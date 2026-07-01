ПОПОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
ПОПОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник.
Дворянин (с 1785 года; возможно, принадлежал к польск. дворянскому роду Побож-Поповских). В 1760-е годы учился в Казанской гимназии. Служил в Тобольском полевом мушкетёрском полку (1767-1771); перевёл с немецкого языка «Жизнь Марка Туллия Цицерона…» (1768). Участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годы, в осаде и взятии турецких крепостей Бендеры (1770 и вновь в 1789 году, в конце декабря 1789 / начале января 1790 года доставил ключи от неё в Санкт-Петербург) и Очаков (1788). Секретарь и правитель походной канцелярии командующей 2-й российской армией (1771-1774) и правитель канцелярии главнокомандующего в Москве (1780-1782) генерал-аншефа князя В.М. Долгорукова (с 1775 года Долгоруков-Крымский), его адъютант (с 1771/1772). Правитель канцелярии (1784-1791) и наиболее приближённое и доверенное лицо светлейшего князя Г.А. Потёмкина (с 1787 года Потёмкин-Таврический). Одновременно в 1786 году по рекомендации Потёмкина назначен состоять при Е.И.В. у «принятия подаваемых прошений и прочих дел». Участвовал в подготовке путешествия императрицы Екатерины ІІ в Крым в 1787 году.
Статс-секретарь императрицы Екатерины ІІ (1792-1796), пользовался её доверием и благосклонностью. Управлял Кабинетом Е.И.В. (в отсутствие управляющего действительный тайный советник С.Ф. Стрекалова), а также Колывано-Воскресенскими, Нерчинскими горными заводами и Горным корпусом (1793-1797), Петергофской гранильной и шлифовальной фабрикой и Мастерской алмазных дел Е.И.В. (1794-1797). Один из организаторов Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ). Член Мануфактур-коллегии и президент Камер-коллегии (1797-1799). Сенатор (1798-1799). В 1799 году императором Павлом I сослан в свои имения.
В начале 1807 года, во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, по распоряжению императора Александра I вызван в Санкт-Петербург. Управляющий Комиссариатской и Провиантской экспедициями Военной коллегии (1807-1812). Инспектировал российскую армию после её поражения во Фридландском сражении 1807 года, пришёл к выводу о необходимости прекратить военные действия и заключить перемирие с Францией. Летом того же года сопровождал Александра I в Тильзит. Член Непременного совета (1808-1810) и Государственного совета (с 1810), председатель Комиссии по принятию прошений (1812-1816) и Департамента духовных и гражданских дел (1819-1821). Председатель (с 1809) Комитета для еврейских дел (смотреть в статье Еврейские комитеты). Почётный член Российской академии (с 1818). В 1820 году ослеп.
Крупный землевладелец и душевладелец, ему принадлежали земли в Минской, Полтавской, Таврической и Херсонской губерниях площадью свыше 50 тысяч га и свыше 2 тысяч крестьян мужского пола. Первым на Юге России создал оранжереи для выращивания экзотических фруктов. Автор воспоминаний (не опубликованы); архив Попова хранится в Отделе рукописей РНБ, Государственном архиве Республики Крым, Российском государственном военно-историческом архиве и других.
Награждён орденами Святого Владимира 1-й степени (1791), Святого Александра Невского (1792) и другими. По имени Попова названо село Васильевка (ныне город Запорожской области, Украина).
Исторические источники:
Из бумаг В.С. Попова // Русский архив. 1865. Кн. 2;
Письма Г.Р. Державина к В.С. Попову // Там же. 1865. Кн. 3;
[Из донесений В.С. Попова Екатерине II о болезни и кончине князя Потемкина] // Там же. 1878. Кн. 1.