ПОНЯТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТ
ПОНЯТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТ - последний король Речи Посполитой (1764–1795).
Из семьи мазовецкого воеводы Станислава Понятовского и Констанции Чарторыйской, дядя Ю. Понятовского. Получил в основном домашнее образование, также обучался в Коллегиуме театинцев в Варшаве. В 1752 году депутат сейма, в 1753-1754 годы посланник в Париже и Лондоне, в 1755-1756 годы секретарь английского посланника в России Ч. Уильямса, в 1757-1758 годы посол короля Августа III в России. Близкое знакомство в Санкт-Петербурге с великой княгиней Екатериной Алексеевной (будущей императрицей Екатериной II) определило политическое будущее Понятовского. После смерти Августа III при поддержке Екатерины II и прусского короля Фридриха II Великого Понятовский 7.9.1764 года избран польским королём под именем Станислава II Августа (коронован 25.11.1764). Взойдя на польский престол, Понятовский стремился укрепить центральную власть, ослабить влияние России на внутренние дела Речи Посполитой, ограничить применение принципа либерум вето. Сумел превратить Постоянный совет (создан в 1775 году по инициативе Екатерины II для контроля над королём) в действенное правительство Речи Посполитой. Проявлял заботу о развитии польской экономики, поощрял основание сукнодельческих и оружейных мануфактур, содействовал открытию первого фарфорового завода в стране (1790), модернизации соляных копей в Величке, развитию горнодобывающей промышленности (особое внимание уделял выплавке меди в Кельце), основал специальную Комиссию по горному делу (1782). Не вступая в открытую конфронтацию с Россией, Понятовский последовательно проводил политику в интересах Польши. Активный деятель патриотической группировки в период Четырёхлетнего сейма (1788-1792); один из авторов Третьего мая 1791 года конституции. В 1792 году присоединился к Тарговицкой конфедерации, следуя решению членов Высшего совета, в том числе Г. Коллонтая, возложившего в последующем на Понятовского ответственность за поражение Польши в противоборстве с Россией. В ходе восстания Т. Костюшко(1794) был фактически отстранён от власти, но стремился оказывать влияние на умеренное крыло повстанцев. После 3-го раздела Речи Посполитой (1795 год; смотреть Разделы Речи Посполитой) вынужденно покинул Варшаву, переехал в Гродно, где 25.11.1795 года отрёкся от престола. Последние годы жизни провёл в Санкт-Петербурге, похоронен там же. В 1938 году останки Понятовского перевезли в Волчин, в 1995 году они были помещены в усыпальницу кафедрального собора Святого Яна (Иоанна Крестителя) в Варшаве.
Понятовский - яркий представитель эпохи Просвещения в Польше, оставивший заметный след в политической и культурной жизни страны. Член Лондонского королевского общества (1766), иностранный член Петербургской АН (1777), Королевской академии наук и изящной словесности (1791, Берлин). При содействии Понятовского основан Кадетский корпус (Рыцарская школа; 1765), созданы первый польский Национальный театр (1765), польское ведомство просвещения (Эдукационная комиссия; 1773), дворцово-парковый ансамбль Лазенки, издавался первый польский журнал «Monitor» (1765-1785), пропагандировавший идеи общественно-политических преобразований в Речи Посполитой. В историографии на протяжении долгих лет деятельность Понятовского подвергалась резкой критике, однако с середины 1950-х годов наметилась тенденция к пересмотру роли Понятовского в падении Речи Посполитой, чему способствовали исследования Э. Ростворовского (1923-1989). В современной польской историографии всё больше утверждается взгляд на Понятовского как на незаурядного политика и реформатора.
Сочинения:
Mémoires. St. Pétersbourg, 1914-1924. Vol. 1-2;
Мемуары. М., 1995.