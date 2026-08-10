ПОПОВА ОЛЬГА СИГИЗМУНДОВНА
Родилась 13.07.1938, г. Москва. Окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ в 1960 г. и аспирантуру в 1968 г.
Кандидатская диссертация: Искусство Новгорода, Москвы и Византии в первой половине XIV века (Отделение истории искусства исторического факультета МГУ, 1972).
Докторская диссертация: Византийские и древнерусские миниатюры (Отд. истории искусства исторического факультета МГУ, 2004).
С 1960 до 1965 года работала в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В.И.Ленина.
Младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР, 1971–1975
С 1968 - 1976 года ассистент, с 1976 по 2005 год доцента, с августа 2005 года – профессор кафедры всеобщей истории искусства.
С 2002 года заведует Отделом истории византийского искусства в Государственном институте искусствознания Министерства культуры РФ.
Член редколлегии сборника «Византийский Временник».
Учитель: В.Н. Лазарев
Область интересов: История искусства Византии и Древней Руси.
Сочинения:
Новгородские миниатюры и второе южнославянское влияние // Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода. М., 1968.
Галицко-волынские миниатюры раннего XIII века (к вопросу о взаимоотношении русского и византийского искусства) // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972.
Les miniatures russes du XI-e au XV-e siècle. Leningrad, 1975.
Свет в византийском и русском искусстве XII–XIV веков // Советское искусствознание'77, вып.1. М., 1978.
Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века. Его связи с Византией. М., 1980.
Изобразительное искусство Византии // Культура Византии второй половины IV – VII вв. М., 1984.
Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003
Греческая иллюстрированная рукопись второй четверти XIV в. из Венской Национальной библиотеки (Theol. Gr. 300) // Мир Александра Каждана. К 80-летию со дня рождения. СПб., 2003.
Аскетическое направление в византийском искусстве второй четверти XI в. и его дальнейшая судьба // Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции. К 2000-летию христианства. М., 2005.
Le illustrazioni dei manoscritti antico-russi // Lo spazio letterario del medioevo. 3. Le culture circostanti. Vol.3. Le culture slave. A cura di M.Capaldo. Roma, 2006.
Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.
Мозаики Осиос Лукас и Софии Киевской // София. Сборник трудов в честь А.И.Комеча. М., 2006.
Миниатюры Изборника Святослава 1073 г. и византийское искусство третьей четверти XI в. // От Царьграда до Белого моря. Сборник статей по средневековому искусству в честь Э.С.Смирновой. М., 2007.
Образ и стиль в мозаиках Софии Киевской // Византия в контексте мировой культуры. К 100-летию со дня рождения Алисы Владимировны Банк. Материалы конференции. СПб, 2008.
Пути византийского искусства. М.: ГАММА-ПРЕСС, 2013, - 460 с.