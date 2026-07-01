ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Первый торговый опыт

О ранних годах жизни Алексея Ивановича известно немного. Родился он 13 февраля 1743 г. в далекой Заостровской волости. Происходил из обычной крестьянской семьи.

В семнадцатилетнем возрасте стал работником у зажиточных купцов. В его полномочия входила покупка хлеба, который затем отправлялся на Никольскую и Ношульскую пристани. От имени работодателей П. занимался заключением сделок с другими торговцами, руководил заготовкой, погрузкой и отправкой хлеба в Архангельск. Для П. вся эта работа была хорошо известна. Поэтому уже в 1774 г. он решил записаться в купеческое сословие и начать самостоятельный бизнес.

Во главе своего дела

Приступив к хлеботорговле уже как купец, П. решил пойти дальше и заняться не только закупкой и перепродажей хлеба. На скопленные деньги им была взята в аренду Быковская верфь, на которой П. организовал строительство кораблей. В хлебной торговле без собственных судов было сложно вести дело, а П. прекрасно знал вопросы судостроения по предыдущей деятельности. Первым судном П. стала «Amore patria». Именно на нем П. отбыл в Амстердам. Здесь ему удалось не только продать привезенную продукцию, но и завести необходимые связи и даже получить заказ на строительство двух судов от голландцев. Эти корабли должны были быть построены в Архангельске.

Реализацией голландского заказа занимался С.М. Негодяев-Кочнев, которого П. взял трудиться на свою верфь. В сжатые сроки заказ был выполнен. Последующие заказы так же были успешно выполнены. Дело П. ширилось.

В свое дело П. постепенно вводил сыновей. С 1784 г. управление делами верфи было передано сыну Василию.

Уже к 1790 г. действовала компания «Алексей Попов с сыном». В 1802 г. состоялось официальное открытие новой фирмы – «Алексей Попов с сыновьями». Компания занималась оптовой и розничной торговлей с российскими и иностранными купцами.

Успехи семейного дела были серьезными. П. и его сыновья сумели наладить торговлю с Англией, Голландией, Гамбургом. Сам П. неоднократно исполнял обязанности уполномоченного иностранных купцов. Приносили прибыль и пековаренный и салотопенный заводы с двумя медными котлами.

В 1803 г. П., К. Анфилатов, К. Дорбекер организовали Беломорскую акционерную компанию, специализировавшуюся на рыбозверином промысле и торговле.

Общественная жизнь

Активно участвовал в жизни города Архангельска. С 1778 г. – городской староста, в 1780 – 1783, 1799 – 1802 гг. – бургомистр Архангельского городового магистрата, позднее – гласный городской думы. С 1785 г. – Архангельский городской голова. На этом посту он находился вплоть до 1790 г.

С 1786 г. – именитый гражданин.

С 1799 г. – член Государственной коммерц-коллегии.

Умер П. 25 мая 1805 г. в Архангельске.