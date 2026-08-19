Понти́йское ца́рство

Понти́йское ца́рство (Понт; греч. Πόντος, лат. Pontus) — одно из эллинистических государств IV в. до н. э. — I в. н. э., расположенное в Вост. Малой Азии. Название восходит к древнегреческому названию Черного моря — Понт Эвксинский . До 183 до н. э. столичный городом была Амасья, позже — Синопа. Территорию П. ц. населяли многочисленные племена и народы (согласно источникам, свыше 20): греки, каппадокийцы, пафлагонцы, фригийцы, армяне, тибарены, макроны, моссинойки, колхи, катаонцы и др. Среди них были потомки местного хетто-­лувийского населения и пришлые фрако-­фригийские и менгрело-­чанские племена. Значительный процент составляло ираноязычное население. П. ц. находилось на пересечении торговых путей из Передней и Центральной Азии на Балканы и в Причерноморье, поддерживало контакты с государствами Закавказья, Сев. Месопотамии и Иранского нагорья, что привело к росту его городов как торговых центров и смешанному характеру местной культуры и религии, впитавших элементы малоазийско-­анатолийских, иранских и эллинских традиций. Центральные, восточные и южные области П. ц. были эллинизированы слабо в противовес прибрежной территории, где находились греческие города. Местное население вело преимущественно сельский образ жизни, в горах основным занятием являлось скотоводство. Прибрежные города были центрами развития ремесел и торговли. Правили П. ц. представители царского рода Митридатидов (возводящие свой род к Ахеменидам ): Митридат I Ктист (302 до н. э. — 266 до н. э.), Ариобарзан I (в 266 до н. э. — около 250 до н. э.), Митридат II (около 250 до н. э. — около 210 до н. э.), Митридат III (около 220 до н. э. — около 190 до н. э.), Фарнак I (190–159 до н. э.), Митридат IV Филопатор Филадельф (159–150 до н. э.), Митридат V Эвергет (150–121 до н. э.), Митридат VI Евпатор (120–63 до н. э., до 113 до н. э. соправитель Митридат VII Хрест при регентстве матери Лаодики VI). Ключевой фигурой в истории П. ц. является Митридат VI Евпатор, при котором был присоединен ряд ключевых регионов Причерноморья: Пафлагония, Боспорское царство , Колхида и часть Зап. Армении. Антиримские настроения в государстве привели к продолжительным Митридатовым вой­нам. После гибели Митридата VI в 63 до н. э. прибрежные области П. ц. перешли под контроль Рима, став провинцией (впоследствии объединенной с Вифинией в провинцию Вифиния и Понт). Частью П. ц. правили цари — ставленники Рима. За период с 63 до н. э. по 63/64 н. э. царями были представители династий Дейотаридов, Митридатидов, Менодотидов, Зенонидов (Полемонидов) и Реметалкидов. В правление Полемона III (II) Филопатора по решению императора Нерона эта часть П. ц. также вошла в состав Римской империи, присоединившись к римской провинции Галатия .

Лит .: Молев Е. А. Властитель Понта. Монография. Нижний Новгород, 1995; Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство: Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996; Габелко О. Л. Критические заметки по хронологии и династической истории Понтийского царства // Вестник древней истории. 2005. № 4; Сапрыкин С. Ю. Религии и культы Понта эллинистического и римского времени. М., 2009. В. Г. Черненко.