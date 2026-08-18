ПОПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

ПОПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - российский издатель, общественный деятель.

Из ро­да Ба­ра­но­вых. Окон­чи­ла Ва­си­лео­ст­ров­скую жен­скую гим­на­зию (1865). Же­на (с 1869) Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча По­по­ва (1841-1910), председатель Нов­го­род­ской гу­берн­ской (1873-1882) и Крас­нин­ской уезд­ной (с 1901) зем­ских управ , ка­де­та, де­пу­та­та 1-й Государственной ду­мы (1906). В 1870-х годах по­зна­ко­ми­лась с от­бы­вав­шим ссыл­ку в Нов­го­ро­де Н.В. Шел­гу­но­вым, ко­то­рый ока­зал боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние де­мо­кра­тических взгля­дов Попова (в 1884 году до­би­лась, что­бы Шел­гу­нов по­сле аре­ста был со­слан не в Си­бирь, а в име­ние По­по­вых, в селе Во­робь­ё­во). От­кры­ла ряд на­чаль­ных школ в Смо­лен­ской губернии. С середины 1890-х годов жи­ла пре­имущественно в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В апреле - декабре 1894 года со­из­да­тель журнала «Рус­ское бо­гат­ст­во». В том же го­ду ос­но­ва­ла издательство на­учной и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тической литературы (по­сле смер­ти Поповой при­над­ле­жа­ло уч­ре­ж­дён­но­му в 1908 году «Товариществу из­да­тель­ско­го де­ла и книж­ной тор­гов­ли О.Н. По­по­вой», в 1894-1919 годы из­да­тель­ст­во вы­пус­ти­ло 753 на­зва­ния книг).

В 1895 году Попова при­об­ре­ла биб­лио­те­ку-чи­таль­ню А.А. Чер­ке­со­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не Центральная городская пуб­лич­ная библиотека имени В.В. Мая­ков­ско­го ), су­ще­ст­вен­но по­пол­ни­ла её фон­ды. В 1895-1897 годы из­да­ва­ла журнал «Но­вое сло­во», при­гла­си­ла в не­го мо­ло­дых мар­ксис­тов В.А. Пос­се, П.Б. Стру­ве, М.И. Ту­ган-Ба­ра­нов­ско­го, за­тем пе­ре­да­ла жур­нал близ­ко­му к мар­ксис­там М.Н. Се­мё­но­ву. Ини­циа­тор со­зда­ния кни­го­из­да­тель­ско­го товарищества «Зна­ние» (1898), бы­ла его круп­ней­шим пай­щи­ком, под­дер­жи­ва­ла тес­ные свя­зи с его ру­ко­во­ди­те­ля­ми К.П. Пят­ниц­ким и М. Горь­ким (в 1902 году от­ка­за­лась от сво­его пая в раз­ме­ре 52 тысяч рублей в поль­зу по­след­не­го). В 1899 году от­кры­ла книж­ный ма­га­зин (од­на из явок пе­тербургских мар­ксистов).