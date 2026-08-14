ПОПОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

ПОПОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ - российский хоровой дирижёр, народный артист СССР (1989).

В 1953 году окон­чил Московское хо­ро­вое училище (уче­ник А.В.Свеш­ни­ко­ва), в 1958 году - Московскую консерваторию по клас­су А.Б. Ха­за­но­ва. С 1955 года пре­пода­вал, в том числе в Музыкальном-пе­да­го­гическом иституте имени Гне­си­ных (1960-1975), Московская консерватория (1980-1893 годы, профессор с 1990 года). Ос­но­ва­тель Боль­шо­го дет­ско­го хо­ра Все­со­юз­но­го ра­дио и Центрального те­ле­ви­де­ния (1970), его художественный руководитель и главный ди­ри­жёр до 2008 года (ны­не Боль­шой дет­ский хор имени В.С. По­по­ва государственной ра­дио­ком­па­нии «Го­лос Рос­сии»). С 1977 года главный ди­ри­жёр, с 1983 года художественный руководитель Московского хо­ро­во­го училища имени А.В. Свеш­ни­ко­ва, на ба­зе ко­то­ро­го в 1991 году соз­дал Ака­де­мию хо­ро­во­го искусства (до 1996 года рек­тор, до 2008 года художественный руководитель). Государственная премия РФ (2000).