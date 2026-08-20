ПОПОЛАНЫ

ПОПОЛАНЫ - пополары, пополо, средний слой горного населения в социальной иерархии итальянских городов в XII-XV веках.

Тер­мин «Пополаны» ох­ва­ты­вал по­дат­ное на­се­ле­ние го­ро­да, за­ня­тое в ре­мес­ле и тор­гов­ле, но не вклю­чал городские ни­зы - плебс (итальянское plebe), не имев­ших ре­мес­лен­ной ква­ли­фи­ка­ции по­дён­ных ра­бот­ни­ков, ра­зо­рив­ших­ся ре­мес­лен­ни­ков, при­шлый сель­ский люд, бед­ня­ков. Осо­бен­но­стью со­ци­аль­но­го ста­ту­са пополанов яв­ля­лась при­над­леж­ность к ре­мес­лен­ным це­хам. Уже в XII веке в сре­де пополанов на­ме­ти­лась иму­щественная диф­фе­рен­циа­ция, ко­то­рая уси­ли­ва­лась в по­сле­дую­щие сто­ле­тия, что на­шло от­ра­же­ние и в язы­ке: бо­га­тая часть пополанов име­но­ва­лась «жир­ным на­ро­дом» (итальянское popolo grasso), тор­гов­цы и ре­мес­лен­ни­ки среднего дос­тат­ка - «сред­ни­ми по­по­ла­на­ми» (итальянское popolani me­dii), а мел­кие ре­мес­лен­ни­ки и роз­нич­ные тор­гов­цы, рав­но как и обед­нев­шие вы­ход­цы из бо­лее вы­со­ких страт пополанов, на­зы­ва­лись «то­щим на­ро­дом» (итальянское popolo minuto). В конце XII века пополаны на­ча­ли борь­бу с но­би­ля­ми (смотреть Пат­ри­ци­ат) в итальянских го­ро­дах (смотреть Ком­му­наль­ное дви­же­ние ). Во мно­гих го­ро­дах она об­ле­ка­лась в про­ти­во­стоя­ние гвель­фов и ги­бел­ли­нов. К концу XIII века в тех го­ро­дах, где по­бе­ду одер­жа­ли пополаны (Фло­рен­ция, Лук­ка, Сие­на, Бо­ло­нья), сло­жи­лись по­по­лан­ские рес­пуб­ли­ки де­мо­кра­тического или оли­гар­хического ха­рак­те­ра, что бы­ло за­кре­п­ле­но за­ко­но­да­тель­ст­вом (например, «На­род­ные ус­та­вы» 1277 года в Сие­не, «Ус­та­нов­ле­ния спра­вед­ли­во­сти» 1293 года во Фло­рен­ции), там, где верх взя­ли но­би­ли (Ми­лан и ряд го­ро­дов Лом­бар­дии), ус­та­но­ви­лась сис­те­ма еди­но­лич­но­го прав­ле­ния. По­бе­да пополанов со­про­во­ж­да­лась воз­ник­но­ве­ни­ем ин­сти­ту­тов, при­зван­ных от­ра­жать ин­те­ре­сы это­го со­ци­аль­но­го слоя (Со­вет на­ро­да, ка­пи­тан на­ро­да, при­оры це­хов и других). Од­на­ко ре­аль­ная власть дос­та­лась «жир­но­му на­ро­ду», со­став ко­то­ро­го в XIV-XV века пре­тер­пел зна­чительные из­ме­не­ния: за­ко­но­да­тель­ст­во обя­зы­ва­ло но­би­лей всту­пать в це­хи и при­ни­мать ста­тус пополана, а в XV веке ста­рые ку­печеские фа­ми­лии охот­но сбли­жа­лись с но­би­ля­ми в се­мей­ном и де­ло­вом пла­не, счи­тая се­бя с этих пор «знат­ны­ми по­по­ла­на­ми» (итальянское popo­la­ni nobili). Ря­ды «жир­ных по­по­ла­нов» по­пол­ня­ли на­жив­шие со­стоя­ния в тор­го­во-фи­нан­со­вом и промышленном пред­при­ни­ма­тель­ст­ве «сред­ние по­по­ла­ны», не­ред­ко вы­ход­цы из других го­ро­дов, так называемые но­вые лю­ди (итальянское gente nuova), но­вые до­ма (итальянское case nuove). Во Фло­рен­ции к та­ким «но­вым до­мам» от­но­си­лись Ме­ди­чи , Строц­ци и другие. Круп­ней­шие фа­ми­лии пополанов не­ред­ко пре­вос­хо­ди­ли бо­гат­ст­вом и влия­ни­ем ари­сто­кра­тические и ста­рин­ные ку­печеские се­мей­ст­ва го­ро­да. «Но­вые до­ма» ви­де­ли в до­бы­том «лич­ны­ми за­слу­га­ми» со­стоя­нии и мо­гу­ще­ст­ве вес­кое ос­но­ва­ние счи­тать се­бя та­ки­ми же но­би­ля­ми, как и «ста­рые фа­ми­лии». По­ли­тическая роль пополанов умень­ши­лась и ис­чез сам тер­мин в XV веке со ста­нов­ле­ни­ем синь­о­рии.

Ис­точники: Statuti delle società del popolo di Bo­log­na / A cura di A. Gaudenzi. Roma, 1889-1896. Vol. 1-2; Statuta Ferrariae anno MCCLXXX VII. Ferrara, 1955; Бра­ги­на Л.М., Ко­тель­ни­ко­ва Л.А., Са­мар­кин В.В. Ста­ту­ты Ком­му­ны Па­дуи; «Ус­та­нов­ле­ния Пра­во­су­дия» // Хре­сто­ма­тия па­мят­ни­ков фео­даль­но­го го­су­дар­ст­ва и пра­ва стран Ев­ро­пы. М., 1961. С. 525-552, 560-574.

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