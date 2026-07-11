ПОПИНА
ПОПИНА - комплекс археологических памятников близ села Попина (область Силистра, Болгария).
Включает несколько селищ и могильников 4-й четверти 1-го тысячелетия, городище ранневизантийского времени, поселения раннего железного века, XI-XIII века. Наиболее полно Ж. Выжаровой в 1954-1956 годы, 1958-1961 годы изучены селище и могильник в местности Джедови-Лози. Раскопаны 63 небольшие, близкие в плане прямоугольнику (нередко - квадрату) полуземлянки, как правило с печами-каменками в углу; иногда в стену тех же (в ряде случаев не исключено, что использованных вторично) или других построек врезали 1-2 хозяйственные купольные печи. В некоторых постройках были хозяйственные и столбовые ямы. Зафиксированы печи и ямы, у которых не прослежены постройки. Открыты и 2 гончарных горна. На возвышенности, в 500 м от этого селища, расположен могильник с остатками трупосожжений, очищенными и помещёнными с остатками обожжённых предметов в урны. Керамика представлена в основном лепными и сделанными на гончарном круге горшками с расширением в верхней трети высоты; круговые горшки украшены врезанным гребенчатым штампом волнистым, линейным, зигзаговидным орнаментом, оттисками; лепные - иногда пальцевыми вдавлениями по венчику. Есть лепные сковороды, сделанные на круге кувшины, сосуды с пролощённым орнаментом, котлы с внутренними ушками. Некоторые сосуды имеют на дне клеймо. Среди других находок: керамические биконические пряслица; железные ножи, рыболовные крючки, фрагменты серпов или кос, гвозди, наконечники главных образом черешковых стрел, оковки и так далее; костяные астрагалы, накладки, орудия; каменные жернова, оселки; бронзовые обоймы пряжек с зооморфными изображениями и другие; немного стеклянных бус и браслетов, фрагмент чаши. В основе хозяйства - земледелие и животноводство (прослежено увеличение доли овцеводства при уменьшении доли крупного рогатого скота и сохранении удельного веса свиней и лошадей); разводили и птицу; были известны собака, кошка. Неоднократно прослежено перекрывание одних построек другими. Наиболее ранние комплексы, где господствует лепная керамика, близки культуре Луки-Райковецкой или финалу пражской культуры.
Материалы Попина послужили основой для выделения ряда синхронных памятников (Гарван и другие), связанных преимущественно со славянами, пришедшими на территорию Болгарии до образования Первого Болгарского царства и включёнными в его состав. Появление древностей типа Попина в VI веке, предполагавшееся ранее, в современных исследованиях оспаривается, но выделяются другие славянские материалы (Нова-Черна и другие), синхронные ранневизантийским до крушения дунайской границы Империи в начале VII века.