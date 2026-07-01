Поня́тие истори́ческое

Поня́тие истори́ческое — форма теоретического исторического мышления, связанная с идентификацией определенного кластера исторических явлений и его номинацией. П. и. как номинация выражает качественную определенность данного кластера, т. е. то общее, что присуще составляющим его однородным историческим явлениям. Кластер исторических явлений задает предметную область, или объем П. и. Содержание П. и. обусловлено методологическими предпочтениями, поэтому в словарях даются различные его определения.

В исторической науке нет правильных или неправильных понятий, а есть «работающие» или «неработающие» в историческом исследовании. Методологическим условием использования П. и. в конкретном историческом исследовании является однозначность его содержания, которая достигается путем операционализации и инструментализации П. и. Операционализация П. и. — это когнитивная его адаптация к предметной области конкретного исторического исследования, связанная с превращением П. и. в исторический термин. П. и. — это значение исторического термина. Чтобы превратить П. и. в исторический термин, надо дать определение понятия, т. е. приписать термину одно значение. В условиях методологического плюрализма, предполагающего возможность различных определений П. и., в исторической науке формируются различные терминологические системы. Основными принципами этих систем являются: однозначность исторических терминов; составной характер П. и., которое определяется через другое понятие. Инструментализация П. и. — это превращение его в когнитивный инструмент научно-исследовательской деятельности, с помощью которого можно получать новые исторические знания. Она связана с его логическим конструированием, которое начинается с определения его смыслового субъекта через другое понятие, отвечающее на вопрос, что это такое, и тем самым формирующее предметное поле конструируемого понятия. Затем выделяются смысловые предикаты, раскрывающие содержание П. и. В качестве таких смысловых предикатов могут выступать признаки (характерные черты), структура, функции смыслового субъекта.

П. и. как теоретический конструкт следует отличать от исторического концепта как образной формы исторического мышления или теоретического конструкта, наполненного аксиологическим содержанием. П. и. является основой развертывания исторической теории, исторический концепт — исторической концепции. П. и. как форма теоретического мышления выполняет различные функции в историческом исследования. Во-первых, являясь одним из видов предпосылочного знания, оно выполняет в историческом исследовании методологическую функцию, формируя его основные задачи и предмет через определение базовых понятий. В методологическом плане П. и. также предшествует такой стадии исторического исследования, как историческое описание. Эмпирические знания в историческом описании систематизируются вокруг семантики базовых понятий, задающих его структуру. Во-вторых, базовые П. и. в историческом исследовании выполняют объяснительную функцию: они позволяют, с одной стороны, классифицировать исторические явления и отнести их к определенному кластеру, а с другой — идентифицировать тот или иной кластер путем номинации, т. е. присвоения ему имени, выражающего сущность однородных исторических явлений.

Лит .: Козеллек Р. Социальная история и история понятий / Пер. с нем. // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. Вып. 5. СПб., 2006; Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. Вып. 5. СПб., 2006; Лубский А. В. Исторический дискурс: интеллектуальная мода и модные понятия // Ейдос: Альманах теоріï та історіï історичноï науки. Вип. 4. Киïв, 2010; Терминология исторической науки. Историописание. М., 2010. А. В. Лубский.