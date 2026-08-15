ПОПОВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1947).
В 1922-1930 годах учился в Петроградской (Ленинградской) консерватории у В.В. Щербачёва. В 1924-1927 годах пианист-импровизатор Ленинградской студии пластического танца, в 1927-1931 годах преподавал в Ленинградском центральном музыкальном техникуме (фортепиано, композиция). Выступал как пианист. В 1920-е годы член Ассоциации современной музыки. С 1943 года жил в Москве. Подвергся гонениям как «формалист» после постановления ЦК ВКП(б) «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» (1948).
Для первых сочинений (фортепианные пьесы «Мелодия» и «Экспрессия», 1925 год, Вокализы № 1-2, 1927 год) характерен лирический мелос с чертами экспрессионизма. Контрапунктическим мастерством отмечены Септет (издан в 1971 году под названием Камерная симфония) и Большая сюита для фортепиано (оба сочинения 1927 год) - образцы остро диссонантного новотонального письма, преемственно связанного с неоклассицизмом И.Ф. Стравинского и П. Хиндемита.
Наиболее значительное произведение - 1-я симфония (1934 год) - была запрещена после премьеры (1935 год, дирижёр Ф. Штидри) как «классово враждебная». 2-я симфония «Родина» (1943 год) явилась откликом на события Великой Отечественной войны (Сталинская премия, 1946 год).
Среди других сочинений: для оркестра - 3-6-я симфонии (1946-1969 годы), сюита «Комсомол - шеф электрификации» (1933 год), Дивертисмент в 9 миниатюрах (1938 год), 7 фрагментов «Испания» (1940 год); Концерт-поэма для скрипки с оркестром (1937 год), «Симфоническая ария» для виолончели и струнного оркестра (памяти А.Н. Толстого, 1945 год); струнный «Квартет-симфония» (1951 год), сочинения для хора.
Автор музыки к фильмам (свыше 20), сотрудничал с кинорежиссёрами С.А. Тимошенко («Жить», 1933 год), братьями Васильевыми («Чапаев», 1934 год, «Фронт», 1943 год), С.М. Эйзенштейном («Бежин луг», неокончен), Ф.М. Эрмлером («Она защищает Родину», 1943 год, «Великий перелом», 1946 год, «Неоконченная повесть», 1955 год), А.П. Довженко и Ю.И. Солнцевой («Поэма о море», 1958 год, «Повесть пламенных лет», 1961 год), В.М. Прониным («Казаки», 1961 год), А.Л. Птушко («Сказка о царе Салтане», 1966 год) и другие.
Сочинения:
Из литературного наследия. М., 1986.