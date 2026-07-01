ПОПОВЫ

В томской истории сохранились сведения о купеческой семье Поповых.

Один из ранних представителей семьи – Андрей Яковлевич – родился в 1763 г. в Новгороде. Позднее семья перебралась в Верхотурье. Здесь П. записался в купцы 1-й гильдии. Работал на должности управляющего Богословскими горными заводами. В 1810-е гг. перешел на винные откупы. Взял в аренду казенные Каменский, Боготольский и Екатерининский винокуренные заводы, позднее и Падунский винокуренный завод. С 1827 г. занимался золотодобычей в Сибири. В 1830 г. П. и его племянник Федот Иванович создали золотопромышленную компанию. Коммерции советник. Умер П. в 1833 г., оставив свои капиталы племянникам Степану Ивановичу и Татьяне Ивановне.

Федот Иванович – племянник Андрея Яковлевича, компаньон. Верхотурский купец 1-й гильдии. Предположительно с 1816 г. проживал в Томске. Открыл свои предприятия по выделке кожи и салотоплению неподалеку от Томска. С 1820-х гг. занимался транспортировкой железных изделий, перевозил свинец с Нерчинских горных заводов в столицу, медные деньги из Томска и Барнаула – в Екатеринбург. Увлекся золотодоьбычей, которой занимался совместно с дядей Андреем Яковлевичем. Умер от чахотки в апреле 1832 г. По завещанию имущество П. получил его брат Степан Иванович.

Степан Иванович (1786 – 07.03.1852) – племянник Андрея Яковлевича, купец 1-й гильдии Семипалатинска. Поставлял соль из Коряковского озера в Тобольские земли. Унаследовал капиталы брата Федота Ивановича и дяди Андрея Яковлевича. Приобрел в 1833 г. (или – в 1838 г.) три тыс. дес. земли в Спасской волости Томского округа, на которых открыл винокуренный завод, получивший наименование «Александрийский». Пайщик золотопромышленной компании (вместе с родственником А.Я. Поповым). Занимался добычей руды в Баян-Аульском и Каркаралинском округах Семипалатинской области. Под Томском он устроил кожевенное производство, мыловарню и салотопенное предприятие. В 1844 г. П. запустил Благодато-Стефановский серебро-свинцовый и медеплавильный завод (Каркаралинский округ), в 1849 г. – Александровский плавильный завод (Баян-Аульский округ).

Андрей Алексеевич – сын Алексея Ивановича; потомственный почетный гражданин; купец 2-й гильдии Усть-Каменогорска. Золотодобытчик. Финансировал томский Мариинский детский приют; передал в дар на сооружение Троицкого кафедрального собора золотой крест с бриллиантами и изумрудами.