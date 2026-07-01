ПОПОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
ПОПОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ - руссский поэт, переводчик.
Сын священника. Учился в Славяно-греко-латинской академии, с 1748 года - в петербургском Академическом университете. Проявил особую склонность к философии и поэзии, был замечен М.В. Ломоносовым, который давал ему «наставления в стихотворстве». Под его руководством Поповский перевёл «Науку поэзии» и несколько од Горация (отдельное издание под названием «Письмо Горация Флакка о стихотворстве к Пизонам», 1753). В сентябре 1753 года произведён в магистры (утверждён в звании в январе 1754 года) и назначен конректором (помощником директора) Академической гимназии при Петербургской академии наук.
В 1753-1754 годах Поповский осуществил перевод дидактической поэмы «Опыт о человеке» А. Поупа (с французского прозаического перевода Э. де Силуэта); из-за препятствий со стороны Священного Синода перевод вышел только в 1757 году, имел выдающийся успех и впоследствии неоднократно переиздавался. В 1755 году направлен в Московский университет, стал первым ректором учреждённой при нём гимназии. В день торжественного открытия университета - 26.04 (07.05).1755 года произнёс на латинском языке речь о нравственной пользе философии и необходимости преподавать её на русском языке (текст речи был опубликован в том же году на русском языке).
С 1756 года профессор красноречия на философсков факультете. Выступая с требованиями читать лекции на русском языке, вошёл в конфликт с иностранными профессорами и в ноябре 1758 года уволен. Перевёл трактат Дж. Локка «О воспитании детей» (т. 1-2, 1760). Среди сохранившихся оригинальных стихов Поповского - две торжественные оды к императрице Елизавете Петровне (1754 год и 1756 год), а также дидактическая поэма «Письмо о пользе наук и о воспитании во оных юношества» (создана в 1756 году, опубликована в 1772 году), обращённая к И.И. Шувалову.
Сочинения:
[В кн.:] Поэты XVIII в. Л., 1972. Т. 1.