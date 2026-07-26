ПОНЫРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Государственный Поныровский историко-мемориальный музей.

Музей был организован и открыт на базе Поныровской средней школы в 1964 года.

Музей является центром военно-патриотического воспитания школьников, призывной молодежи, населения. Материалы музея вызывают интерес как у ветеранов Великой Отечественной войны так и у молодого поколения. Ежегодно до 15 тысяч человек посещают музей. Это не только жители нашей страны, но и гости из дальнего и ближнего зарубежья.

Иллюстрации:

Государственный Поныровский историко-мемориальный музей.