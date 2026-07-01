ПОПОВЦЫ
ПОПОВЦЫ - в старообрядчестве собирательное название одного из двух главных течений, представители которого, в отличие от беспоповцев, сохраняют возможность совершения церковных таинств священниками.
Не принявшие в середин церковных реформ старообрядцы (смотрите Старообрядчество) «истинными» священниками считали священников дореформенного крещения и рукоположения. Спасаясь от гонений, старообрядческие священники основывали в малодоступных местностях скиты, в которых для сохранения возможности совершения церковных таинств хранили запас мира и заготавливали большое количество запасных Святых Даров (смотрите в статье Евхаристия). С течением времени количество таких священников естественным образом уменьшалось.
Часть старообрядцев стала принимать к себе через покаяние священников из официальной Церкви, желавших перейти в старообрядчество; в официальной Церкви таких священников стали называть «беглыми попами», а сами старообрядческие общины - беглопоповцами. Наиболее известными центрами сторонников беглопоповства начиная с 1670-х годов были Керженец (смотрите Керженские скиты старообрядческие), Дон, Кавказ, Ветка, Стародубье, Москва и Московский регион, Иргизские монастыри. В 1771 году в Москве образовалось Рогожское кладбище со старообрядческим центром, с которым были тесно связаны приверженцы поповцы - жители подмосковных села Вохна и области Гуслица.
Споры о чине приёма мирян и священников из официальной Церкви привели к разделению поповцев на 2 неравные части: значительное их число, особенно в Ветке, придерживалось мнения о необходимости совершения над принимаемыми миропомазания (что дало название согласию - Ветковское, или Перемазанское, перемазанцы), меньшинство поповцев выступало за более лёгкий чин приёма - через проклятие ересей и исповедь у старообрядческого священника (Диаконовское согласие). Заседавший с ноября 1779 года по январь 1780 года на Pогожском кладбище собор опpеделил миpопомазание беглых попов обязательным таинством для их пеpехода в стаpообpядчество. С 1813 года на Рогожском кладбище стали более открыто служить литургии, раскладывая в алтарях часовен походную церковь (в 1823 году постановлением Святейшего Синода это было запрещено).
Императором Александром I утверждены 26.03 (07.04).1822 года правила «О попах и молитвенных домах», в соответствии с которыми старообрядцам разрешалось содержать при своих часовнях беглых священников, не подлежащих суду за уголовные преступления; на этих священников возлагалась обязанность вести метрические книги. Появление правил привело к оформлению Лужковского согласия.
Многолетние поиски старообрядцами старообрядческого архиерея за пределами России для восстановления иерархии завершились учреждением в 1846 году Белокриницкой иерархии, к которой постепенно отошла значительнаячасть беглопоповцев. В 1923 году состоялось учреждение трёхчинной иерархии у беглопоповцев, с 2002 года называющейся Русской древлеправославной церковью.
На начало XXI века существуют следующие церковные организации, объединяемые условным названием «поповцы»: Русская православная старообрядческая церковь белокриницкой иерархии (РПСЦ), Русская древлеправославная церковь (РДЦ), Славяно-грузинская древлеправославная церковь (Грузинская древлеправославная церковь, СГДЦ), Древлеправославная церковь России (Курский епископат).
Исторические источники:
Иона Курносый. История о бегствующем священстве // Есипов Г.В. Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. СПб., 1861–1863. Т. 1–2.