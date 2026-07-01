ПОПОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

В семейном деле

О ранних годах жизни Василия Алексеевича сохранились немногочисленные сведения. Родился он в 1767 г. в Архангельске. Происходил из купцов. Его отцом был А.И. Попов – купец и кораблестроитель, который дал сыну хорошее образование.

Дальнейшая жизнь П. связана с кораблестроением. В этом он пошел по стопам своего отца. Прекрасно разбирался в судостроении, сам конструировал корабли.

С 1784 г. отец передал П. в управление семейную Быковскую корабельную верфь. Именно на ней П. занимался строительством судов разного тоннажа. Преимущественно речь идет о малых транспортных судах и канонерских лодках. В результате при П. было сооружено более 200 таких судов. Все они производились по казенным подрядам.

Успешная деятельность П. позволила ему записаться в купцы 1-й гильдии.

Продолжая семейное дело, П. в то же время занимался самостоятельной торговлей, строил корабли. В его собственности находились 26 кораблей, которые бороздили иностранные воды, перевозя товары в разные страны. В 1802 г. П. побывал в Англии, Голландии, Гамбурге.

В 1805 г. Василий и Иван Алексеевичи создали торговый дом «Алексей Попов с сыновьями», который существовал вплоть до раздела компании братьями в 1809 г.

Во время континентальной блокады Великобритании П. вместе с А.И. Амосовым и В. Брандтом открыл в Архангельске шесть сахарных заводов, снабжая Архангельскую и соседние губернии, а также реализуя товар на Макарьевской и Ирбитской ярмарках. К тому времени у П. были два сахарных, канатный и суконный заводы.

В 1808 – 1809 гг. П. занимался экспортом хлеба в Норвегию. В 1848 г. инициировал организацию Архангельского городского общественного банка.

Общественная жизнь

В 1799 – 1802 гг. – Архангельский бургомистр. В 1802 – 1805 гг. – гласный от 1-й части города в Городской думе. Исполнял определенный период времени обязанности норвежского консула в Архангельске.

С 1805 г. – Архангельский городской голова. На этом посту он пробыл до 1808 г. В этот же период был главой Общей городской думы и Шестигласной Думы. Именитый гражданин, с 1836 г. – коммерции советник.

Последние годы

В последние годы дела П. резко ухудшились, он стал банкротом. В 1818 г. он ликвидировал свой торговый дом и перебрался в столицу. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Благотворительность

Семья Поповых активно жертвовала средства на благотворительность. Вместе с отцом П. финансировал сооружение Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Архангельске. После смерти отца продолжал помогать приходу. Вплоть до 1819 г. ежегодно выдавал из собственных средств 150 руб. на священников церкви.