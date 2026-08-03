ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, тайный советник, член-корреспондент Петербургской АН (1873).
Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета (1839). Был близок к славянофилам А.С. Хомякову, братьям Ю.Ф. и Д.Ф. Самариным, И.В. и П.В. Киреевским и другим. Один из первых российских путешественников, посетивших Черногорию (1842) и описавших её культуру, общественное и государственное устройство («Путешествие в Черногорию», 1847 год). Служил в Сенате (1845-1846), Втором отделении Собственной Е.И. В. канцелярии (1846-1877). Член Редакционных комиссий (1859-1860), активный сторонник освобождения крестьян от крепостной зависимости и передачи в общинное владение земли, которой они пользовались.
По своим историческим взглядам Попов был близок к государственной школе. Автор работ по истории внешней политики России: «Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом» («Записки РГО», 1853 год, № 9), «Русское посольство в Польше в 1673-1677 годы» (1854), «Последняя судьба папской политики в России. 1845-1867 годов» (1868), «Сношения России с Римом с 1845 по 1850 годы» (1871) и другие. Одним из первых обратился к изучению архивных материалов по истории Разина восстания 1870-1871 годы («История возмущения Стеньки Разина», 1857 год), издал ценные документы Разрядного и Поместного приказов («Материалы для истории возмущения Стеньки Разина», 1857 год). Руководил изданием фундаментальных сборников документов «Дворцовые разряды» (совместно с А.Ф. Бычковым, томы 1-4, с дополнением к 3-му тому, 1850-1854 годы), «Книги разрядные» (томы 1-3, 1853-1856 годы), «Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными» (томы 1-10, 1851-1871 годы). Главный труд Попова - цикл статей об Отечественной войне 1812 года, подготовленный на основе обширного комплекса новых документов (Уваровская премия Петербургской АН, 1877 год, отдельно изданы под названием «Отечественная война 1812 года», томы 1-3, 2008-2010 годы); ввёл в научный оборот важнейшие дипломатические документы 1810-1812 годов по подготовке к войне («Сборник Русского исторического общества», 1877 год, томы 20-21). Секретарь Русского археологического общества (1852-1864), редактор 4-5-го и 8-го томов его «Записок». Член совета Русского исторического общества (1871-1877).
Сочинения:
Дипломатическая тайнопись времен царя Алексея Михайловича. СПб., [1853];
Москва в 1812 г. М., 1876;
Сношения России с европейскими державами перед войной 1812 г. СПб., 1876;
Французы в Москве в 1812 г. М., 1876;
Отечественная война 1812 г. От Малоярославца до Березины. СПб., 1877;
Отечественная война 1812 г. М., 1905. Т. 1: Сношения России с иностранными державами перед войной 1812 г.