ПОПОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
ПОПОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА - российский живописец, график, дизайнер, сценограф.
Родилась в семье московских суконных фабрикантов. Занималась в студии С.Ю. Жуковского (1907), в Школе рисования и живописи К.Ф. Юона и И.О. Дудина (1908-1909). В 1909 году посетила Киев, где изучала древнерусскую живопись и работы М.А. Врубеля; в 1910 и 1914 годы (вместе со скульпторами В.И. Мухиной и И. Бурмейстер) - Италию; в 1910-1911 - Псков, Новгород, Ростов, Суздаль, Ярославль и другие старинные города России; в 1916-1917 годы совершила поездки во Владимир, Вологду, в Туркестан, по Каме и Волге; в 1923 году - на Кавказ. Раннее творчество Поповой (пейзажи, жанровые картины) близко творчеству её учителей («Пейзаж с красным домом и прачкой», 1908 год, частное собрание, Москва). Среди графических работ 1910-х годов - пейзажи, портреты (А.А. Веснина, В.Е. Татлина, оба - карандаш, 1911-1912, ГТГ). В 1912 году работала в студии «Башня» в Москве (вместе с В.Е. Татлиным, К.М. Зданевичем и другими). В 1912-1913 годы занималась в академии «La Palette» в Париже у А. Ле Фоконье, А. Дюнуайе де Сегонзака, Ж. Метсенже, приобщаясь к направлениям современного западного искусства. В 1913 году посещала студию Татлина на улице Остоженка; под влиянием его контррельефов обратилась к «скульпто-живописи», став одним из главных представителей русского авангардизма. Экспонент выставок общества «Бубновый валет» (1914, 1916), футуристических выставок «Трамвай В» (1915) и «0,10» (1915-1916) и других.
Работы Попова 1913-1916 годов близки направлению русскому кубофутуризма («Человек+воздух+пространство», 1913 год, «Портрет философа», 1915 год, оба - ГРМ). Под влиянием К.С. Малевича обратилась к супрематизму, участвовала в создании художественного общества «Супремус» (1916-1917), разрабатывала проекты знака и марки этого общества, также авангардистские эскизы вышивок и аппликаций для московского художественно-торгового предприятия «Вéрбовка». В 1915-1918 годы создала серию «живописных архитектоник» (всего около 30 работ, в том числе «Кувшин на столе. Пластическая живопись», 1915 год, «Живописная архитектоника. Красное с синим», 1918 год, обе - ГТГ). В 1920-х годах обратилась к конструктивизму (серия «Пространственно-силовые построения», 1921 год, ГТГ и другие собрания; линогравюры из цикла «Город», 1921 год). В 1920-1924 годы работала в секции монументального искусства Института художественной культуры, участвовала в организации Живописной культуры музея в Москве, в работе группы «Левого фронта искусств» (ЛЕФ, 1922-1924).
Уже первая работа Попова для театра - эскизы декораций и костюмов (1920) для спектакля «Ромео и Джульетта» У. Шекспира в московском Камерном театре (постановка осуществлена в 1921 году в оформлении А.А. Экстер) - открыла возможности использования принципов конструктивизма в организации сценического пространства. Оформила спектакли «Канцлер и слесарь» А.В. Луначарского (1920-1921 годы, Театр Комедии), «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (1922 год, Театр актёра и Вольная мастерская Вс. Мейерхольда при Государственных высших театральных мастерских) и «Земля дыбом» (композиция С.М. Третьякова по пьесе «Ночь» М. Мартине, 1923 год, Театр Вс. Мейерхольда; оба - реж. В.Э. Мейерхольд; все - в Москве). С 1920 года исполняла обложки для книг, эскизы рисунков текстиля и модели женского платья для 1-й ситценабивной фабрики, для оформления витрин и другого. Преподавала во Вхутемасе (1920-1923, профессор), в Инхуке (1920-1924); вела разработанный ею курс «вещественного оформления спектакля» в Государственных высших режиссёрских мастерских (с 1922 года ГИТИС; 1921-1924 годы) и на курсах Пролеткульта (1924).