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ПОПЕВКА
ПОПЕВКА - в древнерусском певческом искусстве мелодико-ритмический оборот, повторяющийся в разных песнопениях; определяющий конструктивный элемент гласа.
Имеет неизменное начертание (обычно 3-7 знамён, смотреть Крюки). Попевка складывались во время становления русского осмогласия (XI-XII века), позднее были теоретически осмыслены в азбуках певческих. Со 2-й половины XVI века постепенно утратили конструктивное значение. Так же, Типичный мелодический оборот в народной музыке.
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