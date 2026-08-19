ПОНТИЙСКОЕ ЦАРСТВО
ПОНТИЙСКОЕ ЦАРСТВО - эллинистическое государство в центральной, северной и северно-восточной части полуострова Малая Азия в IV-I веках до нашей эры.
Земли Понтийского царства граничили на западе с Вифинией на побережье Чёрного моря (с 270-х годов до нашей эры) и Пафлагонией в глубине материка, на юго-западе - с Фригией (с 260-х годов также с Галатией), на юге - с Великой Каппадокией (смотреть в статье Каппадокия), на юго-востоке - с Малой Арменией, на востоке - с Колхидой. Основное население Понтийского царства составляли греки, каппадокийцы, пафлагонцы, фригийцы, армяне, менгрело-чанские племена (в целом, по некоторым данным, свыше 20 этносов); также весомой была роль иранского этнического элемента. Страна была богата полезными ископаемыми (особенно металлами), в Понтийских горах развивалось скотоводство, отдельные районы были благоприятны для земледелия. В составе Ахеменидов государства территория будущего Понтийского царства входила в 3-ю и (восточную часть) 19-ю сатрапии. После обретения независимости административными единицами Понтийского царства являлись стратегии либо эпархии, а в период завоеваний Митридата VI Евпатора некоторые малоазийские области были присоединены к Понтийскому царству в статусе сатрапий.
В Понтийском царстве правили представители династии Митридатидов: Митридат I Ктист (Основатель) (конец IV века - 260-е годы), Ариобарзан (260-250-е годы), Митридат II (250-е годы - около 220), Митридат III (около 220 - 190-е годы), Фарнак I (190-160-е годы, либо 1-я половина 150-х годов), Митридат IV Филопатор Филадельф (до начала 140-х годов; в последние годы царствования правил совместно с сестрой Лаодикой), Митридат V Эвергет (начало 140-х годов - 121), Митридат VI Евпатор (121-63). Понтийский правящий дом считался восходящим к Ахеменидам и выступал с притязаниями на персидское имперское наследство.
Об истории Понтийского царства в III века известно немного. В 260-х годы оно пострадало от набегов галатов. Около 240-х годов установились матримониальные связи с Селевкидами, предопределившие внешнеполитическую ориентацию царства, которая сохранялась до поражения Антиоха III (смотреть в статье Антиох) в войне с римлянами (188). На протяжении III века понтийские цари установили политический контроль над греческими полисами южного побережья Чёрного моря - Амастридой, Амисом, Трапезундом и другими; некоторые города были основаны самими понтийскими царями (полисные права могли предоставляться также изначально негреческим центрам). До 183 года столицей Понтийского царства была Амасия (ныне Амасья; сохранились вырубленные в скалах гробницы 5 первых царей); после захвата Фарнаком I Синопы столица была перенесена в этот богатый город. Фарнак I в 186-183 годы (совместно с Прусием I Вифинским) и в 182-179 годы вёл войны за гегемонию в Малой Азии с Эвменом II Пергамским (смотреть в статье Пергамское царство) и его союзниками, завершившиеся для Понтийского царства неудачно. Он также поддерживал дипломатические отношения с Афинами, Херсонесом Таврическим и другими греческими полисами.
Наиболее значительного политического и экономического подъёма и территориального расширения Понтийское царство достигло в правление Митридата VI Евпатора, присоединившего Пафлагонию (107), Боспорское государство (после 108/107), Колхиду (104/103) и часть западной Армении. После его поражения в 3-й войне против Рима (63 до нашей эры) и гибели западные регионы Понтийского царства вошли в состав созданной Гнеем Помпеем провинции Вифиния и Понт; менее урбанизированные, слабее эллинизированные и трудноуправляемые области были переданы под власть династии Полемонидов. Понтийское царство при Полемонидах фактически играло роль буферного государства между Римом и Парфией. В 63 году нашей эры по решению императора Нерона оно стало частью римской провинции Галатия.
Социально-экономическое развитие Понтийского царства определялось природными условиями и особенностями жизненного уклада различных народов, входивших в его состав. Городская жизнь развивалась преимущественно на черноморском побережье. Большую роль традиционно играли хорошо укреплённые крепости в горах, выполнявшие также функции административных центров, хранилищ казны. Некоторыми из них владели представители местной знати, составлявшие государственную элиту (наряду с отдельными выходцами из греческих полисов). Важную роль в жизни Понтийского царства играли гражданско-храмовые общины, служившие центрами культа местных богов (Мена, Ма/Эннио, Анаит/Анахиты) и обладавшие обширными земельными владениями, богатствами и рабами (Комана, Зела, Америя, Кабиры). Верховный жрец Команы Понтийской был вторым лицом в государстве после царя. В культуре и религиозной жизни имел место ярко выраженный синкретизм греческих, малоазийских и иранских элементов.
Археологическое изучение территории Понтийского царства в XIX-XX века велось в небольших масштабах и несистематично, что обусловило её слабую исследованность (преобладают свидетельства римского времени). В начале XXI века раскопки ведутся преимущественно турецкими археологами.