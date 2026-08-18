ПОПУЛЯРЫ
ПОПУЛЯРЫ - идейно-политическое течение в Римской республике в последней трети II - I веков до нашей эры. Популяры противостояли оптиматам и отражали интересы народа, плебса.
К популярам принадлежали Тиберий и Гай Гракхи, Апулей Сатурнин, Публий Клодий и другие; поддержкой популяров пользовались Гай Марий, Гай Юлий Цезарь. Популяры требовали раздачи земли неимущим гражданам за счёт изъятия её у крупных землевладельцев, включение в судебные комиссии всадников наряду с сенаторами, выступали за повышение роли народного собрания, за предоставление прав римского гражданства италикам и так далее.
Термин «Популяры» применительно к политической жизни Рима впервые встречается у Цицерона. Он определял популяров как особый род политиков, действующих в угоду толпе (multitudo) (Pro Sestio, 96). Не всегда однозначное употребление этого термина у древних авторов привело к различным трактовкам его в историографии. Согласно Т. Моммзену, политическая жизнь позднереспубликанского Рима можно рассматривать как противостояние 2 крупных партий - оптиматов (консервативная, аристократическая партия) и популяров (партия демократов, народа). Эта «двухпартийная схема» довольно длительное время господствовала в науке. В начале XX века в работах немецких историков М. Гельцера и Ф. Мюнцера была высказана точка зрения, что понятие «Популяр» может прилагаться только к отдельным политикам, а не к «партиям» или идейным течениям (так называемая теория «личных партий»). Исследования 1930-1950-х годов в русле новой «просопографической теории» (работы Г. Штрасбургера, Р. Сайма) подтвердили невозможность идентификации популяров и оптиматов с какими-либо политическими партиями. С 1960-1970-х годов стали появляться работы, в которых предпринимались попытки найти точки соприкосновения между «двухпартийной схемой» Моммзена и теорией «личных партий». В них указывалось, что современные представления о политических партиях неадекватны характеру политических объединений древности. Так, немецкий антиковед К. Мейер указывал на особый политический стиль (набор лозунгов, принципов организации, методов) этой группы, но считал, что это не характеризует её как единую политическую партию. В отечественной историографии «двухпартийная схема» получила отражение в работах В.С. Сергеева и С.И. Ковалёва. Н.А. Машкин, не отказываясь от определения популяров как демократической партии, отметил условность термина «партия» применительно к Риму. Категорически отказывался от «двухпартийной схемы» С.Л. Утченко, не признававший даже условного применения термина «партия» к политическим группировкам Рима и описывавший политическую жизнь и борьбу в Риме как «наличие программ и отсутствие организаций». В современных исследованиях присутствуют обе точки зрения.