ПОПРУЖЕНКО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Биография и научная деятельность

Родился в семье преподавателя Херсонской духовной семинарии. В 1884 г. успешно окончил знаменитую Ришельевскую гимназию в Одессе. Поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Начал преподавать русский язык в Одесском коммерческом училище. В 1894 г. успешно защитил магистерскую диссертацию: «Из истории литературной деятельности в Сербии XV века: «Книга царств», после чего стал приват-доцентом Историко-филологического факультета Новороссийского университета. С 1896 г. заведовал Публичной библиотекой Одессы, большую роль в пополнение ее фондов в это время сыграл граф М.М. Толстой. На своем посту директора Попруженко немало сделал для каталогизации книг, а также его перу принадлежит подробный очерк по истории библиотеки. В 1899 г. в Харькове защитил докторскую диссертацию «Синодик царя Бориса». Оппонентом работы выступил известный историк, профессор славяноведения М. Дринов . 13 ноября 1909 г. получил звание ординарного профессора. Занимался общественной деятельностью, Михаил Георгиевич был секретарем общества истории и древностей в Одессе. После Октябрьской революции остался жить в родном городе. В январе 1920 г. в условиях стремительного и успешного наступления красных войск среди белых войск начались панические настроения быстро распространившиеся и среди гражданского населения. Несмотря на то, что планы по эвакуации готовились еще в 1919 г. и союзники по Антанте обязались оказать всяческую помощь, к подобному развитию ситуации никто не оказался готов. Попруженко чудом удалось сесть на торговое судно «Витязь». Профессора включили в дипломатическую миссию ВСЮРа, которую отправили для переговоров с правительством Болгарии и Королевства сербов, хорватов и словенцев . В ходе нее ему предложили кафедру профессора Софийского университета, так начался болгарский период жизни русского филолога. Преподавал русскую и западноевропейскую литературу на Историко-филологическом факультете, в 1923 г. Попруженко, широко известного в кругах болгарских ученых, выбрали член-корреспондентом Болгарской академии наук. В 1941 г. Михаил Георгиевич стал академиком. Входил в состав Русской академической группы, основанной в 1921 г. и целый ряд других общественных и научных организаций русских эмигрантов. Кроме Софийского университета читал лекции в Русском народном университете в Софии. С 1937 г. Попруженко входил в государственную Комиссию по заведованию русским культурно-просветительным делом в Болгарии. Несмотря на любовь к Болгарии, так и не принял подданства. Скончался до освобождения Болгарии войсками Красной армии и был похоронен на Центральном городском кладбище Софии.