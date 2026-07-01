ПОПОВЦЫ

ПОПОВЦЫ - в ста­ро­об­ряд­че­ст­ве со­би­ра­тель­ное на­зва­ние од­но­го из двух глав­ных те­че­ний, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го, в от­ли­чие от бес­по­пов­цев, со­хра­ня­ют воз­мож­ность со­вер­ше­ния цер­ков­ных та­инств свя­щен­ни­ка­ми.

Не при­няв­шие в середин цер­ков­ных ре­форм ста­ро­об­ряд­цы (смотрите Ста­ро­об­ряд­че­ст­во) «ис­тин­ны­ми» свя­щен­ни­ка­ми счи­та­ли свя­щен­ни­ков до­ре­фор­мен­но­го кре­ще­ния и ру­ко­по­ло­же­ния. Спа­са­ясь от го­не­ний, ста­ро­об­рядческие свя­щен­ни­ки ос­но­вы­ва­ли в ма­ло­дос­туп­ных ме­ст­но­стях ски­ты, в ко­то­рых для со­хра­не­ния воз­мож­но­сти со­вер­ше­ния цер­ков­ных та­инств хра­ни­ли за­пас ми­ра и за­го­тав­ли­ва­ли боль­шое ко­ли­че­ст­во за­пас­ных Свя­тых Да­ров (смотрите в статье Евхаристия ). С те­че­ни­ем вре­ме­ни ко­ли­че­ст­во та­ких свя­щен­ни­ков ес­те­ственным об­ра­зом умень­ша­лось.

Часть ста­ро­об­ряд­цев ста­ла при­ни­мать к се­бе че­рез по­кая­ние свя­щен­ни­ков из официальной Церк­ви, же­лав­ших пе­рей­ти в ста­ро­об­ряд­че­ст­во; в официальной Церк­ви та­ких свя­щен­ни­ков ста­ли на­зы­вать «бег­лы­ми по­па­ми», а са­ми ста­ро­об­рядческие об­щи­ны - бег­ло­по­пов­ца­ми. Наи­бо­лее из­вест­ны­ми цен­тра­ми сто­рон­ни­ков бег­ло­по­пов­ст­ва на­чи­ная с 1670-х годов бы­ли Кер­же­нец (смотрите Кер­жен­ские ски­ты ста­ро­об­ряд­че­ские ), Дон, Кав­каз, Вет­ка, Ста­ро­ду­бье, Мо­ск­ва и Московский ре­ги­он, Ир­гиз­ские мо­на­сты­ри. В 1771 году в Мо­ск­ве об­ра­зо­ва­лось Ро­гож­ское клад­би­ще со ста­ро­об­рядческим цен­тром, с ко­то­рым были тес­но свя­за­ны при­вер­жен­цы поповцы - жи­те­ли под­мос­ков­ных села Во­хна и области Гус­ли­ца.

Спо­ры о чи­не приё­ма ми­рян и свя­щен­ни­ков из официальной Церк­ви при­ве­ли к раз­де­ле­нию поповцев на 2 не­рав­ные час­ти: зна­читель­ное их чис­ло, осо­бен­но в Вет­ке, при­дер­жи­ва­лось мне­ния о не­об­хо­ди­мо­сти со­вер­ше­ния над при­ни­мае­мы­ми ми­ро­по­ма­за­ния (что да­ло на­зва­ние со­гла­сию - Вет­ков­ское, или Пе­ре­ма­зан­ское, пе­ре­ма­зан­цы), мень­шин­ст­во поповцев вы­сту­па­ло за бо­лее лёг­кий чин приё­ма - че­рез про­кля­тие ере­сей и ис­по­ведь у ста­ро­об­рядческого свя­щен­ни­ка ( Диа­ко­нов­ское со­гла­сие ). За­се­дав­ший с но­ября 1779 года по январь 1780 года на Pогожском клад­би­ще со­бор опpеделил миpопомазание бег­лых по­пов обя­за­тель­ным та­ин­ст­вом для их пеpехода в ста­pооб­pяд­чество. С 1813 года на Ро­гож­ском клад­би­ще ста­ли бо­лее от­кры­то слу­жить ли­тур­гии , рас­кла­ды­вая в ал­та­рях ча­со­вен по­ход­ную цер­ковь (в 1823 году по­ста­нов­ле­ни­ем Свя­тей­ше­го Си­но­да это бы­ло за­пре­ще­но).

Императором Алек­сан­дром I ут­вер­жде­ны 26.03 (07.04).1822 года пра­ви­ла «О по­пах и мо­лит­вен­ных до­мах», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми ста­ро­об­ряд­цам раз­ре­ша­лось со­дер­жать при сво­их ча­сов­нях бег­лых свя­щен­ни­ков, не под­ле­жа­щих су­ду за уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния; на этих свя­щен­ни­ков воз­ла­га­лась обя­зан­ность вес­ти мет­рические кни­ги. По­яв­ле­ние пра­вил при­ве­ло к оформ­ле­нию Луж­ков­ско­го со­гла­сия .

Мно­го­лет­ние по­ис­ки ста­ро­об­ряд­ца­ми ста­ро­об­рядческого ар­хие­рея за пре­де­ла­ми Рос­сии для вос­ста­нов­ле­ния ие­рар­хии за­вер­ши­лись уч­ре­ж­де­ни­ем в 1846 году Бе­ло­кри­ниц­кой ие­рар­хии, к ко­то­рой по­сте­пен­но ото­шла зна­чительнаячасть бег­ло­по­пов­цев. В 1923 году со­стоя­лось уч­ре­ж­де­ние трёх­чин­ной ие­рар­хии у бег­ло­по­пов­цев, с 2002 года на­зы­ваю­щей­ся Рус­ской древ­ле­пра­во­слав­ной цер­ко­вью.

На начало XXI века су­ще­ст­ву­ют сле­дую­щие цер­ков­ные ор­га­ни­за­ции, объ­е­ди­няе­мые ус­лов­ным названием «поповцы»: Рус­ская пра­во­слав­ная ста­ро­об­ряд­че­ская цер­ковь бе­ло­кри­ниц­кой ие­рар­хии (РПСЦ), Русская древ­ле­пра­во­слав­ная цер­ковь (РДЦ), Славяно-грузинская древ­ле­пра­во­слав­ная цер­ковь (Грузинская древ­ле­пра­во­слав­ная цер­ковь, СГДЦ), Древ­ле­пра­во­слав­ная цер­ковь Рос­сии (Кур­ский епи­ско­пат).

Исторические источники:

Ио­на Кур­но­сый. Ис­то­рия о бег­ст­вую­щем свя­щен­ст­ве // Еси­пов Г.В. Рас­коль­ни­чьи де­ла XVIII сто­ле­тия, из­вле­чен­ные из дел Пре­об­ра­жен­ско­го при­ка­за и Тай­ной ро­зы­ск­ных дел кан­це­ля­рии. СПб., 1861–1863. Т. 1–2.