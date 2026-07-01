ПОПРАД
ПОПРАД (Poprad) - город на северо-востоке Словакии, в Прешовском крае.
Население 54,7 тысячи человек (2013). Расположен в Попрадской котловине, к югу от горного массива Высокие Татры, на реке Попрад. Узел автомобильных и железных дорог; через Попрад проходит панъевропейская автомагистраль Париж - Нюрнберг - Прага - Ужгород и железно-дорожная магистраль Братислава - Кошице. Междунар. аэропорт Попрад-Татры.
Территория близ современного Попрада была заселена со времён палеолита (находки останков так называемых атипичных неандертальцев в посёлке Гановце; смотреть Гейдельбергский человек). С XI века в составе Венгерского королевства. Попрад впервые упоминается в 1256 году в дарственной грамоте короля Белы IV (смотреть в статье Бела; название одноимённой реки встречается в 1209 году в грамоте Андраша II). Основная часть населения - немецкие колонисты, так называемые саксы Попрада (латинское «Saxones de Poprad»). С 1271 года жители Попрада получили привилегии на самоуправление. В XIV веке Попрад - часть провинции 24 спишских (циппских) городов Венгерского королевства (с 1371 года обладали собственным правом). В 1412 году, наряду с 12 другими спишскими городами, передан Сигизмундом I Люксембургом польскому королю Ягайло в качестве залога за кредит, выданный им Венгрии на войну с Венецией. В 1769 году в условиях внутреннего ослабления Речи Посполитой (смотреть Барская конфедерация) занят войсками Габсбургов. В 1772 году по 1-му разделу Речи Посполитой отошёл к Австрийской империи. До 1876 года часть провинции 24 спишских городов, затем Спишского комитата. В 1871 году соединён железной дорогой с городом Спишска-Нова-Вес (часть железно-дорожной линии Кошице - Богумин), в 1908 году электрифицированной узкоколейной железной дорогой - с городом Стари-Смоковец (ныне часть города Высоке-Татры). К началу XX века в Попраде действовало несколько заводов, связанных с обслуживанием железной дороги, предприятия электротехнической и пищевкусовой промышленности, развивался туризм. С 1918 года в составе Чехословакии, в 1921 году словаки составляли 48% населения (к 1930 - около 60%). С 1927 года административный центр района. В годы 2-й мировой войны один из центров словацкого Движения Сопротивления. Временно освобождён в августе 1944 года в ходе Словацкого национального восстания 1944 года, окончательно - 28.1.1945 года войсками 4-го Украинского фронта в ходе Западно-Карпатской операции. В 1945 году к Попраду были присоединены города Спишска-Собота (известен с 1256 года; в 1920-1927 годы административный центр района), Велька (с 1268), в 1960 году - Страже-под-Татрами (с 1276), в 1974 году - Матеёвце (с 1251 года, крупный ремесленный, затем индустриальный центр). Во 2-й половине XX века переживал период активного территориального расширения, роста численности населения и экономического развития (вагоностроение, деревообработка и пищевкусовая промышленность). С 1993 года в составе Словакии. С 1996 года административный центр района в Прешовском крае.
На главной площади Святого Эгидия расположены: готический римско-католический собор Святого Эгидия (около 1288 - XIV век, башня перестроена в 1663 году; расширен в конце XVIII века) с ансамблем росписей 1-й половины XV века и отдельно стоящей ренессансной колокольней (1658), классицистической евангелической церкви Святой Троицы (1829-1834 годы, архитектор Я. Фабрици), жилые дома XVIII-XIX века. На набережной реке Попрад - римско-католический кафедральный собор Семи скорбей Пресвятой Девы Марии в духе функционализма (1939-1942 годы, архитектор Г. Шрайбер). Действуют римско-католическая церковь Святых Кирилла и Мефодия (1993-1998), православная церковь Воздвижения Креста Господня (2001) и грекокатолическая церковь Святых Петра и Павла (2010).
Современный Попрад объединяет несколько исторических поселений области Спиш. На площади Соботске, в районе Спишска-Собота: позднероманская церковь Святого Георгия (Юрая) (1271-1273 годы, перестроена в 1464 году, XVI и XVIII века; главный алтарь - 1516 год, мастер Павел из Левочи) с ренессансной колокольней (1588-1589); Ратуша (XVI век, фасад конец XVIII века), евангелическая церковь (1777); двухэтажные готическая (2-я половина XV века), ренессансные (после пожара 1545) и барочные (XVII-XVIII века) дома с традиционной для региона деревянной кровлей. В районе Велька: 2-башенная католическая церковь Святого Иоанна Богослова (середина XIII века, пресбитерий и свод нефа XV век). В районе Матеёвце: католическая церковь Святого короля Иштвана I (1-я половина XIV века, перестроена в XVIII веке; алтарь 1450 года) с колокольней (XVII века), колонна (1727-1728), евангелическая церковь Святого Матфея (1786-1787). В районе Страже-под-Татрами: католическая церковь Святого Иоанна Крестителя (XIV век, перестроена в 1777 году), колонна (1724-1730); жилые дома с XV века.
Факультеты университетов городов Братислава, Банска-Бистрица и Ружомберок. Подтатранская библиотека (1925). Краеведческий музей (Татранский; 1876), Татранская художественная галерея (в Попраде с 1966). Театр «Комедия» (1968). Международный кинофестиваль (Горный; с 1993 года; ежегодно).
Крупный центр зимнего спорта. В 1999 году прошла 19-я зимняя Универсиада. Два хоккейных клуба «Попрад» (1929) и «Лев» (2010) принимали соперников на стадионе «Татравагонка арена» (1973; 4,5 тысячи мест); в сезонах 2011/2012-2013/2014 годов клуб «Лев» выступает в Континентальной хоккейной лиге, в 2012 году переехал в Прагу.
Попрад - важный индустриальный центр со специализацией на машиностроении и химической промышленности. Ведущие промышленные предприятия - заводы компаний: «Tatravagónka» (грузовые вагоны и колёсные пары), американский «Whirlpool» (стиральные машины и сушильные барабаны), германский «Stiebel Eltron» (электрические и газовые нагреватели) и «Stumpp & Schüle» (комплектующие для стиральных машин и автомобилей). Производство одежды, мясных консервов, соусов, фасовка чая и кофе. В пригородах Кежмарок и Свит - выпуск полимерных материалов, хлопчатобумажных, льняных тканей и трикотажа, чулочно-носочных изделий, обуви, мясных и молочных продуктов. Попрад - организационный центр курортного района Высоких Татр. Близ города - крупнейшая в Словакии ГЭС «Cierny Vah» (мощность 735 МВт).
К северу от Попрада, в Млынице, - костёл Святой Маргариты Антиохийской (середина XIII века); к югу: в Швабовце - костёл Святых Филиппа и Иакова (1-я половина XIII века, фрески XIV века), в Гановце - костёл Святого Архангела Михаила (2-я половина XIII века, фрески XIV века).