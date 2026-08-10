ПОНТОППИДАН ХЕНРИК
ПОНТОППИДАН ХЕНРИК - датский писатель.
Из семьи священника. В знак протеста против религиозных семейных традиций поступил в Копенгагенский политехнический институт (1874). В 1879 году оставил учёбу; уехал в Северную Ютландию, где работал учителем в крестьянской школе. Печатался с 1881 года. В ранних сочинениях Понтоппидана ощущается влияние идей Г. Брандеса: сборники рассказов из жизни беднейшего крестьянства «Подрезанные крылья» («Stækkede Vinger», 1881), «Картины сельской жизни» («Landsbybilleder», 1883), «В хижинах» («Fra Hytterne», 1887); повести «Приход Сандинге» («Sandinge Menighid», 1883) и «Полярный медведь» («Isbjønen», 1887). К крестьянским рассказам Понтоппидана примыкает романная трилогия «Обетованная земля» («Det forjættede Land», 1891-1895), развенчивающая религиозно-романтические иллюзии превращения Дании в патриархально-христианскую «обетованную землю». В ответ на усиление в литературе неоромантических тенденций создал ряд произведений, где осудил датских неоромантиков за бегство от действительности: романы «Ночная стража» («Nattevagt», 1894), «Древний Адам» («Den gamle Adam», 1894), «Песнь песней» («Hø jsang», 1896). Наиболее значительное сочинение Понтоппидана - роман «Счастливчик Пер» («Lykke-Per», часть 1-8, 1898-1904 годы, русский перевод 1913 года), в котором критическое изображение социальной среды сочетается с постановкой проблемы свободы личности. В романах «Царство мёртвых» («De dødes Rige», часть 1-5, 1912-1916 годы) и «Блаженство человека» («Mands Himmerig», 1927) описал наступление общественно-политической и культурной реакции в Дании после поражения радикально-демократического «движения прорыва». Среди других сочинений: четыре тома воспоминаний (1933-1940), объединённых в 1943 году под общим названием «На пути к самому себе» («Undervejs til mig selv»).
Нобелевская премия (1917).
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 1913. Т. 1-5;
Samlede værker. Kbh., 1931. Bd 1-9.