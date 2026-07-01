ПОПРАД

ПОПРАД (Poprad) - город на северо-востоке Словакии, в Прешовском крае.

Население 54,7 тысячи человек (2013). Рас­по­ло­жен в По­прад­ской кот­ло­ви­не, к югу от гор­но­го мас­си­ва Вы­со­кие Тат­ры, на реке По­прад. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог; че­рез Попрад про­хо­дит панъ­ев­ро­пей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Па­риж - Нюрн­берг - Пра­га - Уж­го­род и железно-дорожная ма­ги­ст­раль Бра­ти­сла­ва - Ко­ши­це. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт По­прад-Тат­ры.

Тер­ри­то­рия близ современного Попрада бы­ла за­се­ле­на со вре­мён па­лео­ли­та (на­ход­ки ос­тан­ков так называемых ати­пич­ных не­ан­дер­таль­цев в посёлке Га­нов­це; смотреть Гей­дель­берг­ский че­ло­век). С XI века в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. Попрад впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1256 году в дар­ст­вен­ной гра­мо­те ко­ро­ля Бе­лы IV (смотреть в статье Бе­ла; название од­но­имённой ре­ки встре­ча­ет­ся в 1209 году в гра­мо­те Ан­д­ра­ша II). Основная часть на­се­ле­ния - немецкие ко­ло­ни­сты, так называемые сак­сы Попрада (латинское «Saxones de Poprad»). С 1271 года жи­те­ли Попрада по­лу­чи­ли при­ви­ле­гии на са­мо­управ­ле­ние. В XIV веке Попрад - часть про­вин­ции 24 спиш­ских (ципп­ских) го­ро­дов Венгерского ко­ро­лев­ст­ва (с 1371 года об­ла­да­ли собственным пра­вом). В 1412 году, на­ря­ду с 12 другими спиш­ски­ми го­ро­да­ми, пе­ре­дан Си­гиз­мун­дом I Люк­сем­бур­гом польскому ко­ро­лю Ягай­ло в ка­чест­ве за­ло­га за кре­дит, вы­дан­ный им Венг­рии на вой­ну с Ве­не­ци­ей. В 1769 году в ус­лови­ях внутреннего ос­лаб­ле­ния Ре­чи По­спо­ли­той (смотреть Бар­ская кон­фе­де­ра­ция) за­нят вой­ска­ми Габс­бур­гов. В 1772 году по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той ото­шёл к Австрийской им­пе­рии. До 1876 года часть про­вин­ции 24 спиш­ских го­ро­дов, за­тем Спиш­ско­го ко­ми­та­та. В 1871 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Спиш­ска-Но­ва-Вес (часть железно-дорожной ли­нии Ко­ши­це - Бо­гу­мин), в 1908 году элек­три­фи­ци­рованной уз­ко­ко­лей­ной же­лез­ной до­ро­гой - с городом Ста­ри-Смо­ко­вец (ны­не часть города Вы­со­ке-Тат­ры). К началу XX века в Попраде дей­ст­во­ва­ло несколько за­во­дов, свя­зан­ных с об­слу­жи­ва­ни­ем же­лез­ной до­ро­ги, пред­при­ятия элек­тро­тех­нической и пи­ще­вку­со­вой промышленности, раз­ви­вал­ся ту­ризм. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии, в 1921 году сло­ва­ки со­став­ля­ли 48% населения (к 1930 - около 60%). С 1927 года административный центр рай­она. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны один из цен­тров сло­вацкого Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Вре­мен­но ос­во­бо­ж­дён в августе 1944 года в хо­де Сло­вац­ко­го на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944 года, окон­ча­тель­но - 28.1.1945 года вой­ска­ми 4-го Украинского фрон­та в хо­де За­пад­но-Кар­пат­ской опе­ра­ции. В 1945 году к Попраду бы­ли при­сое­ди­не­ны го­ро­да Спиш­ска-Со­бо­та (из­вес­тен с 1256 года; в 1920-1927 годы административный центр рай­она), Вель­ка (с 1268), в 1960 году - Стра­же-под-Тат­ра­ми (с 1276), в 1974 году - Ма­те­ёв­це (с 1251 года, круп­ный ре­мес­лен­ный, за­тем ин­ду­ст­ри­аль­ный центр). Во 2-й половине XX века пе­ре­жи­вал пе­ри­од ак­тив­но­го тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния, рос­та чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и эко­но­мического раз­ви­тия (ва­го­но­строе­ние, де­ре­во­об­ра­бот­ка и пи­ще­вку­со­вая промышленность). С 1993 года в со­ста­ве Сло­ва­кии. С 1996 года административный центр рай­она в Пре­шов­ском крае.

На главной пло­ща­ди Святого Эги­дия рас­по­ло­же­ны: го­тический рим­ско-ка­то­лический со­бор Святого Эги­дия (около 1288 - XIV век, баш­ня пе­ре­строе­на в 1663 году; рас­ши­рен в конце XVIII века) с ан­самб­лем рос­пи­сей 1-й половины XV века и от­дель­но стоя­щей ре­нес­санс­ной ко­ло­коль­ней (1658), клас­си­ци­стической еван­ге­лической церкви Святой Трои­цы (1829-1834 годы, архитектор Я. Фаб­ри­ци), жи­лые до­ма XVIII-XIX века. На на­бе­режной реке По­прад - рим­ско-ка­то­лический ка­фед­раль­ный со­бор Се­ми скор­бей Пре­свя­той Де­вы Ма­рии в ду­хе функ­цио­нализ­ма (1939-1942 годы, архитектор Г. Шрай­бер). Дей­ст­ву­ют рим­ско-ка­то­лическая церковь Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1993-1998), пра­во­слав­ная церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня (2001) и гре­ко­ка­то­лическая церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (2010).

Современный Попрад объ­е­ди­ня­ет несколько ис­то­рических по­се­ле­ний области Спиш. На площади Со­бот­ске, в районе Спиш­ска-Со­бо­та: позд­не­ро­ман­ская церковь Святого Ге­ор­гия (Юрая) (1271-1273 годы, пе­ре­строе­на в 1464 году, XVI и XVIII века; главный ал­тарь - 1516 год, мас­тер Па­вел из Ле­во­чи) с ре­нес­санс­ной ко­ло­коль­ней (1588-1589); Ра­ту­ша (XVI век, фа­сад конец XVIII века), еван­ге­лическая цер­ковь (1777); двух­этаж­ные го­тическая (2-я половина XV века), ре­нес­санс­ные (по­сле по­жа­ра 1545) и ба­роч­ные (XVII-XVIII века) до­ма с тра­ди­ци­он­ной для ре­гио­на де­ревянной кров­лей. В районе Вель­ка: 2-ба­шен­ная ка­то­лическая церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (середина XIII века, прес­би­те­рий и свод не­фа XV век). В районе Ма­те­ёв­це: ка­то­лическая церковь Святого ко­ро­ля Иш­т­ва­на I (1-я половина XIV века, пе­ре­строе­на в XVIII веке; ал­тарь 1450 года) с ко­локоль­ней (XVII века), ко­лон­на (1727-1728), еван­ге­лическая церковь Святого Мат­фея (1786-1787). В районе Стра­же-под-Тат­ра­ми: ка­то­лическая церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (XIV век, пе­ре­строе­на в 1777 году), ко­лон­на (1724-1730); жи­лые до­ма с XV века.

Фа­куль­те­ты университетов го­ро­дов Бра­ти­сла­ва, Бан­ска-Би­ст­ри­ца и Ру­жом­бе­рок. Под­татранс­кая библиотека (1925). Крае­ведческий му­зей (Татранс­кий; 1876), Татранс­кая ху­дожественная га­ле­рея (в Попраде с 1966). Те­атр «Ко­ме­дия» (1968). Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (Гор­ный; с 1993 года; еже­год­но).

Круп­ный центр зим­не­го спор­та. В 1999 году про­шла 19-я зим­няя Уни­вер­сиа­да. Два хок­кей­ных клу­ба «Попрад» (1929) и «Лев» (2010) при­ни­ма­ли со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Та­тра­ва­гон­ка аре­на» (1973; 4,5 тысячи мест); в се­зо­нах 2011/2012-2013/2014 годов клуб «Лев» вы­сту­па­ет в Кон­ти­нен­таль­ной хок­кей­ной ли­ге, в 2012 году пе­ре­ехал в Пра­гу.

Попрад - важ­ный ин­ду­стри­аль­ный центр со спе­циа­ли­за­ци­ей на ма­ши­но­строе­нии и хи­мической промышленности. Ве­ду­щие промышленные пред­прия­тия - за­во­ды ком­па­ний: «Tatra­vagónka» (гру­зо­вые ва­го­ны и ко­лёс­ные па­ры), американский «Whirlpool» (сти­раль­ные ма­ши­ны и су­шиль­ные ба­ра­ба­ны), германский «Stiebel Eltron» (элек­трические и га­зо­вые на­гре­ва­те­ли) и «Stumpp & Schüle» (ком­плек­тую­щие для сти­раль­ных ма­шин и ав­то­мо­би­лей). Про­изводство одеж­ды, мяс­ных кон­сер­вов, со­усов, фа­сов­ка чая и ко­фе. В при­го­ро­дах Кеж­ма­рок и Свит - вы­пуск по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов, хлоп­ча­то­бу­маж­ных, льня­ных тка­ней и три­ко­та­жа, чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий, обу­ви, мяс­ных и мо­лоч­ных про­дук­тов. Попрад - ор­га­ни­зационный центр ку­рорт­но­го рай­она Вы­со­ких Татр. Близ го­ро­да - круп­ней­шая в Сло­ва­кии ГЭС «Cierny Vah» (мощ­ность 735 МВт).

К се­ве­ру от Попрада, в Млы­ни­це, - кос­тёл Святой Мар­га­ри­ты Ан­ти­охий­ской (середина XIII века); к югу: в Шва­бов­це - кос­тёл Свя­тых Фи­лип­па и Иа­ко­ва (1-я половина XIII века, фре­ски XIV века), в Га­нов­це - кос­тёл Святого Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (2-я половина XIII века, фре­ски XIV века).

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