­ке. В начале XX века в ра­бо­тах немецких ис­то­ри­ков М. Гель­це­ра и Ф. Мюн­це­ра бы­ла вы­ска­за­на точ­ка зре­ния, что по­ня­тие «Популяр» мо­жет при­ла­гать­ся толь­ко к отдельным по­ли­ти­кам, а не к «пар­ти­ям» или идей­ным те­че­ни­ям (так называемая тео­рия «лич­ных пар­тий»). Ис­сле­до­ва­ния 1930-1950-х годов в рус­ле но­вой «про­со­по­гра­фи­че­ской тео­рии» (ра­бо­ты Г. Штрас­бур­ге­ра, Р. Сай­ма) под­твер­ди­ли не­воз­мож­ность иден­ти­фи­ка­ции популяров и оп­ти­ма­тов с какими-либо по­ли­тическими пар­тия­ми. С 1960-1970-х годов ста­ли по­яв­лять­ся ра­бо­ты, в ко­то­рых пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки най­ти точ­ки со­при­кос­но­ве­ния ме­ж­ду «двух­пар­тий­ной схе­мой» Мом­мзе­на и тео­ри­ей «лич­ных пар­тий». В них ука­зы­ва­лось, что современные пред­став­ле­ния о по­ли­тических пар­ти­ях не­аде­к­ват­ны ха­рак­те­ру по­ли­тических объ­е­ди­не­ний древ­но­сти. Так, немецкий ан­ти­ко­вед К. Мей­ер ука­зы­вал на осо­бый по­ли­тический стиль (на­бор ло­зун­гов, прин­ци­пов ор­га­ни­за­ции, ме­то­дов) этой груп­пы, но счи­тал, что это не ха­рак­те­ри­зу­ет её как еди­ную по­ли­тическую пар­тию. В отечественной ис­то­рио­гра­фии «двух­пар­тий­ная схе­ма» по­лу­чи­ла от­ра­же­ние в рабо­тах В.С. Сер­гее­ва и С.И. Ко­ва­лё­ва. Н.А. Маш­кин , не от­ка­зы­ва­ясь от оп­ре­де­ле­ния популяров как де­мо­кра­тической пар­тии, от­ме­тил ус­лов­ность тер­ми­на «пар­тия» при­ме­ни­тель­но к Ри­му. Ка­те­го­ри­че­ски от­ка­зы­вал­ся от «двух­пар­тий­ной схе­мы» С.Л. Ут­чен­ко, не при­зна­вав­ший да­же ус­лов­но­го при­ме­не­ния тер­ми­на «пар­тия» к по­ли­тическим груп­пи­ров­кам Ри­ма и опи­сы­вав­ший по­ли­тическую жизнь и борь­бу в Ри­ме как «на­ли­чие про­грамм и от­сут­ст­вие ор­га­ни­за­ций». В современных ис­сле­до­ва­ни­ях при­сут­ст­ву­ют обе точ­ки зре­ния.

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