ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, член-корреспондент Петербургской АН (1872), коллежский советник (1874).
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1863), ученик Ф.И. Буслаева и О.М. Бодянского. Экстраординарный профессор русской словесности Лазаревского института восточных языков (1871-1881 годов, исполняющий должность до 1874 года). Составил «Пособие при изучении образцов русской литературы» (1867 год, 7-е издание, 1887 год). Секретарь Общества истории и древностей российских (ОИДР) и редактор его «Чтений» (1877-1881).
Дал первое подробное описание корпуса древнерусских хронографов, установил их связь с византийскими и западными образцами, опубликовал отрывки из неизвестных ранее рукописей («Обзор хронографов русской редакции», выпуск 1-2, 1866-1869 годы; приложение: «Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесённых в хронографы русской редакции», 1869 год; Уваровская премия Петербургская АН, 1870 год). Автор работ о древнерусской религиозной полемической литературе: «Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян XI-XV века» (1875, Уваровская премия, 1877), «Древнерусские полемические сочинения против протестантов» (в «Чтениях» ОИДР, 1878 год, книга 2; 1879 год, книга 2), «Обличительные списания против жидов и латинян по рукописи Публичной библиотеки 1580 года» (там же, 1879 год, книга 1).
В «Чтениях» ОИДР издавал памятники древнеславянской и древнерусской литературы («Богословие святого Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна ексарха Болгарского», 1877 год, книга 4; «Послание многословное. Сочинение инока Зиновия по рукописи XVI века», 1880 год, книга 2; «Книга бытиа небеси и земли…», 1881 год, книга 1; и другие). Подготовил к печати «Домострой по списку Императорского Общества истории и древностей российских» (опубликован в 1882). Обнаружил «Завещание отеческое к сыну» И.Т. Посошкова (1873), неизвестную редакцию «Слова» Даниила Заточника (опубликован Е.В. Барсовым в «Чтениях» ОИДР, 1883 год, книга 2). Сделал образцовые «Описание рукописей и Каталог книг церковной печати библиотеки А.И. Хлудова» (1872) и «Первое прибавление» к ним (1875).