ПОППЕР КАРЛ РАЙМУНД
ПОППЕР КАРЛ РАЙМУНД - австро-британский философ, основатель критического рационализма, член Лондонского королевского общества.
В 1918-1924 годы изучал в Венском университете математику и физику. В 1921-1924 годы работал волонтёром в детских реабилитационных клиниках А. Адлера. В 1925-1928 годы изучал психологию и философию в венском Педагогическом институте; диссертация по проблеме метода в психологии мышления под руководством К. Бюлера. В 1930-1937 годы работал учителем гимназии в Вене. В 1937-1945 годы в эмиграции в Новой Зеландии, преподавал в Университетском колледже Кентербери в Крайстчерче. В 1946-1969 годы в Лондонской школе экономики и политических наук, профессор с 1949 года. Совместно с Ф.А. фон Хайеком, Л. фон Мизесом и другими основал в 1947 году Общество «Мон Пелерин» в защиту либеральных ценностей открытого общества. В 1965 году посвящён в рыцарское достоинство.
Взгляды Поппера сформировались под влиянием новых теорий в физике начала XX века (теория относительности, квантовая механика), аналитической философии и неокантианства. Поппер был близок к членам Венского кружка, однако в своей концепции научного знания выступил оппонентом их воззрений. В «Логике научного исследования» («Logik der Forschung», 1935 год, расширенное английским изданием - «The Logic of scientific discovery», 1959 год, русский перевод 1983 года) в противовес принципу верификации, с помощью которого представители логического позитивизма стремились разграничить научные и ненаучные утверждения, Поппер выдвинул принцип фальсификации - принципиальной потенциальной опровержимости теории в процессе экспериментальной проверки (не удовлетворяющие этому требованию учения, такие как астрология, марксистская теория истории, психоанализ З. Фрейда и тому подобное, являются, согласно Попперу, «псевдонауками»). Критикуя индуктивизм, Поппер считал, что из наблюдений, фиксирующих опыт, никогда не следует истинность универсального утверждения (или теории) - достаточно хотя бы одного случая, их опровергающего; только единичные утверждения могут быть верифицированы (и не фальсифицированы), универсальные же могут быть только фальсифицированы. Любая теория носит лишь гипотетический, предположительный характер, подвержена возможным ошибкам (принцип фаллибилизма), она апеллирует к опыту для проверки своих утверждений. Рост научного знания состоит в выдвижении гипотез и их последующем опровержении, в результате чего наука движется к постижению всё более глубоких структур реальности («Предположения и опровержения: Рост научного знания» - «Conjectures and refutations: The Growth of scientific knowledge», 1963 год, русский перевод 2004 года).
С 1960-х годов Поппер обращается к разработке эволюционной эпистемологии в духе идей эмерджентной эволюции: всё новое в мире (будь то организм, сознание, научная теория и так далее) появляется как своего рода «гипотеза», жизненность которой зависит от способности адаптации к окружающей среде; исходя из детерминизма объяснить появление новизны невозможно («Объективное знание: Эволюционный подход» - «Objective knowledge: An evolutionary approach», 1972 год, русский перевод 2002 года; «Самость и её мозг» - «The self and its brain», 1977 год, совместно с Дж. Эклсом; и другими). Взаимоотношение духовного и телесного решалось им с позиций дуализма и интеракционизма («Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия» - «Knowledge and body-mind problem: In defence of interaction», 1994 год, русский перевод 2008 года).
В противостоянии различных формам естественно-научного редукционизма Поппер сформулировал концепцию трёх несводимых друг к другу миров человеческого опыта: физический мир естественных объектов, ментальный мир субъективных состояний сознания, мир идеальных объектов, созданный человеческим разумом, но существующий автономно и способный к саморазвитию (теории, однажды созданные, порождают следствия, которые их создатели не могли предвидеть).
Выдвинутая ещё в 1950-е годы концепция предрасположенностей в поздний период была истолкована Поппером в космологическом ключе («Мир предрасположенностей» - «World of propensities», 1990 год, русский перевод в книге: Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. 2000 год): предрасположенности - это «ненаблюдаемые диспозиционные свойства физического мира», аналогичные ньютоновской силе притяжения или полям сил. Реальность представляет собой не каузальную машину, а процесс осуществления «весомых диспозиций», которые находятся в состоянии предвосхищения будущего и в своём устремлении к нему влияют на настоящее.
Отстаиваемая Поппером метафизика «открытой Вселенной» служила теоретическим основанием его идей «открытого общества» и «открытой философии». Поппер выступил с резкой критикой тоталитарных режимов фашизма и коммунизма в книге «Открытое общество и его враги» («The Open society and its enemies», 1945 год, русский перевод 1992 года). Истоки тоталитаризма он возводил к теории государства Платона, а его философские основания усматривал в учениях Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса. В «Нищете историцизма» («The Poverty of historicism», 1936 год, отдельное английское издание - 1957 год, русский перевод 1993 года) Поппер подверг критике различные попытки установить законы истории, считая невозможным научно предсказать будущее развитие человеческого знания и общества. В противовес «социальному прожектёрству» Поппер разрабатывал методологию «пошаговой» социальной инженерии, которая широко использовалась в европейском либеральном социал-реформизме 2-й половины XX века.
Идеи Поппера оказали огромное влияние на философию науки XX века, положив начало постпозитивизму; они получили развитие в философских теориях И. Лакатоса, Дж. Уоткинса, У. Бартли, Дж. Агасси, Д. Миллера, историко-научных концепциях Т. Куна, П. Фейерабенда и других, круг его социальных идей был воспринят в немецких вариантах критического рационализма (Х. Альберт, Х. Шпиннер и другие).
Сочинения:
Postscript to the logic of scientific discovery. L., 1982-1983. Vol. 1: Realism and the aim of science;
Vol. 2: The open universe: an argument for indeterminism;
Vol. 3: Quantum theory and the schism in physics;
The myth of the framework: in defence of science and rationality. L., 1994;
Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография. М., 2000;
The two fundamental problems of the theory of knowledge / Ed. T.E. Hansen. L., 2012.