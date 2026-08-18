ПОПОВ НИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Историк-славист, профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук, первый в России исследователь истории сербского народа нового времени, впервые открыл в университете самостоятельный курс истории и историографии южных и западных славян.

Родился в семье учителя русского языка Бежецкого гражданского училища Александра Григорьевича и его жены Татьяны Ивановны. Отец будущего историка происходил из духовного сословия, лишь немногим позже рождения сына получил чин коллежского асессора (1839 г.), что давало отцу Попова и всем его потомкам права дворянского достояния. Нил был вторым сыном в семье (всего у четы Поповых было тринадцать детей). В 1844 г. мальчик был определен в Тверскую гимназию, которую окончил в 1850 г. с высшими отметками по всем предметам, с единственной на курсе золотой медалью и правами на чин XIV класса. В том же году он был принят казеннокоштным студентом на 1-е отделение философского факультета Московского университета без особенного испытания из-за его отличных успехов в гимназии и примерного поведения. Русскую историю Попову читал С.М. Соловьев, всеобщую историю - Т.Н. Грановский и П.Н. Кудрявцев. Лекции по истории и литературе славянских наречий читал первый профессиональный славист в университете - О.М. Бодянский, а историю русской литературы С.П. Шевырев.

В год поступления Попова в университете произошли значительные структурные изменения. В 1850 г. был упразднен философский факультет, а два его отделения преобразованы в самостоятельные факультеты. При этом словесное отделение превратилось в историко-филологический факультет.

По окончании университета как казеннокоштный студент он должен был шесть лет отработать по назначению учебного округа. Попов окончил университет в 1854 г. со степенью кандидата и был оставлен в Москве преподавателем гимназии, однако он скоро нашел себе замену, а сам зарабатывал частными уроками и занимался научными изысканиями.

Попов продолжал общение с С.М. Соловьевым и по его рекомендации получил в 1857 г. должность адъюнкта по кафедре русской истории в Казанском университете. В Казани, в рукописном отделе университетской библиотеки, Попов разыскал и опубликовал документы о деятельности стольника Петра Андреевича Толстого, «птенца гнезда Петрова», что позволило в дальнейшем Л.Н. Толстому обращаться к историку для выяснения фактов своей родословной. Однако дружеские отношения между ними не установились, так как летом 1862 г. молодой Попов ухаживал за Соней Берс (Софьей Андреевной Толстой), вызвав чувство ревности у ее будущего супруга.

После переезда С.М. Соловьева в Петербург с 1860 г. Попов по рекомендации последнего занял место адъюнкта по русской истории в Московском университете. В 1861 г. защитил магистерскую диссертацию «В.Н. Татищев и его время» и был утвержден в степени магистра русской истории. Летом 1862 г. он получил министерское разрешение на учебу за границей для приготовления к профессорскому званию.

В сентябре 1862 г. Попов выехал из Москвы в Германию, в Берлин и Дрезден, где пробыл почти год. Видимо, летом 1863 г. он перебрался в Прагу, а с ноября занимался в Вене. В феврале 1864 г. через Пешт он отправился в сербские земли, побывав в Нови Саде, Карловцах и Белграде. Летом Попов посетил Любляну и Загреб, оттуда выехал в Молдавию, Валахию, Болгарию и Боснию, а в сентябре, аккуратно в срок, через Берлин вернулся в Москву.

Во время командировки Попов собрал уникальную библиотеку по истории славян и по возвращении в Москву стал заниматься в основном славяноведением. Он читал курс лекций по истории южных и западных славян, который по праву считается первым систематическим курсом в этой области, читанным в Московском университете после лекций на эту тему профессора О.М. Бодянского. Основное внимание Попов уделял Сербии. Именно по истории этой страны была написана его ключевая работа: «Россия и Сербия. Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 г.» в двух частях (М.,1869), которую он защитил в 1869 г. в качестве докторской диссертации. Санкт-Петербургская Академия Наук отметила его работу Уваровской премией. В данном исследовании Попов подчеркивает, что судьба Сербии неразрывно связана с историей России и что другие славянские народы по примеру Сербии тоже должны обратить свои взоры к России.

После защиты докторской диссертации Попов получил должность экстраординарного (1869 г.), а затем и ординарного профессора (1871 г.). Помимо чисто педагогической деятельности на родном факультете, Попов на общественных началах в течение 1867-1868 гг. был редактором «Московских Университетских известий», а также активно участвовал в работе Общества истории и древностей российских при Московском университете, официально вступил в которое в 1875 г.

По возвращении на родину, Н.А. Попов стал редактором отдела славянской хроники журнала «Современная Летопись» и в течение 1864-1867 гг. опубликовал там и в таких журналах как «Русский вестник», «Московские университетские известия» и др. ряд статей, посвященных различным аспектам его изысканий в славянских землях. Среди них выделяется цикл исследований по истории польского народа в новейшее время, охватывающий период с 1794 по 1848 гг.

В 1865 г. Попов был избран в члены Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, а в 1866 г. членом Московского археологического общества. В 1864 г. он вступил в Славянский благотворительный комитет в Москве и вскоре был избран секретарем этого общества. Попов оставался в этом качестве вплоть до закрытия комитета в 1878 г., став его первым историком, собирателем и хранителем архива. Как секретарь славянского комитета он много сделал для развития культурных связей между Россией и славянскими народами. При его активном участии прошла в 1867 г. первая Всероссийская этнографическая выставка и проведен единственный в России съезд славянских ученых, он же стал первым историком этих событий.

Попов был также первым председателем Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, одним из организаторов первых археологических съездов в России.

В 1873-1879 гг. он сотрудничал в журнале «Православное обозрение», где поместил ряд работ, освещающих состояние православной церкви в южнославянских странах.

Трижды (с 1873 по 1876 гг.; с 1877 по 1880 гг.; с 1882 по 1885 гг.) он избирался Советом историко-филологического факультета на должность декана.

Кроме того Попов был активным сотрудником Тверской ученой архивной комиссии и автором первого исторического исследования о своем родном городе Бежецке.

Он был женат на дочери своего учителя С.М. Соловьева – Вере (1850-1921). В этом браке были дети, однако их судьба не известна.

Смерть настигла его внезапно 24 декабря 1891 г. Похоронен Н.А. Попов в Москве, на территории Новодевичьего монастыря в одном ряду с семьей своего тестя, могила не сохранилась.

Основные сочинения:

Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П.А. Толстого в 1697 и 1698 гг. // Атеней. 1859. № 7.

Вопрос об общеславянской азбуке. М., 1865.

Владислав Салай и «История Венгрии от Арпада до Прагматической санкции». М., 1867.

Россия и Сербия. Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 гг. М., 1869.

Сербия после Парижского мира. М., 1871.

Судьбы унии в русской Холмской епархии. М., 1874.

Археологическое общество при чешском музее и его журнал. М., 1877.