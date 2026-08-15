ПОПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ПОПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - российский революционер и общественный деятель, публицист, мемуарист.

Сын фельд­фе­бе­ля. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский учи­тель­ский институт (1882), за­тем пре­по­да­вал в на­чаль­ном училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1882 года член ру­ко­вод­ства Ра­бо­чей груп­пы пар­тии «На­род­ная во­ля», в 1883-1884 годы ак­тив­ный уча­ст­ник соз­да­ния «Мо­ло­дой пар­тии На­род­ной во­ли», член её ЦК. Под­дер­жи­вал свя­зи наро­до­воль­цев с Н.К. Ми­хай­лов­ским , К.М. Ста­ню­ко­ви­чем, Г.И. Ус­пен­ским. В 1883 году совместно с П.Ф. Яку­бо­ви­чем из­дал 5 но­ме­ров не­ле­галь­но­го журнала «Сту­ден­че­ст­во». Под­вер­гал­ся аре­стам в 1884 и 1885 годы (со­слан на 4 го­да в Кях­ту). Ини­циа­тор соз­да­ния в Кях­те об­щественной библиотеки (1887), му­зея (1890), Тро­иц­ко­сав­ско-Кях­тин­ско­го от­де­ле­ния При­амур­ско­го от­де­ла РГО (1894). В 1889 году по­бы­вал в Па­ри­же и по по­ру­че­нию М.А. На­тан­со­на пе­ре­дал П.Л. Лав­ро­ву свои ма­те­риа­лы по «Якут­ской тра­ге­дии» 1889 года. С 1894 году жил в Ир­кут­ске. Кон­сер­ва­тор му­зея Восточно-Си­бир­ско­го от­де­ла РГО (1894-1899). В те­че­ние не­сколь­ких лет Попов пе­ре­пи­сы­вал­ся с Л.Н. Тол­стым (в 1903 году по­зна­ко­мил­ся с ним в Яс­ной По­ля­не). Ре­дак­тор (с 1894), ре­дак­тор-из­да­тель (1896-1905) газеты «Вос­точ­ное обо­зре­ние» (и при­ло­же­ния к ней - журнал «Си­бир­ский сбор­ник»). Глас­ный Ир­кут­ской городской ду­мы (с 1896). В 1905 году под­го­то­вил «Про­ект По­ло­же­ния о зем­ских уч­ре­ж­де­ни­ях в Си­би­ри»; один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в Ир­кут­ске народной ми­ли­ции (в 1907 году при­го­во­рён су­дом к штра­фу и ли­шён из­би­рательных прав). Вес­ной 1906 года прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург, уча­ст­во­вал в ра­бо­те ко­мис­сий 1-й Государственной ду­мы (ав­тор книги «Ду­ма народ­ных на­дежд», 1907 год). С конца 1906 года в Мо­ск­ве. Член пар­тии ка­де­тов. Один из ре­дак­то­ров газеты «Новь» (1906-1907), а так­же «Из­вес­тий Мо­с­ков­ско­го ли­те­ра­тур­но-ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка» (выпуски 9-12, 1914-1915). В 1907-1916 годы на­хо­дил­ся в цен­тре литературной и куль­тур­ной жиз­ни Мо­ск­вы. Председатель Общества дея­те­лей пе­рио­дической пе­ча­ти и литературы. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ра­бо­тал в по­тре­би­тель­ской коо­пе­ра­ции, различных из­да­тель­ст­вах, Московском об­ла­ст­ном му­зее.

Ме­муа­ры Попова - «Ми­нув­шее и пе­ре­жи­тое» (части 1-2, 1924 год; 2-е издание, части 1, 1933 год) и «За­пис­ки ре­дак­то­ра» (из­да­ны под названием «За­бы­тые ир­кут­ские стра­ни­цы» (1989) - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии ре­во­лю­ци­онного дви­же­ния и об­щественной жиз­ни. Вос­по­ми­на­ния Попова «Сре­ди ли­те­ра­ту­ры и ис­кус­ст­ва (1907-1914)» не опуб­ли­ко­ва­ны.