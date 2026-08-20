ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - русский писатель, переводчик.
Сын ярославского купца. В 1757-1765 годы актёр Придворного театра в Санкт-Петербурге. С 1765 года жил в Москве, слушал лекции в Московском университете; с 1767 года служил в Комиссии для составления нового Уложения (числился в одном из её комитетов до 1780 года). В 1769 году вернулся в Санкт-Петербург, сотрудничал в сатирическом журнале «И то и сьо» М.Д. Чулкова. Переводил пьесы для театра (первая публикация в 1765 году). Написал также комедию «Отгадай и не скажу» (опубликована в 1772) и первую русскую комическую оперу «Анюта» (поставлена и опубликована в 1772 году), в которой с добродушным юмором изобразил манеру мышления и речи крестьян. В книге «Описание славенского языческого баснословия» (1768) отчасти реконструировал (по летописным источникам), а в основном сочинил древнюю славянскую мифологию, предназначая её «больше для стихотворцев, нежели для историков» (взамен античной, общеупотребительной в поэзии классицизма). На псевдоисторическом материале написан и роман Попова «Славенские древности, или Приключения славенских князей» (части 1-3, 1770-1771 годы; 2-е издание под названием «Старинные диковинки…», 1778 год). Попов имел успех как автор любовных песен (сборник «Песни», 1765 год; 2-е издание, 1768 год), в которых использовал мотивы народных песен («Ты бессчастный добрый молодец…», «Не голубушка в чистом поле воркует…», обе 1772 года). Почти все сочинения Попова (кроме романа) вошли в его сборник «Досуги, или Собрание сочинений и переводов» (части 1-2, 1772 год). Позднее Попов занимался исключительно переводами, наиболее значительные из них: прозаический перевод поэмы «Освобождённый Иерусалим» Т. Тассо (части 1-2, 1772), сделанный с французского перевода Ж.Б. де Мирабо; сборник восточных сказок в обработке Ф. Пети де ла Круа «Тысяча и один день» (части 1-4, 1778-1779 годы); политический трактат «Рассуждение о благоденствии общенародном» Л.А. Муратори (1780). После смерти Попова издан составленный им сборник «Российская Эрата, или Выбор наилучших русских песен...» (части 1-3, 1790-1792 годы), куда вошли преимущественно народные песни (частично отредактированные Поповым), но также песни А.П. Сумарокова, В.И. Майкова, Г.Р. Державина, самого Попова и других (всего 536 песен).
Сочинения:
[В кн.:] Поэты XVIII в. Л., 1972. Т. 1;
Анюта // Русская драматургия XVIII в. М., 1986;
Старинные диковинки, или Удивительные приключения славенских князей // Приключения славянских витязей: Из русской беллетристики XVIII в. М., 1988.