ПОППЕР КАРЛ РАЙМУНД

ПОППЕР КАРЛ РАЙМУНД - австро-британский философ, основатель критического рационализма, член Лондонского королевского общества .

В 1918-1924 годы изу­чал в Вен­ском университете ма­тема­ти­ку и фи­зи­ку. В 1921-1924 годы ра­бо­тал во­лон­тё­ром в дет­ских реа­би­ли­та­ци­он­ных кли­ни­ках А. Ад­ле­ра. В 1925-1928 годы изу­чал пси­хо­ло­гию и фи­ло­со­фию в вен­ском Пе­да­го­гическом институте; дис­сер­та­ция по про­блеме ме­то­да в пси­хо­ло­гии мыш­ле­ния под руководством К. Бю­ле­ра. В 1930-1937 годы ра­бо­тал учи­те­лем гим­на­зии в Ве­не. В 1937-1945 годы в эмиг­ра­ции в Но­вой Зе­лан­дии, пре­по­да­вал в Уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же Кен­тер­бе­ри в Край­ст­чер­че. В 1946-1969 годы в Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки и по­ли­тических на­ук, профессор с 1949 года. Совместно с Ф.А. фон Хай­е­ком, Л. фон Ми­зе­сом и другими ос­но­вал в 1947 году Общество «Мон Пе­ле­рин» в за­щи­ту ли­бе­раль­ных цен­но­стей от­кры­то­го об­ще­ст­ва. В 1965 году по­свя­щён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.

Взгля­ды Поппера сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем но­вых тео­рий в фи­зи­ке начала XX века (тео­рия от­но­си­тель­но­сти, кван­то­вая ме­ха­ни­ка), ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии и нео­кан­ти­ан­ст­ва. Поппер был бли­зок к чле­нам Вен­ско­го круж­ка, од­на­ко в сво­ей кон­цеп­ции на­учного зна­ния вы­сту­пил оп­по­нен­том их воз­зре­ний. В «Ло­ги­ке на­уч­но­го ис­сле­до­ва­ния» («Logik der For­schung», 1935 год, рас­ши­рен­ное английским изданием - «The Logic of scientific discovery», 1959 год, русский перевод 1983 года) в про­ти­во­вес прин­ци­пу ве­ри­фи­ка­ции, с по­мо­щью ко­то­ро­го пред­ста­ви­те­ли ло­ги­че­ско­го по­зи­ти­виз­ма стре­ми­лись раз­гра­ни­чить на­учные и не­на­уч­ные ут­вер­жде­ния, Поппер вы­дви­нул прин­цип фаль­си­фи­ка­ции - прин­ци­пи­аль­ной по­тен­ци­аль­ной оп­ро­вер­жи­мо­сти тео­рии в про­цес­се экс­пе­риментальной про­вер­ки (не удов­ле­тво­ряю­щие это­му тре­бо­ва­нию уче­ния, та­кие как ас­т­ро­ло­гия, мар­кси­ст­ская тео­рия ис­то­рии, пси­хо­ана­лиз З. Фрей­да и тому подобное, яв­ля­ют­ся, со­глас­но Попперу, «псев­до­нау­ка­ми»). Кри­ти­куя ин­дук­ти­визм, Поппер счи­тал, что из на­блю­де­ний, фик­си­рую­щих опыт, ни­ко­гда не сле­ду­ет ис­тин­ность уни­вер­саль­но­го ут­вер­жде­ния (или тео­рии) - дос­та­точ­но хо­тя бы од­но­го слу­чая, их оп­ро­вер­гаю­ще­го; толь­ко еди­нич­ные ут­вер­жде­ния мо­гут быть ве­ри­фи­циро­ва­ны (и не фаль­си­фи­ци­ро­ва­ны), уни­вер­саль­ные же мо­гут быть толь­ко фаль­си­фи­ци­ро­ва­ны. Лю­бая тео­рия но­сит лишь ги­по­те­ти­че­ский, пред­по­ло­жи­тель­ный ха­рак­тер, под­вер­же­на воз­мож­ным ошиб­кам (прин­цип фал­ли­би­лиз­ма), она апел­ли­ру­ет к опы­ту для про­вер­ки сво­их ут­вер­жде­ний. Рост на­учного зна­ния со­сто­ит в вы­дви­же­нии ги­по­тез и их по­сле­дую­щем оп­ро­вер­же­нии, в ре­зуль­та­те че­го нау­ка дви­жет­ся к по­сти­же­нию всё бо­лее глу­бо­ких струк­тур ре­аль­но­сти («Пред­по­ло­же­ния и оп­ро­вер­же­ния: Рост на­уч­но­го зна­ния» - «Conjectures and re­fu­ta­tions: The Growth of scientific know­ledge», 1963 год, русский перевод 2004 года).

С 1960-х годов Поппер об­ра­ща­ет­ся к раз­ра­бот­ке эво­лю­ци­он­ной эпи­сте­мо­ло­гии в ду­хе идей эмерд­жент­ной эво­лю­ции: всё но­вое в ми­ре (будь то ор­га­низм, соз­на­ние, на­учная тео­рия и так далее) по­яв­ля­ет­ся как сво­его ро­да «ги­по­те­за», жиз­нен­ность ко­торой за­ви­сит от спо­соб­но­сти адап­та­ции к ок­ру­жаю­щей сре­де; ис­хо­дя из де­тер­ми­низ­ма объ­яс­нить по­яв­ле­ние но­виз­ны не­воз­мож­но («Объ­ек­тив­ное зна­ние: Эво­лю­ци­он­ный под­ход» - «Objective know­ledge: An evolutionary approach», 1972 год, русский перевод 2002 года; «Са­мость и её мозг» - «The self and its brain», 1977 год, совместно с Дж. Эк­л­сом; и другими). Взаи­мо­от­но­ше­ние ду­хов­но­го и те­лес­но­го ре­ша­лось им с по­зи­ций дуа­лиз­ма и ин­те­рак­цио­низ­ма («Зна­ние и пси­хо­фи­зи­че­ская про­бле­ма: В за­щи­ту взаи­мо­дей­ст­вия» - «Knowled­ge and body-mind problem: In defence of interaction», 1994 год, русский перевод 2008 года).

В про­ти­во­стоя­нии различных фор­мам ес­тественно-на­учного ре­дук­цио­низ­ма Поппер сфор­му­ли­ро­вал кон­цеп­цию трёх не­сво­ди­мых друг к дру­гу ми­ров че­ло­ве­че­ско­го опы­та: фи­зический мир ес­тественных объ­ек­тов, мен­таль­ный мир субъ­ек­тив­ных со­стоя­ний соз­на­ния, мир иде­аль­ных объ­ек­тов, соз­дан­ный че­ло­ве­че­ским ра­зу­мом, но су­ще­ст­вую­щий ав­то­ном­но и спо­соб­ный к са­мо­раз­ви­тию (тео­рии, од­на­ж­ды соз­дан­ные, по­ро­ж­да­ют след­ст­вия, ко­то­рые их соз­да­те­ли не мог­ли пред­ви­деть).

Вы­дви­ну­тая ещё в 1950-е годы кон­цеп­ция пред­рас­по­ло­жен­но­стей в позд­ний пе­ри­од бы­ла ис­тол­ко­ва­на Поппером в кос­мо­ло­гическом клю­че («Мир пред­рас­по­ло­жен­но­стей» - «World of propensities», 1990 год, русский перевод в книге: Эво­лю­ци­он­ная эпи­сте­мо­ло­гия и ло­ги­ка со­ци­аль­ных на­ук: Карл Поп­пер и его кри­ти­ки. 2000 год): пред­рас­по­ло­жен­но­сти - это «не­на­блю­дае­мые дис­по­зи­ци­он­ные свой­ст­ва фи­зи­че­ско­го ми­ра», ана­ло­гич­ные нью­то­нов­ской си­ле при­тя­же­ния или по­лям сил. Ре­аль­ность пред­став­ля­ет со­бой не кау­заль­ную ма­ши­ну, а про­цесс осу­ще­ст­в­ле­ния «ве­со­мых дис­по­зи­ций», ко­то­рые на­хо­дят­ся в со­стоя­нии пред­вос­хи­ще­ния бу­ду­ще­го и в сво­ём уст­рем­ле­нии к не­му влия­ют на на­стоя­щее.

От­стаи­вае­мая Поппером ме­та­фи­зи­ка «от­кры­той Все­лен­ной» слу­жи­ла тео­ре­тическим ос­но­ва­ни­ем его идей «от­кры­то­го об­ще­ст­ва» и «от­кры­той фи­ло­со­фии». Поппер вы­сту­пил с рез­кой кри­ти­кой то­та­ли­тар­ных ре­жи­мов фа­шиз­ма и ком­му­низ­ма в книге «От­кры­тое об­ще­ст­во и его вра­ги» («The Open society and its enemies», 1945 год, русский перевод 1992 года). Ис­то­ки то­та­ли­та­риз­ма он воз­во­дил к тео­рии го­су­дар­ст­ва Пла­то­на, а его фи­лософские ос­но­ва­ния ус­мат­ри­вал в уче­ни­ях Г.В.Ф. Ге­ге­ля и К. Мар­кса. В «Ни­ще­те ис­то­ри­циз­ма» («The Po­verty of his­toricism», 1936 год, отдельное английское издание - 1957 год, русский перевод 1993 года) Поппер под­верг кри­ти­ке различные по­пыт­ки ус­та­но­вить за­ко­ны ис­то­рии, счи­тая не­воз­мож­ным на­уч­но пред­ска­зать бу­ду­щее раз­ви­тие че­ло­ве­че­ско­го зна­ния и об­ще­ст­ва. В про­ти­во­вес «со­ци­аль­но­му про­жек­тёр­ст­ву» Поппер раз­ра­ба­ты­вал ме­то­до­ло­гию «по­ша­го­вой» со­ци­аль­ной ин­же­не­рии, ко­то­рая ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась в ев­ропейском ли­бе­раль­ном со­ци­ал-ре­фор­миз­ме 2-й половины XX века.

Идеи Поппера ока­за­ли ог­ром­ное влия­ние на фи­ло­со­фию нау­ки XX века, по­ло­жив на­ча­ло пост­по­зи­ти­виз­му; они по­лу­чи­ли раз­ви­тие в фи­лософских тео­ри­ях И. Ла­ка­то­са, Дж. Уот­кин­са, У. Барт­ли, Дж. Агас­си, Д. Мил­ле­ра, ис­то­ри­ко-на­учных кон­цеп­ци­ях Т. Ку­на, П. Фей­е­ра­бен­да и других, круг его со­ци­аль­ных идей был вос­при­нят в немецких ва­ри­ан­тах кри­ти­че­ско­го ра­цио­на­лиз­ма (Х. Аль­берт, Х. Шпин­нер и другие).

Сочинения:

Postscript to the logic of scientific dis­covery. L., 1982-1983. Vol. 1: Realism and the aim of science;

Vol. 2: The open universe: an argument for indeterminism;

Vol. 3: Quantum theory and the schism in physics;

The myth of the framework: in defence of science and rationality. L., 1994;

Не­окон­чен­ный по­иск. Ин­тел­лек­ту­аль­ная ав­то­био­гра­фия. М., 2000;

The two fundamental problems of the theory of knowledge / Ed. T.E. Hansen. L., 2012.