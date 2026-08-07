ПОПРУЖЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
Биография и научная деятельность
Родился в семье преподавателя Херсонской духовной семинарии. В 1884 г. успешно окончил знаменитую Ришельевскую гимназию в Одессе. Поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Начал преподавать русский язык в Одесском коммерческом училище. В 1894 г. успешно защитил магистерскую диссертацию: «Из истории литературной деятельности в Сербии XV века: «Книга царств», после чего стал приват-доцентом Историко-филологического факультета Новороссийского университета. С 1896 г. заведовал Публичной библиотекой Одессы, большую роль в пополнение ее фондов в это время сыграл граф М.М. Толстой. На своем посту директора Попруженко немало сделал для каталогизации книг, а также его перу принадлежит подробный очерк по истории библиотеки. В 1899 г. в Харькове защитил докторскую диссертацию «Синодик царя Бориса». Оппонентом работы выступил известный историк, профессор славяноведения М. Дринов. 13 ноября 1909 г. получил звание ординарного профессора. Занимался общественной деятельностью, Михаил Георгиевич был секретарем общества истории и древностей в Одессе. После Октябрьской революции остался жить в родном городе. В январе 1920 г. в условиях стремительного и успешного наступления красных войск среди белых войск начались панические настроения быстро распространившиеся и среди гражданского населения. Несмотря на то, что планы по эвакуации готовились еще в 1919 г. и союзники по Антанте обязались оказать всяческую помощь, к подобному развитию ситуации никто не оказался готов. Попруженко чудом удалось сесть на торговое судно «Витязь». Профессора включили в дипломатическую миссию ВСЮРа, которую отправили для переговоров с правительством Болгарии и Королевства сербов, хорватов и словенцев. В ходе нее ему предложили кафедру профессора Софийского университета, так начался болгарский период жизни русского филолога. Преподавал русскую и западноевропейскую литературу на Историко-филологическом факультете, в 1923 г. Попруженко, широко известного в кругах болгарских ученых, выбрали член-корреспондентом Болгарской академии наук. В 1941 г. Михаил Георгиевич стал академиком. Входил в состав Русской академической группы, основанной в 1921 г. и целый ряд других общественных и научных организаций русских эмигрантов. Кроме Софийского университета читал лекции в Русском народном университете в Софии. С 1937 г. Попруженко входил в государственную Комиссию по заведованию русским культурно-просветительным делом в Болгарии. Несмотря на любовь к Болгарии, так и не принял подданства. Скончался до освобождения Болгарии войсками Красной армии и был похоронен на Центральном городском кладбище Софии.