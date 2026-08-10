Популя́ры

Популя́ры (от лат. populares — «земляки») — термин для обозначения части правящего класса Рима поздней Республики. Его использование Цицерон приписывает плебейскому трибуну 145 до н. э., сам использует с 66 до н. э. Обычно он подразумевал под П. противников существующего олигархического режима и сторонников прав «народа» (populus), связывал с ними земельные и хлебные законы, демократизацию системы голосования, расширение компетенции комиций, а порой и применение насильственных методов. Т. Моммзен создал теорию противостояния оптиматов и П. как «аристократической» и «народной» «партий». Другие ученые видели в П. политиков, которые опирались при проведении инициируемых ими законов не на сенат, а на комиции (Тиб. и Г. Гракхи , Л. Сатурнин, Г. Цезарь и др.), не исповедуя какой‑либо идеологии. Все эти трактовки подвергались критике. Термин П. в приписываемом ему Цицероном смысле едва ли имел широкое хождение, а у самого Цицерона носил оценочный характер и применялся к тем, кого он обвинял в подрыве существующего порядка.

Лит. : Лапырёнок Р. В . Consensus om­nium bonorum. Общественные противоречия в позднереспубликанском Риме в зеркале политической терминологии. Иркутск, 2007; Robb М. А. Beyond Populares and Optimates: Political Language in the Late Republic. Stuttgart, 2010. А. В. Короленков .