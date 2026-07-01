ПОПОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ

Русский астроном XVIII века.

Биография и карьера

Происходил из дьяконской семьи. Образование Никита получил в Славяно-греко-латинской академии. В 1735 году двенадцать ее учеников (в их числе были Попов и Ломоносов) прибыли в российскую столицу для прохождения курса в Академической гимназии. Это было первое в стране общеобразовательное среднее учебное заведение, предназначенное для мальчиков свободных сословий.

Попов стал учеником немецкого класса, после окончания которого в 1737 году брал уроки в латинском. Затем поступил в Академический университет, который был создан, как и упомянутая гимназия, Петром I в 1724 году в рамках целого проекта Академии наук.

В 1740 году Попов стал академическим переводчиком с латыни, немецкого и русского. Это место он получил, сдав на «отлично» соответствующего экзамена.

В 1742 году пошел в обучение к академику Ж.Н. Делилю в Астрономическую обсерваторию. Спустя 5 лет тот уехал во Францию. Попов продолжил обучение у профессора Винсгейма. В 1748 году был удостоен звания адъюнкта за диссертационную работу о новых методах наблюдения небесных светил. Вскоре он стал третьим профессором астрономии, однако его речь «О новых изобретениях в лунной теории» стала причиной прекращения публикации трудов ученого.

В 1759 году стал цензором издания «Трудолюбивая пчела». Замечания, которые он позволял себе, вызвали недовольство главного редактора - А.П. Сумарокова, который выразил свое негативное мнение в особом письме. Попова отстранили от этой работы.

В 1761-1762 гг. пребывал в Иркутске, в экспедиции, наблюдавшей прохождение Венеры по диску Солнца. Во время нее он переписывался с Ломоносовым, а на пути домой вел специальный журнал, в котором записывал астрономические наблюдения, зарисовывал сценки бытовой жизни местных жителей. Астроном и математик С.Я. Румовский отозвался крайне критично о поповских астрономических изысканиях. С этого момента у ученого практически более не было возможности для занятий любимой наукой. С 1763 года он состоял на службе в Географическом департаменте под началом у Ломоносова.

В 1768 году получил увольнение из Академии наук. В следующем году Екатерина II назначила его товарищем губернатора Воронежской губернии, а с 1780 года и до конца жизни Никита Иванович был советником гражданского суда Воронежского наместничества. Скончался 1782 году.