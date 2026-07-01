ПОПОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

ПОПОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ - руссский по­эт, пе­ре­во­дчик.

Сын свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии, с 1748 года - в пе­тербургском Ака­де­мическом университете. Про­явил осо­бую склон­ность к фи­ло­со­фии и по­эзии, был за­ме­чен М.В. Ло­мо­но­со­вым , ко­то­рый да­вал ему «на­став­ле­ния в сти­хо­твор­ст­ве». Под его ру­ко­во­дством Поповский пе­ре­вёл «Нау­ку по­эзии» и несколько од Го­ра­ция (отдельное из­да­ние под названием «Пись­мо Го­ра­ция Флак­ка о сти­хо­твор­ст­ве к Пи­зо­нам», 1753). В сентябре 1753 года про­из­ве­дён в ма­ги­ст­ры (ут­вер­ждён в зва­нии в январе 1754 года) и на­зна­чен кон­рек­то­ром (по­мощ­ни­ком ди­рек­то­ра) Ака­де­мической гим­на­зии при Пе­тербургской академии наук .

В 1753-1754 годах Поповский осу­ще­ст­вил пе­ре­вод ди­дак­тической по­эмы «Опыт о че­ло­ве­ке» А. По­упа (с французского про­за­ического пе­ре­во­да Э. де Си­лу­эта); из-за пре­пят­ст­вий со сто­ро­ны Свя­щен­но­го Си­но­да пе­ре­вод вы­шел толь­ко в 1757 году, имел вы­даю­щий­ся ус­пех и впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся. В 1755 году на­прав­лен в Московский университет , стал пер­вым рек­то­ром уч­ре­ж­дён­ной при нём гим­на­зии. В день тор­жественного от­кры­тия уни­вер­си­те­та - 26.04 (07.05).1755 года про­из­нёс на латинском язы­ке речь о нравственной поль­зе фи­ло­со­фии и не­об­хо­ди­мо­сти пре­по­да­вать её на русском язы­ке (текст ре­чи был опуб­ли­ко­ван в том же го­ду на русском язы­ке).

С 1756 года профессор крас­но­ре­чия на фи­лософсков факультете. Вы­сту­пая с тре­бо­ва­ния­ми чи­тать лек­ции на русском язы­ке, во­шёл в кон­фликт с иностранными про­фес­со­ра­ми и в но­ябре 1758 года уво­лен. Пе­ре­вёл трак­тат Дж. Лок­ка «О вос­пи­та­нии де­тей» (т. 1-2, 1760). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся ори­ги­наль­ных сти­хов Поповского - две тор­жественные оды к императрице Ели­за­ве­те Пет­ров­не (1754 год и 1756 год), а так­же ди­дак­тическая по­эма «Пись­мо о поль­зе на­ук и о вос­пи­та­нии во оных юно­ше­ст­ва» (создана в 1756 году, опубликована в 1772 году), об­ра­щён­ная к И.И. Шу­ва­ло­ву .

Сочинения:

[В кн.:] По­эты XVIII в. Л., 1972. Т. 1.