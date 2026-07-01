ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1872), кол­лежский советник (1874).

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1863), уче­ник Ф.И. Бус­лае­ва и О.М. Бо­дян­ско­го. Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор русской сло­вес­но­сти Ла­за­рев­ско­го института восточных язы­ков (1871-1881 годов, исполняющий должность до 1874 года). Со­ста­вил «По­со­бие при изу­че­нии об­раз­цов рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (1867 год, 7-е издание, 1887 год). Сек­ре­тарь Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (ОИДР) и ре­дак­тор его «Чте­ний» (1877-1881).

Дал пер­вое под­роб­ное опи­са­ние кор­пу­са древнерусских хро­но­гра­фов, ус­та­но­вил их связь с ви­зантийскими и западными об­раз­ца­ми, опуб­ли­ко­вал от­рыв­ки из не­из­вест­ных ра­нее ру­ко­пи­сей («Об­зор хро­но­гра­фов рус­ской ре­дак­ции», выпуск 1-2, 1866-1869 годы; при­ло­же­ние: «Из­бор­ник сла­вян­ских и рус­ских со­чи­не­ний и ста­тей, вне­сён­ных в хро­но­гра­фы рус­ской ре­дак­ции», 1869 год; Ува­ров­ская премия Пе­тербургская АН , 1870 год). Ав­тор ра­бот о древнерусской ре­ли­ги­оз­ной по­ле­мической литературе: «Ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ный об­зор древ­не­рус­ских по­ле­ми­че­ских со­чи­не­ний про­тив ла­ти­нян XI-XV века» (1875, Ува­ров­ская премия, 1877), «Древ­не­рус­ские по­ле­ми­че­ские со­чи­не­ния про­тив про­тес­тан­тов» (в «Чте­ни­ях» ОИДР, 1878 год, книга 2; 1879 год, книга 2), «Об­ли­чи­тель­ные спи­са­ния про­тив жи­дов и ла­ти­нян по ру­ко­пи­си Пуб­лич­ной биб­лио­те­ки 1580 го­да» (там же, 1879 год, книга 1).

В «Чте­ни­ях» ОИДР из­да­вал па­мят­ни­ки древнеславянской и древнерусской литературы («Бо­го­сло­вие свя­то­го Ио­ан­на Да­ма­ски­на в пе­ре­во­де Ио­ан­на ек­сар­ха Бол­гар­ско­го», 1877 год, книга 4; «По­сла­ние мно­го­слов­ное. Со­чи­не­ние ино­ка Зи­но­вия по ру­ко­пи­си XVI века», 1880 год, книга 2; «Кни­га бы­тиа не­бе­си и зем­ли…», 1881 год, книга 1; и другие). Под­го­то­вил к пе­ча­ти «До­мо­строй по спи­ску Им­пе­ра­тор­ско­го Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских» (опубликован в 1882). Об­на­ру­жил «За­ве­ща­ние оте­че­ское к сы­ну» И.Т. По­сош­ко­ва (1873), не­известную ре­дак­цию «Сло­ва» Да­нии­ла За­точни­ка (опубликован Е.В. Бар­со­вым в «Чте­ни­ях» ОИДР, 1883 год, книга 2). Сде­лал об­раз­цо­вые «Опи­са­ние ру­ко­пи­сей и Ка­та­лог книг цер­ков­ной пе­ча­ти биб­лио­те­ки А.И. Хлу­до­ва» (1872) и «Пер­вое при­бав­ле­ние» к ним (1875).