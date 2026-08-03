ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, тайный советник, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1873).

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1839). Был бли­зок к сла­вя­но­фи­лам А.С. Хо­мя­ко­ву, брать­ям Ю.Ф. и Д.Ф. Са­ма­ри­ным, И.В. и П.В. Ки­ре­ев­ским и другим. Один из пер­вых российских пу­те­ше­ст­вен­ни­ков, по­сетив­ших Чер­но­го­рию (1842) и опи­сав­ших её куль­ту­ру, об­щественное и государственное уст­рой­ст­во («Пу­те­ше­ст­вие в Чер­но­го­рию», 1847 год). Слу­жил в Се­на­те (1845-1846), Вто­ром от­де­ле­нии Собственной Е.И. В. кан­це­ля­рии (1846-1877). Член Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий (1859-1860), ак­тив­ный сто­рон­ник ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти и пе­ре­да­чи в об­щин­ное вла­де­ние зем­ли, ко­то­рой они поль­зо­ва­лись.

По сво­им ис­то­рическим взгля­дам Попов был бли­зок к государственной шко­ле. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии: «Сно­ше­ния Рос­сии с Хи­вою и Бу­ха­рою при Пет­ре Ве­ли­ком» («За­пис­ки РГО», 1853 год, № 9), «Рус­ское по­соль­ст­во в Поль­ше в 1673-1677 годы» (1854), «По­след­няя судь­ба пап­ской по­ли­ти­ки в Рос­сии. 1845-1867 годов» (1868), «Сно­ше­ния Рос­сии с Ри­мом с 1845 по 1850 годы» (1871) и другие. Од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к изу­че­нию ар­хив­ных ма­те­риа­лов по ис­то­рии Ра­зи­на вос­ста­ния 1870-1871 годы («Ис­то­рия воз­му­ще­ния Стень­ки Ра­зи­на», 1857 год), из­дал цен­ные до­ку­мен­ты Раз­ряд­но­го и По­ме­ст­но­го при­ка­зов («Ма­те­риа­лы для ис­то­рии воз­му­ще­ния Стень­ки Ра­зи­на», 1857 год). Ру­ко­во­дил из­да­ни­ем фун­даментальных сборников до­ку­мен­тов «Двор­цо­вые раз­ря­ды» (совместно с А.Ф. Быч­ко­вым , томы 1-4, с дополнением к 3-му то­му, 1850-1854 годы), «Кни­ги раз­ряд­ные» (томы 1-3, 1853-1856 годы), «Па­мят­ни­ки ди­пло­ма­ти­че­ских сно­ше­ний древ­ней Рос­сии с дер­жа­ва­ми ино­стран­ны­ми» (томы 1-10, 1851-1871 годы). Главный труд Попова - цикл ста­тей об Отечественной вой­не 1812 года, под­го­тов­лен­ный на ос­но­ве об­шир­но­го ком­плек­са но­вых до­ку­мен­тов (Ува­ров­ская премия Пе­тербургской АН, 1877 год, от­дель­но из­да­ны под названием «Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 го­да», томы 1-3, 2008-2010 годы); ввёл в на­учный обо­рот важ­ней­шие ди­пло­ма­тические до­ку­мен­ты 1810-1812 годов по под­го­тов­ке к вой­не («Сбор­ник Русского ис­то­рического общества», 1877 год, томы 20-21). Сек­ре­тарь Русского ар­хео­ло­гического общества (1852-1864), ре­дак­тор 4-5-го и 8-го то­мов его «За­пи­сок». Член со­ве­та Русского ис­то­рического общества (1871-1877).

Сочинения:

Ди­пло­ма­ти­че­ская тай­но­пись вре­мен ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. СПб., [1853];

Мо­ск­ва в 1812 г. М., 1876;

Сно­ше­ния Рос­сии с ев­ро­пей­ски­ми дер­жа­ва­ми пе­ред вой­ной 1812 г. СПб., 1876;

Фран­цу­зы в Мо­ск­ве в 1812 г. М., 1876;

Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 г. От Ма­ло­яро­слав­ца до Бе­ре­зи­ны. СПб., 1877;

Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 г. М., 1905. Т. 1: Сно­ше­ния Рос­сии с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми пе­ред вой­ной 1812 г.