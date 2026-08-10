ПОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - русский богослов, патролог; святой Русской православной церкви.
Сын священника. Окончил Московскую духовную академию (МДА; 1892). С 1893 года преподаватель МДА, экстраординарный профессор (с 1898), доктор богословия (1917), ординарный профессор (с 1917); читал курсы по патрологии и нравственному богословию. В 1903-1906 годы редактор журнала «Богословский вестник». Преподавал на историко-филологическом факультете Московского университета (с 1907 года, приват-доцент по истории патристической философии и истории догматов); читал факультативный курс «Происхождение современного церковного сознания» (1907-1908), философию средних веков (1909-1915). Участник Поместного собора Православной российской церкви 1917-1918 годов (занимался вопросами духовного образования).
Исследования в области психологии, нравственной философии и нравственного богословия Попова обобщил в магистерской диссертации «Естественный нравственный закон: Психологические основы нравственности» (1897), где показал на основании Священного Писания и творений отцов Церкви, что естественный нравственный закон (то есть внутреннее побуждение к добру), существующий в человеке, сотворённом по образу и подобию Божию, имеет врождённый характер и составляет неотъемлемую принадлежность человеческой души. Главные труды Попова посвящены вопросам патрологии: многочисленные работы об отцах и учителях Церкви (Афанасии Великом, Макарии Великом, Иоанне Златоусте, Амфилохии Иконийском, Иларии Пиктавийском и других). В качестве основополагающей идеи и движущей силы восточнохристианского богословия Попов особо выделял обожение, которому посвятил специальную работу «Идея обожения в древневосточной Церкви» (1909). В основе этой идеи, по мысли Попова, лежит жажда физического обновления человека через общение с Божественной природой. Наиболее фундаментальным церковно-научным трудом Попова явилась его докторская диссертация «Личность и учение блаженного Августина» (1917), доныне остающаяся самой значительной отечественной работой по этой теме.
После закрытия МДА (1919) Попов до 1923 году преподавал в МГУ на кафедре философии средних веков, которая была преобразована в Философский исследовательский институт. В декабре 1924 года арестован и осуждён на 3 года концлагерей по обвинению в сборе сведений о репрессированных епископах и в передаче этих сведений за границу. В 1925-1927 годы отбывал срок в Соловецком лагере особого назначения. Составитель «Памятной записки» соловецких епископов (май 1926), в которой декларировалась несовместимость христианства с марксизмом и в то же время признавалось правомерным отделение Церкви от государства. Впоследствии вновь неоднократно подвергался арестам, последний раз в 1937 году (по обвинению в контрреволюционной деятельности). Расстрелян, место захоронения неизвестно. Реабилитирован 28.6.1989 года. В 2003 году причислен к лику святых РПЦ. Память по календарю РПЦ - 26 января (8 февраля) и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Сочинения:
Патрология: Краткий курс. М., 2003;
Труды по патрологии. Сергиев Посад, 2004-2005. Т. 1-2.