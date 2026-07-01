ПОПОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Русский учёный-изобретатель.

Ранние годы

Александр Степанович Попов родился 4 (16) марта 1859 года в уральском селении Турьинские Рудники Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне город Краснотурьинск Свердловской области). Он происходил из старинного священнического рода. Отец учёного, Степана Петрович Попов (1827–1897), был приходским священником, настоятелем Максимовской церкви Турьинских рудников. В собственном доме он содержал за свой счёт девическую школу, где занятия с воспитанницами проводила его жена и мать будущего изобретателя, Анна Степановна.

Попов начал учиться довольно поздно: в десятилетнем возрасте он поступил в Далматовское духовное училище, где обучался в 1869–1871 годах, а затем перевёлся в Екатеринбургское духовное училище. Его он окончил в 1873 году. Обучение юноша продолжил в Пермской духовной семинарии, где в своё время учились его отец и старший брат. При поступлении он был единственным из тридцати зачисленных в первый класс учеников, получивших высший балл на вступительных испытаниях. Уже будучи семинаристом, он проявлял большой интерес к математике и физике, хотя в учебной программе им уделялось незначительное внимание. В 1877 году Попов был переведён в пятый класс семинарии, но не пожелал идти по духовной стезе и подал ходатайство об увольнении из семинарии. По всем одиннадцати предметам он имел отличные оценки. Покинув семинарию, молодой человек отправился в Санкт-Петербург с намерением поступить в Петербургский университет на физико-математический факультет и, успешно пройдя проверочное испытание, был зачислен.

В студенческие годы материальное положение Попова было невысоким, в связи с чем он даже был освобождён от платы за слушание лекций. Вдобавок он был вынужден помогать двум приехавшим на учёбу в Петербург сёстрам, Анне и Августе. Молодой человек активно занимался репетиторством, давая частные уроки по предметам гимназического курса. С мая 1880 года Попову присуждалась стипендия. Несмотря на занятость в связи с подработкой, Попов проявлял активность на научном поприще. На старших курсах Попов начал работать в товариществе «Электротехник». В 1882 году он окончил университет с отличием и защитил диссертацию на тему «О принципах магнитодинамоэлектрических машин». За представленную диссертацию и отличные познания по большинству предметов молодой учёный был удостоен степени кандидата. Благодаря положительному отзыву П. П. Фан дер Флита, а также успешно сданным экзаменам, Попов был оставлен при университете и получил свидетельство в качестве вида на жительство для проживания в столице. Тогда же Попов женился на Раисе Алексеевне Богдановой, дочери петербургского адвоката, которой он ещё в бытность репетитором давал уроки.

Работа в Кронштадте

В 1883 году, получив предложение занять освободившуюся должность преподавателя физики в Минном офицерском классе в Кронштадте, Попов согласился и переселился в Кронштадт. Там, несмотря на оторванность от столицы, он постоянно поддерживал контакт с физической лабораторией университета и с физическим отделением Русского физико-химического общества. В Минном офицерском классе Попов проводил занятия на основном и дополнительном курсах. В 1884–1885 годах ему, молодому ассистенту, приходилось читать лекции вместо заболевшего преподавателя А. С. Степанова. Это позволило Попову побороть застенчивость и существенно пополнить багаж знаний. В свободное от преподавания время учёный проводил опыты и изучал электромагнитные колебания, открытые в своё время Г. Р. Герцем. В его распоряжении была хорошо оборудованная по тем временам лаборатория. Некоторые недостающие приборы и аппараты Попов изготавливал сам.

Ещё в 1885 году Попов впервые выступил с сообщением в Русском физико-химическом обществе (РФХО), а в 1887 году его избрали членом физического отделения этого общества. Большая застенчивость не позволяла учёному выступать перед многолюдными собраниями, поэтому следующие его доклады в РФХО состоялись нескоро. Зато он много выступал с лекциями в Морском собрании Кронтштадта – клубе, занимавшемся распространением научных знаний, – и в Собрании минных и других офицеров, ещё одном кронштадтском клубе. Эти выступления Попова были нацелены на популяризацию науки. Интерес к ним оказался настолько велик, что Попова пригласили выступать в Морском музее Петербурга. В 1890 году тот впервые прочёл в Морском музее лекцию «Об электрических колебаниях».

С годами авторитет Попова в военно-морском министерстве возрастал. В 1893 году, по истечении десятилетней службы в Минном офицерском классе, ведомство представило его к награждению орденом Св. Станислава 2-й ст. В 1887 году по приглашению РФХО Попов участвовал в экспедиции в Красноярск для наблюдения полного солнечного затмения, а в 1893 году – выезжал в Чикаго на всемирную выставку, где принимал участие в работе Русского павильона.

Изобретатель радиоприёмника

После всемирной выставки в Чикаго и участия в электротехническом конгрессе, где обсуждался вопрос о возможности создания беспроводной связи, Попов окончательно понял, что проблема беспроволочной телеграфии назрела. Он пристально следил за каждым шагом западных учёных, следовавших по пути Г. Герца, исследованиями которого сам Попов восхищался. Он тщательно изучал работы физиков Бранли и Лоджа, повторял проделанные и описанные ими опыты. В 1895 году Попов изобрёл приёмник электромагнитных волн и продемонстрировал возможность регистрации последовательности электрических сигналов на расстоянии без проводов (радиосвязь). 25 апреля (7 мая) того же года на заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) учёный выступил с публичным докладом «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». В нём Попов описал своё изобретение и изложил результаты исследований. В январе 1896 года он продемонстрировал аппаратуру для радиосвязи между корпусами Петербургского университета на заседании Кронштадтского отделения ИРТО. На заседании в РФХО 12 (24) марта Попов осуществил передачу и приём слов «Генрих Герц» азбукой Морзе на расстояние 250 м. Это была первая в мире радиограмма.

В марте 1897 года Попов прочитал лекцию «О возможности телеграфирования без проводов» в Морском собрании Кронштадта. Своё выступление он сопроводил наглядными и убедительными опытами. Мероприятие проходило при большом стечении публики. К лету 1897 Попов достиг дальности передачи радиосигнала до 5 км, а в 1898 году сумел установить беспроволочную связь на 8 км – между приёмо-передающими станциями на учебном судне «Европа» и крейсере «Африка». При этом учёный установил, что при попадании постороннего металлического тела (корабля) на прямую линию между передатчиком и приёмником радиоволны отражаются. Это позволило Попову предложить способ определения направления на работающий передатчик для радиомаяков и радиопеленгаторов, заложив, таким образом, основы радиолокации. В том же, 1898 году петербургская фирма «Дюкрите» выпустила первую партию приёмников конструкции Попова для ВМФ Российской империи. 14 (26) июля 1899 года Попов получил «привилегию» (то есть патент) на «приёмник депеш» с телефонными трубками. Впоследствии приёмники такого типа выпускались в России вплоть до 2004 года. В 1900 году приёмник Попова получил Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, несмотря на то, что к тому времени на Западе получила широкое распространение радиоаппаратура Г. Маркони.

В январе 1900 года вместе со своим коллегой П. Н. Рыбкиным Попов руководил постройкой практической линии радиосвязи для организации работ по устранению последствий аварии броненосца «Генерал-Адмирал Апраксин» – вследствие навигационной ошибки судно село на камни у острова Гогланд в Финском заливе. Гогланд не имел телеграфного сообщения с берегом, в связи с чем Морской технический комитет решил использовать радиосвязь. К месту аварии было доставлено снаряжение для одной радиостанции, в то время как другая устанавливалась на берегу у города Котка под контролем А. С. Попова. 24 января 1900 года радиосвязь между островом и Коткой была установлена.

Вместе со своими коллегами П. Рыбкиным и Д. Троицким, Попов запатентовал в 1901 году изобретенный ими на основе эффекта Когерера – «телефонный приемник депеш» для слухового приёма радиосигналов в наушниках. В том же году учёный был избран профессором физики Петербургского электротехнического института, после чего перебрался из Кронштадта в столицу. В 1901–1905 годах Попов как профессор разрабатывал курсы по радиотехнике, организовал радиолабораторию, руководил работой аспирантов Д. А. Рожанского, Б. И. Зубарева и С. Я. Лифшица. В 1903 году он принимал участие в Берлинской конференции 1903 года по международной регламентации радиосвязи как представитель Российской империи.

Последние месяцы

Осенью 1905 года Попова избрали директором Петербургского электротехнического института. Это избрание пришлось на разгар революционных событий 1905 года в России. 15 (28) октября Попов председательствовал на заседании Совета института, на котором было принято постановление с требованием немедленных и безусловных гарантий свободы собраний, свободы слова, немедленного созыва Учредительного собрания, отмены смертной казни и амнистии политзаключённым. Учёного вызвали в МВД, и глава ведомства П. Н. Дурново потребовал от него допустить в институт агентов полиции для слежки за студентами, на что тот ответил отказом. В тот же день на заседании физического отделения РФХО Попов был избран председателем отделения. Почувствовав недомогание, Попов отправился домой, в тот же день слёг. 13 января 1906 года он умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 46 лет.

После того, как в июне 1896 года итальянский физик Г. Маркони официально запатентовал в Великобритании изобретение, точно повторяющее схему устройства Попова, последний выступил со специальными заявлениями в российской и зарубежной прессе о своём приоритете в изобретении радиопередачи. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже изобретение Попова было удостоено Большой золотой медали.

Имя Попова носят школа связи в Кронштадте, Центральный музей связи и Высшее Военно-Морское училище в Санкт-Петербурге, улицы в различных городах России и многое другое.