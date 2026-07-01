ПОНЖ ФРАНСИС
ПОНЖ ФРАНСИС - французский поэт.
Сын банкира. В 1909 году семья переехала в Кан; с 1916 года жил в Париже. В 1917-1918 годы учился в Сорбонне. В 1919 году вступил в Социалистическую партию. С 1923 года работал в редакции журнала «La Nouvelle Revue Française» (при издательстве «Gallimard»), в 1931-1937 годы - в издательстве «Hachette». Член Французской КП (1937-1947). Принимал участие в Движении Сопротивления. В 1965-1967 годы читал лекции в университетах США.
Понж - один из самых ярких реформаторов французской поэзии XX века. Печатался с 1916 года. Испытал значительное влияние Лотреамона, представителей сюрреализма, философии феноменологии и экзистенциализма. В своём творчестве, представленном преимущественно поэтическими произведениями, лишёнными привычных примет стихотворной речи (рифма, размер), Понж отверг лирическую эмоциональность, субъективизм, психологическую исповедальность и обратился к беспристрастному описанию природных феноменов и предметного мира, стремясь посредством ассоциативных связей, звуковых и ритмических эффектов максимально сблизить язык и описываемую им реальность, раскрыть глубинную семантику слов: поэтические книги «Двенадцать малых сочинений» («Douze petits écrits», 1926), «На стороне вещей» («Le parti pris des choses», 1942 год; русский перевод 2000 года), «Проэмы» («Proêmes», 1948), «Большой сборник» («Le grand recueil», 1961), «Мыло» («Le savon», 1967), «Фабрика луга» («La fabrique du "Pr ́e"», 1971) и другие. Оказал влияние на французский «новый роман». Автор эссе «За Малерба» («Pour Malherbe», создано в 1951-1957 годы, опубликовано в 1965 году), многочисленное эссе о живописи (в том числе о Ж. Браке, П. Пикассо).
Национальная поэтическая премия (1981), Большая премия Французской академии (1984). Офицер ордена Почётного легиона (1969).
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 2002.