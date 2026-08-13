ПОНТИАК ОБВАНДИАГ

ПОНТИАК ОБВАНДИАГ - вождь племени оттава, предводитель восстания 1763 года.

После победы англичан над франко-индейской коалицией, приведшей к ухудшению положения индейских племён - союзников французов, Понтиак поддержал проповедь пророка племени делаваров Неолина, призывавшего индейцев к возвращению к традиционным ценностям и отказу от европейских товаров.

На Ве­ли­ком со­ве­те, со­сто­яв­шем­ся 27.4.1763 года на тер­ри­то­рии современного города Лин­кольн-Парк, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли ин­дей­цев ре­гио­на Ве­ли­ких озёр (ал­гон­кин­ские пле­ме­на: от­та­ва, шау­ни, де­ла­ва­ры, по­та­ва­то­ми, май­я­ми, веа, ки­ка­пу, од­жиб­ве, вин­не­ба­го, ме­но­ми­ни , са­ук и фокс, мо­хе­га­ны, мин­го, мис­са­со­га; иро­ке­зы: се­не­ка и гу­ро­ны), Понтиак при­звал со­брав­ших­ся объ­е­ди­нить­ся про­тив анг­ли­чан. Ин­дей­ца­ми был оса­ж­дён форт Дет­ройт (ны­не город Дет­ройт; 9.5-31.10.1763 года) и од­но­вре­мен­но взя­ты де­вять фор­тов ре­гио­на. Од­на­ко удач­ное со­про­тив­ле­ние фор­тов Дет­ройт и Питт, по­ра­же­ние ин­дей­цев под фор­том Питт (бит­ва у Ба­ши-Ран, 5-6.8.1763 года) при­ве­ли к ос­лаб­ле­нию вос­ста­ния и за­ста­ви­ли Понтиака пе­ре­брать­ся на за­пад, в Ил­ли­нойс. По­сле за­клю­че­ния ми­ра 25.7.1766 года в Ос­ве­го Понтиак был вы­ну­ж­ден уй­ти на за­пад, к реке Мис­си­си­пи , где был убит вои­ном ал­гон­кин­ско­го пле­ме­ни пе­о­риа.