ПОПОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ

ПОПОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ - российский революционный деятель.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Ека­те­ри­но­слав­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1868-1872) и Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1872-1876), ко­то­рые не окон­чил. В 1876 году уча­ст­во­вал в «хо­ж­де­нии в на­род» (в По­вол­жье), один из главных ор­га­ни­за­то­ров тай­но­го общества «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов. В 1877 году в Рос­то­ве-на-До­ну слу­жил в уезд­ной зем­ской упра­ве , соз­дал на­род­нические круж­ки сре­ди за­во­дских и железно-дорожных ра­бо­чих. В 1878 году вме­сте с Г.В. Пле­ха­но­вым ру­ко­во­дил круп­ной за­бас­тов­кой ра­бо­чих на Но­вой бу­ма­гоп­ря­диль­ной ма­ну­фак­ту­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге. За­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом на­род­нических «по­се­ле­ний» для про­па­ган­ды сре­ди кре­сть­ян и ор­га­ни­за­ции ре­во­люционных групп, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке тер­ро­ри­стических ак­тов. При рас­ко­ле «Зем­ли и во­ли» вме­сте с другими «де­ре­вен­щи­ка­ми» ор­га­ни­зо­вал тай­ное общество «Чёр­ный пе­ре­дел». Осе­нью 1879 года в Кие­ве объ­е­ди­нил ме­ст­ных на­ро­до­воль­цев и чер­но­пе­ре­дель­цев в еди­ную ор­га­ни­за­цию. В феврале/мар­те 1880 года аре­с­то­ван, Ки­ев­ским во­ен­но-ок­руж­ным су­дом при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной императором Алек­сан­дром II бес­сроч­ной ка­тор­гой. С 1881 года в Сред­не­ка­рий­ской ка­торж­ной тюрь­ме (За­бай­ка­лье). Дея­тель­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке по­бе­га груп­пы уз­ни­ков (И.Н. Мыш­кин и другие). Был пе­ре­ве­дён в Ниж­не­ка­рий­скую тюрь­му, но в том же го­ду за уча­стие в тю­рем­ных бес­по­ряд­ках по­ме­щён в Алек­се­ев­ский ра­ве­лин Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти. С 1884 года в Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти. Ос­во­бо­ж­дён в со­от­вет­ст­вии с ука­зом императора Ни­ко­лая II от 21.10(3.11).1905 года об ам­нистии по­ли­тических за­клю­чён­ных, до 1908 года в ссыл­ке в Рос­тов­ском округе Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го.

Ав­тор ме­му­ар­ных очер­ков - цен­но­го ис­точ­ни­ка по ис­то­рии ра­ди­каль­но­го на­род­ни­че­ст­ва и по­ли­тической ка­тор­ги (пуб­ли­ко­ва­лись в жур­на­лах «Бы­лое», «Го­лос ми­нув­ше­го» и других, в 1933 году из­да­ны под редакцией И.А. Тео­до­ро­ви­ча в книге «За­пис­ки зем­ле­воль­ца»).