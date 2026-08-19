ПОНТОРМО ЯКОПО

ПОНТОРМО ЯКОПО - итальянский живописец.

Пред­ста­ви­тель фло­рен­тий­ской шко­лы. Учил­ся у М. Аль­бер­ти­нел­ли и Пье­ро ди Ко­зи­мо (1507-1512). Ис­пы­тал влия­ние Ми­ке­ланд­же­ло (осо­бен­но с 1530-х годов) и гра­вюр А. Дю­ре­ра . Ес­ли ран­ние про­из­ве­де­ния Понтормо (фре­ска «По­се­ще­ние Ма­ри­ей Ели­за­ве­ты», 1514-1516 годы, двор церкви Сан­тис­си­ма-Ан­нун­циа­та, Фло­рен­ция) близ­ки искусству мас­те­ров Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния (например, А. дель Сар­то, с ко­то­рым Понтормо со­труд­ни­чал около 1512 года), то в 1520-е годы он ста­но­вит­ся од­ним из ос­но­во­по­лож­ников мань­е­риз­ма. Вир­ту­оз­ное, по­рой экс­цен­три­че­ское ком­по­зиционное мас­тер­ст­во Понтормо с осо­бой си­лой про­яви­лось в от­ме­чен­ных ост­рой на­блю­да­тель­но­стью фре­сках с бу­ко­ли­че­ски­ми ал­ле­го­рия­ми на вил­ле в Под­жо-а-Кая­но (1519-1520) и рос­писях монастыря Чер­то­за-дель-Га­луц­цо близ Фло­рен­ции (1523-1525). В бо­лее позд­них ре­лигиозных ком­по­зи­ци­ях Понтормо («По­ло­же­ние во гроб», 1526-1528 годы, ка­пел­ла Кап­по­ни в церкви Сан­та-Фе­ли­чи­та, Фло­рен­ция; «По­се­ще­ние Ма­ри­ей Ели­за­ве­ты», 1528-1529 годы, церковь Сан-Ми­ке­ле, Кар­минь­я­но), а так­же порт­ре­тах (порт­рет Ма­рии Саль­виа­ти, около 1537-1543 годы, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; «Муж­ской порт­рет», 1529-1530 годы, Му­зей П. Гет­ти , Ма­ли­бу; «Порт­рет да­мы в крас­ном», 1530-е годы, Ште­де­лев­ский институт, Франк­фурт-на-Май­не, и другие) ощу­ща­ют­ся внутренняя тре­во­га, эк­заль­ти­ро­ван­ная на­пря­жён­ность ко­ло­ри­та. Боль­шое влия­ние на со­вре­мен­ни­ков ока­за­ли его не­со­хра­нив­шие­ся рос­пи­си вилл Ме­ди­чи в Кас­тел­ло (около 1535-1536) и Ка­ред­жи (1537-1543), а так­же хо­ра фло­рен­тий­ской церкви Сан-Ло­рен­цо (1546-1556). Понтормо - вы­даю­щий­ся ри­со­валь­щик, его гра­фические шту­дии и эс­ки­зы от­ли­ча­ют­ся не­обы­чай­ной вы­ра­зи­тель­но­стью кон­ту­ров, гиб­ко­стью и под­виж­но­стью ли­ний.