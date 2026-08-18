ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ - государственно-общественные организации в Российской империи в 1895–1917, создававшиеся для ограждения населения от пьянства одновременно с введением казённой винной монополии.

Об­ра­зо­ва­ны по ини­циа­ти­ве министра фи­нан­сов С.Ю. Вит­те при под­держ­ке обер-про­ку­ро­ра Си­но­да К.П. По­бе­до­нос­це­ва. Ус­тав ут­вер­ждён императором Ни­ко­ла­ем II 20.12.1894 года (1.1.1895). По­пе­чи­тель­ст­ва под­чи­ня­лись Осо­бо­му от­де­лу по по­пе­чи­тель­ст­вам о народной трез­во­сти в со­ста­ве Главного управ­ле­ния не­ок­лад­ных сбо­ров и ка­зён­ной про­да­жи пи­тей Министерства фи­нан­сов (в 1903-1905 годы из­да­ва­ло «Вест­ник по­пе­чи­тельств о на­род­ной трез­во­сти»). Долж­ны бы­ли кон­тро­ли­ро­вать со­блю­де­ние пра­вил тор­гов­ли ал­ко­го­лем, рас­про­стра­нять ин­фор­ма­цию о вре­де пьян­ст­ва, спо­соб­ст­во­вать ор­га­ни­за­ции здо­ро­во­го до­су­га и ле­че­нию стра­даю­щих за­по­ем, со­дей­ст­во­вать дея­тель­но­сти об­ществ трез­во­сти (воз­ни­ка­ли с 1859 года, осо­бен­но ак­тив­но со 2-й половине 1880-х годов) и других по­добных ор­га­ни­за­ций. Соз­да­ва­лись в губер­ни­ях (об­лас­тях) и уез­дах. Их де­ла­ми ве­да­ли ко­ми­те­ты по­пе­чи­тельств. В со­став гу­берн­ских ко­ми­те­тов вхо­ди­ли гу­бер­на­тор (председатель), епар­хи­аль­ный ар­хие­рей (пер­вен­ст­вую­щий член), гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, пред­ста­ви­те­ли от гу­берн­ско­го зем­ст­ва, городская го­ло­ва гу­берн­ско­го го­ро­да, управ­ляю­щие ка­зён­ной и кон­троль­ной па­ла­та­ми, ди­рек­тор народных учи­лищ, начальник гу­берн­ско­го жан­дарм­ско­го управ­ле­ния и другие; уезд­ных ко­ми­те­тов - уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (председатель), зем­ские на­чаль­ни­ки, пред­ста­ви­те­ли от уезд­но­го зем­ст­ва и пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва, на­чаль­ни­ки сред­них учеб­ных за­ве­де­ний, ин­спек­тор народных учи­лищ, ис­прав­ник и другие. На доб­ро­воль­ных на­ча­лах в дея­тель­но­сти ко­ми­те­тов уча­ст­во­ва­ли и пред­ста­ви­те­ли об­ще­ст­вен­но­сти (ли­ца обое­го по­ла) - почётные чле­ны, а так­же чле­ны-со­рев­но­ва­те­ли (с пра­вом со­ве­щательные го­ло­са на за­се­да­ни­ях ко­ми­те­тов). Ко­мите­ты на­зна­ча­ли уча­ст­ко­вых по­пе­чи­телей (12,8 тысяч человек в 1902 году), осу­ще­ст­в­ляв­ших кон­троль за пи­тей­ной тор­гов­лей. В со­от­вет­ст­вии с Пра­ви­ла­ми от 19.4(1.5).1895 года им бы­ли да­ны дос­та­точ­но ши­ро­кие над­зор­ные функ­ции: от вы­яв­ле­ния не­ка­че­ст­вен­ной ал­ко­голь­ной про­дук­ции и фак­тов на­ру­ше­ния пра­вил тор­гов­ли спирт­ным (про­да­жа в долг или в за­клад, а так­же не­со­вер­шен­но­лет­ним) до кон­тро­ля за со­блю­де­ни­ем за­пре­та на рас­пи­тие вод­ки на ули­це и за при­стой­ным по­ве­де­ни­ем по­се­ти­те­лей пи­тей­ных за­ве­де­ний.

Пер­вые попечительства о народной трезвости об­ра­зо­ва­ны в Уфим­ской, Перм­ской, Орен­бург­ской и Са­мар­ской гу­бер­ни­ях (760 ко­ми­те­тов и от­де­лов в 63 гу­бер­ни­ях и 8 об­лас­тях к середине 1902 года). Осо­бый ста­тус и струк­ту­ру име­ли круп­ней­шие по­пе­чи­тель­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ос­но­ва­но в 1898 году, председатель - принц А.П. Оль­ден­бург­ский) и Мо­ск­ве (1901 год, председатель - В.Ф. Джун­ков­ский) со свои­ми от­де­ла­ми в различных рай­онах этих го­ро­дов, а так­же по­пе­чи­тель­ст­ва в пор­то­вых го­ро­дах Крон­штадт, Керчь , Ни­ко­ла­ев, Одес­са, Се­ва­сто­поль. Попечительства о народной трезвости соз­да­ва­ли и со­дер­жа­ли бла­го­тво­рительные и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ные уч­ре­ж­де­ния: чай­ные и сто­ло­вые (3875 в 1904, 1151 в 1910), биб­лио­те­ки-чи­таль­ни (3606 в 1904, 3915 в 1910), книж­ные скла­ды (439 в 1904, 124 в 1910), вос­крес­ные шко­лы и ве­чер­ние клас­сы (480 в 1904, 175 в 1910), лет­ние и зим­ние те­ат­раль­ные сце­ны (360 в 1904, 289 в 1910), ноч­леж­ные по­ме­ще­ния (6 в 1904, 23 в 1910), юри­дические кон­то­ры для ма­ло­обес­пе­чен­ных сло­ёв на­се­ле­ния. Уст­раи­ва­ли так­же народные хо­ры и круж­ки са­мо­дея­тель­но­сти, об­ще­дос­туп­ные раз­вле­че­ния и гу­ля­нья. По­строи­ли 137 на­род­ных до­мов (1897-1903), сре­ди них круп­ней­шие - Лукь­я­нов­ский в Кие­ве (1897), императора Ни­ко­лая II в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1900 год; с Му­зе­ем трез­во­сти при нём, 1908), Че­ля­бин­ский (1903). Ор­га­ни­зо­ва­ли ле­чеб­ни­цы для стра­даю­щих от ал­ко­го­лиз­ма в Кие­ве (1900), Мо­ск­ве (1902), Санкт-Пе­тер­бур­ге (ам­бу­ла­то­рия А.Л. Мен­дель­со­на, 1903 год), Са­ра­то­ве, Ас­т­ра­ха­ни, Вят­ке (все 1904). Попечительства о народной трезвости фи­нан­си­ро­ва­лись за счёт до­хо­дов от уст­ро­ен­ных по­пе­чи­тель­ст­ва­ми пред­при­ятий, те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний, кон­цер­тов и так далее (около 5,89 миллионов рублей в 1910 году), из каз­ны (около 2,16 миллиона рублей в 1910 году). По­лу­ча­ли так­же ча­ст­ные по­жерт­во­ва­ния (8,67 тысяч рублей в 1910 году). Не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во по­пе­чи­тельств не об­ла­га­лось на­ло­гом (с 1901). В начале XX века ак­ти­ви­сты по­пе­чи­тельств вы­сту­пи­ли за со­кра­ще­ние чис­ла ка­зён­ных и ча­ст­ных пи­тей­ных за­ве­де­ний, что всту­па­ло в про­ти­во­ре­чие с фис­каль­ны­ми ин­те­ре­са­ми каз­ны (к 1913 году до­ход от вин­ной мо­но­по­лии со­став­лял 1/4 всех государственных до­хо­дов). Де­ле­га­ты попечительств о народной трезвости уча­ст­во­ва­ли в 1-м Все­российском съез­де по борь­бе с пьян­ст­вом (Санкт-Пе­тер­бург, конец 1909 - начало 1910), в ан­ти­ал­ко­голь­ной вы­став­ке в Ту­ри­не (1913). В свя­зи с вве­де­ни­ем за­прета на про­да­жу спир­та, ви­на и вод­ки в начале 1-й ми­ро­вой вой­ны государственное фи­нан­си­ро­ва­ние и дея­тель­ность по­пе­чи­тельств со­кра­ти­лись. Они пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)