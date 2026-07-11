ПОПИНА

ПОПИНА - комплекс археологических памятников близ села Попина (область Си­ли­ст­ра, Бол­га­рия).

Вклю­ча­ет несколько се­лищ и мо­гиль­ни­ков 4-й четверти 1-го тысячелетия, го­ро­ди­ще ран­не­ви­зан­тий­ско­го вре­ме­ни, по­се­ле­ния ран­не­го же­лез­но­го ве­ка , XI-XIII века. Наи­бо­лее пол­но Ж. Вы­жа­ро­вой в 1954-1956 годы, 1958-1961 годы изу­че­ны се­ли­ще и мо­гиль­ник в ме­ст­но­сти Дже­до­ви-Ло­зи. Рас­ко­па­ны 63 не­боль­шие, близ­кие в пла­не пря­мо­уголь­ни­ку (не­ред­ко - квад­ра­ту) по­лу­зем­лян­ки, как пра­ви­ло с пе­ча­ми-ка­мен­ка­ми в уг­лу; ино­гда в сте­ну тех же (в ря­де слу­ча­ев не ис­клю­че­но, что ис­поль­зо­ван­ных вто­рич­но) или других по­стро­ек вре­за­ли 1-2 хо­зяй­ст­вен­ные ку­поль­ные пе­чи. В не­ко­то­рых по­строй­ках бы­ли хо­зяй­ст­вен­ные и стол­бо­вые ямы. За­фик­си­ро­ва­ны пе­чи и ямы, у ко­то­рых не про­сле­же­ны по­строй­ки. От­кры­ты и 2 гон­чар­ных гор­на. На воз­вы­шен­но­сти, в 500 м от это­го се­ли­ща, рас­по­ло­жен мо­гиль­ник с ос­тат­ка­ми тру­по­сож­же­ний, очи­щен­ны­ми и по­ме­щён­ны­ми с ос­тат­ка­ми обо­жжённых пред­ме­тов в ур­ны. Ке­ра­ми­ка пред­став­ле­на в основном леп­ны­ми и сде­лан­ны­ми на гон­чар­ном кру­ге горш­ка­ми с рас­ши­ре­ни­ем в верх­ней тре­ти вы­со­ты; кру­го­вые горш­ки ук­ра­ше­ны вре­зан­ным гре­бен­чатым штам­пом вол­ни­стым, ли­ней­ным, зиг­за­го­вид­ным ор­на­мен­том, от­тис­ка­ми; леп­ные - ино­гда паль­це­вы­ми вдав­ле­ния­ми по вен­чи­ку. Есть леп­ные ско­во­ро­ды, сде­лан­ные на кру­ге кув­ши­ны, со­су­ды с про­ло­щён­ным ор­на­мен­том, кот­лы с внутренними уш­ка­ми. Не­ко­то­рые со­су­ды име­ют на дне клей­мо. Сре­ди других на­хо­док: ке­ра­мические би­ко­ни­че­ские пряс­ли­ца; же­лез­ные но­жи, ры­бо­лов­ные крюч­ки, фраг­мен­ты сер­пов или кос, гвоз­ди, на­ко­неч­ни­ки главных образом че­реш­ко­вых стрел, оков­ки и так далее; кос­тя­ные ас­т­ра­га­лы, на­клад­ки, ору­дия; ка­мен­ные жер­но­ва, осел­ки; брон­зо­вые обой­мы пря­жек с зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми и другие; не­мно­го стек­лян­ных бус и брас­ле­тов, фраг­мент ча­ши. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во (про­сле­же­но уве­ли­че­ние до­ли ов­це­вод­ст­ва при умень­ше­нии до­ли круп­но­го ро­га­то­го ско­та и со­хра­не­нии удель­но­го ве­са сви­ней и ло­ша­дей); раз­во­ди­ли и пти­цу; бы­ли из­ве­ст­ны со­ба­ка, кош­ка. Не­од­но­крат­но про­сле­же­но пе­рекры­ва­ние од­них по­стро­ек дру­ги­ми. Наи­бо­лее ран­ние ком­плек­сы, где гос­под­ству­ет леп­ная ке­ра­ми­ка, близ­ки куль­ту­ре Лу­ки-Рай­ко­вец­кой или фи­на­лу праж­ской куль­ту­ры .

Ма­те­риа­лы Попина по­слу­жи­ли ос­но­вой для вы­де­ле­ния ря­да син­хрон­ных па­мят­ни­ков (Гар­ван и другие), свя­зан­ных преимущественно со сла­вя­на­ми, при­шед­ши­ми на тер­ри­то­рию Бол­га­рии до об­ра­зо­ва­ния Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва и вклю­чён­ны­ми в его со­став. По­яв­ле­ние древ­но­стей ти­па Попина в VI веке, пред­по­ла­гав­шее­ся ра­нее, в современных ис­сле­до­ва­ни­ях ос­па­ри­ва­ет­ся, но вы­де­ля­ют­ся другие славянские ма­те­риа­лы (Но­ва-Чер­на и другие), син­хрон­ные ран­не­ви­зан­тий­ским до кру­ше­ния ду­най­ской гра­ни­цы Им­пе­рии в начале VII века.

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