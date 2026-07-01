ПОНЖ ФРАНСИС

ПОНЖ ФРАНСИС - французский поэт.

Сын бан­ки­ра. В 1909 году се­мья пе­ре­еха­ла в Кан; с 1916 года жил в Па­ри­же. В 1917-1918 годы учил­ся в Сор­бон­не. В 1919 году всту­пил в Со­циа­ли­стическую пар­тию. С 1923 года ра­бо­тал в ре­дак­ции журнала «La Nouvelle Re­vue Française» (при издательстве «Gallimard»), в 1931-1937 годы - в издательстве «Hachette». Член Французской КП (1937-1947). При­ни­мал уча­с­тие в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1965-1967 годы чи­тал лек­ции в университетах США.

Понж - один из са­мых яр­ких ре­фор­ма­то­ров французской по­эзии XX века. Пе­ча­тал­ся с 1916 года. Ис­пы­тал зна­чительное влия­ние Лот­реа­мо­на, пред­ста­ви­те­лей сюр­реа­лиз­ма , фи­ло­со­фии фе­но­ме­но­ло­гии и эк­зи­стен­циа­лиз­ма. В сво­ём твор­че­ст­ве, пред­став­лен­ном пре­имущественно по­этическими про­из­ве­де­ния­ми, ли­шён­ны­ми при­выч­ных при­мет сти­хотворной ре­чи (риф­ма, раз­мер), Понж от­верг ли­рическую эмо­цио­наль­ность, субъ­ек­ти­визм, пси­хо­ло­гическую ис­по­ве­даль­ность и об­ра­тил­ся к бес­при­стра­ст­но­му опи­са­нию при­род­ных фе­но­ме­нов и пред­мет­но­го ми­ра, стре­мясь по­сред­ст­вом ас­со­циа­тив­ных свя­зей, зву­ко­вых и рит­мических эф­фек­тов мак­си­маль­но сбли­зить язык и опи­сы­вае­мую им ре­аль­ность, рас­крыть глу­бин­ную се­ман­ти­ку слов: по­этические кни­ги «Две­на­дцать ма­лых со­чи­не­ний» («Douze petits écrits», 1926), «На сто­ро­не ве­щей» («Le parti pris des choses», 1942 год; русский перевод 2000 года), «Про­эмы» («Proêmes», 1948), «Боль­шой сбор­ник» («Le grand recueil», 1961), «Мы­ло» («Le savon», 1967), «Фаб­ри­ка лу­га» («La fabrique du "Pr ́e"», 1971) и другие. Ока­зал влия­ние на французский «но­вый ро­ман». Ав­тор эс­се «За Ма­лер­ба» («Pour Malherbe», создано в 1951-1957 годы, опубликовано в 1965 году), мно­го­численное эс­се о жи­во­пи­си (в том числе о Ж. Бра­ке, П. Пи­кас­со ).

Национальная по­эти­че­ская премия (1981), Боль­шая премия Французской ака­де­мии (1984). Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1969).

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 2002.