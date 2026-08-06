ПОНТИАН (др.-греч. Ποντιανός; лат. Pontianus)

Восемнадцатый папа Римский (230-235 гг.).

Понтиан был преемником Урбана I. О нем известно еще меньше, чем о его предшественниках; возможно, это связано с неким пробелом в материалах, которыми пользовался составитель Liber Pontificalis. Большая часть епископства Понтиана прошла в мире: Александр Север терпимо относился к христианам и не преследовал их, что, впрочем, не отменяло локальных гонений. В его епископство под его председательством состоялся собор, который осудил учение Оригена. Максимин, свергнувший Александра Севера, прекратил эру терпимости и начал новое гонение, в ходе которого оказались арестованы и папа Понтиан, и антипапа Ипполит. Их сослали на рудники на Сардинию, что было равнозначно смертному приговору, они встретились и, объединенные общей судьбой, примирились.

Для того, чтобы провести новые выборы римского епископа, Понтиан сложил с себя полномочия; это был первый случай отречения папы. На его место был избран Антер. Ипполит отправил своей общине послание, в котором просил признать нового папу. Так был преодолен этот 18-летний раскол в Риме. Понтиан и Ипполит вскоре умерли на Сардинии; папа Фабиан перевез их тела в Рим и похоронил в один день.