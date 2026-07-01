ПОПОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

ПОПОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник.

Дво­ря­нин (с 1785 года; воз­мож­но, при­над­ле­жал к польск. дво­рян­ско­му ро­ду По­бож-По­пов­ских). В 1760-е годы учил­ся в Ка­зан­ской гим­на­зии. Слу­жил в То­боль­ском по­ле­вом муш­ке­тёр­ском пол­ку (1767-1771); пе­ре­вёл с немецкого языка «Жизнь Мар­ка Тул­лия Ци­це­ро­на…» (1768). Уча­ст­во­вал в русско-турецких вой­нах 1768-1774 и 1787-1791 годы, в оса­де и взя­тии турецких кре­по­стей Бен­де­ры (1770 и вновь в 1789 году, в конце декабря 1789 / начале января 1790 года дос­та­вил клю­чи от неё в Санкт-Пе­тер­бург) и Оча­ков (1788). Сек­ре­тарь и пра­ви­тель по­ход­ной кан­це­ля­рии ко­мандующей 2-й российской ар­ми­ей (1771-1774) и пра­ви­тель кан­це­лярии глав­но­ко­мандующего в Мо­ск­ве (1780-1782) генерал-ан­ше­фа князя В.М. Дол­го­ру­ко­ва (с 1775 года Дол­го­ру­ков-Крым­ский), его адъ­ю­тант (с 1771/1772). Пра­ви­тель кан­целя­рии (1784-1791) и наи­бо­лее при­бли­жён­ное и до­ве­рен­ное ли­цо свет­лей­ше­го князя Г.А. По­тём­ки­на (с 1787 года По­тём­кин-Тав­ри­че­ский). Од­но­вре­мен­но в 1786 году по ре­ко­мен­да­ции По­тём­ки­на на­зна­чен со­сто­ять при Е.И.В. у «при­ня­тия по­да­вае­мых про­ше­ний и про­чих дел». Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пу­те­ше­ст­вия императрицы Ека­те­ри­ны ІІ в Крым в 1787 году.

Статс-сек­ре­тарь императрицы Ека­те­ри­ны ІІ (1792-1796), поль­зо­вал­ся её до­ве­ри­ем и бла­го­склон­но­стью. Управ­лял Ка­би­не­том Е.И.В. (в от­сут­ст­вие управ­ляю­ще­го действительный тайный советник С.Ф. Стре­ка­ло­ва), а так­же Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ски­ми, Нер­чин­ски­ми гор­ны­ми за­во­да­ми и Гор­ным кор­пу­сом (1793-1797), Пе­тер­гоф­ской гра­ниль­ной и шли­фо­валь­ной фаб­ри­кой и Мас­тер­ской ал­маз­ных дел Е.И.В. (1794-1797). Один из ор­га­ни­за­то­ров Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ). Член Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии и пре­зи­дент Ка­мер-кол­ле­гии (1797-1799). Се­на­тор (1798-1799). В 1799 году императором Пав­лом I со­слан в свои име­ния.

В начале 1807 года, во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов, по рас­по­ря­же­нию императора Алек­сан­д­ра I вы­зван в Санкт-Пе­тер­бург. Управ­ляю­щий Ко­мис­са­ри­ат­ской и Про­ви­ант­ской экс­пе­ди­ция­ми Во­енной кол­ле­гии (1807-1812). Ин­спек­ти­ро­вал российскую ар­мию по­сле её по­ра­же­ния во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года, при­шёл к вы­во­ду о не­об­хо­ди­мо­сти пре­кра­тить во­енные дей­ст­вия и за­клю­чить пе­ре­ми­рие с Фран­ци­ей. Ле­том то­го же го­да со­про­во­ж­дал Алек­сан­д­ра I в Тиль­зит. Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (1808-1810) и Государственного со­ве­та (с 1810), председатель Ко­мис­сии по при­ня­тию про­ше­ний (1812-1816) и Департамента ду­хов­ных и гражданских дел (1819-1821). Председатель (с 1809) Комитета для еврейских дел (смотреть в статье Ев­рей­ские ко­ми­те­ты). Почётный член Российской ака­де­мии (с 1818). В 1820 году ос­леп.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли зем­ли в Мин­ской, Пол­тав­ской, Тав­ри­че­ской и Хер­сон­ской гу­бер­ни­ях пло­ща­дью свыше 50 тысяч га и свыше 2 тысяч кре­сть­ян муж­ско­го по­ла. Пер­вым на Юге Рос­сии соз­дал оран­же­реи для вы­ра­щи­ва­ния эк­зо­тических фрук­тов. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (не опубликованы); ар­хив Попова хра­нит­ся в От­де­ле ру­ко­пи­сей РНБ, Государственном ар­хи­ве Рес­пуб­ли­ки Крым, Российском государственном во­ен­но-ис­то­рическом ар­хи­ве и других.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1791), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1792) и другими. По име­ни Попова на­зва­но се­ло Ва­силь­ев­ка (ны­не го­род За­по­рож­ской области, Ук­раи­на).

Исторические ис­точники:

Из бу­маг В.С. По­по­ва // Рус­ский ар­хив. 1865. Кн. 2;

Пись­ма Г.Р. Дер­жа­ви­на к В.С. По­по­ву // Там же. 1865. Кн. 3;

[Из до­не­се­ний В.С. По­по­ва Ека­те­ри­не II о бо­лез­ни и кон­чи­не кня­зя По­тем­ки­на] // Там же. 1878. Кн. 1.